Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tak co, už u vás rostou? Pochlubte se svými houbařskými úlovky

Marek Burza
Jaro bylo ve znamení sucha, to růstu hub vůbec nesvědčí. Ale před pár dny přece jen trochu zapršelo, takže lze očekávat, že v lesích by se mohlo přece jen trochu „zahoubit“.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nasvědčují tomu trochu i první vlaštovky na sociálních sítích, kde se lidé chlubí svými prvními úlovky. Přece jen pro ty, kdo jsou zvyklí od jara trávit volný čas procházkami v lese, je to mana pro jejich duši a snaha doufat, že vše se opět vrátí do normálních kolejí.

Jedním ze způsobů, jak sledovat vývoj, je sledovat třeba web Na houby, kde je velká komunita uživatelů, kteří se svěřují, kde už něco našli. Podobným zdrojem informací může být třeba i Naturatlas. A samozřejmě třeba i Facebook, například kanál Houby a houbaření.

Když se podáváte na oficiální web Českého hydrometeorologického ústavu, mnoho optimismu nenasbíráte. Jejich mapa je převážně stále oranžová, jen v horách při hranici najdete pár oblastí se zvýšenou šancí výskytu hub.

Mapa ze čtvrtka 11. 6. 2026

Pojďte se podělit s ostatními čtenáři a prozraďte, zda se u vás už konečně houby probudily k životu. Společně překonejme toto nejisté období, kdy nikdy nevíme, zda bude pršet, bude slunečno, přijdou ranní mrazíky... Dnes už musíme počítat se vším.

Pošlete své houbařské úlovky

Pošlete fotografie ze svých výletů za houbami, nejlépe v šířkovém formátu, a připište lokalitu, odkud jste přinesli své úlovky. Nechceme po vás, abyste prozradili dopodrobna „své místečko“, ale napište alespoň oblast. A nezapomeňte napsat, jaké houby se vám podařilo najít, a pár slov o tom, jak a za jakých okolností se to povedlo. Děkujeme.

Tipy pro houbaře, jak hledat houby

Hlavním pravidlem je vyhledávat hluboká a stinná údolí, ideálně v blízkosti lesních potoků, tůní nebo v podmáčených oblastech, kde se voda drží přirozeně. Velmi úspěšné bývají severní a severovýchodní svahy, kam dopadá minimum přímého slunečního svitu, takže se z nich vlhkost odpařuje výrazně pomaleji než z vyprahlých jižních strání.

Houbařská sezona 2026 začíná: Kam vyrazit, co právě roste a jak najít plný košík?

V lese se zaměřte na husté porosty mladých smrků, takzvané mlází, které fungují jako přirozený deštník bránící vysušování půdy větrem a sluncem. Výhodou jsou také husté koberce mechů a hluboké vrstvy spadaného listí či jehličí, jež zadržují ranní rosu a chrání podhoubí před horkem.

Sázkou na jistotu bývají okraje lesních cest, kde stéká srážková voda, nebo okolí padlých kmenů a velkých balvanů, pod nimiž se vlhkost koncentruje nejvíce. V neposlední řadě pomáhá vyrazit do vyšších nadmořských výšek, kde bývají teploty obecně nižší a ranní rosy či mlhy vydatnější než v nížinách.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S přítelem si vybudovali zahradu u sezonní chatky nedaleko bývalých lázní

Soutěž
Maminčina chata

Příští rok oslaví osmdesátku a podle své dcery by se sama do žádné soutěže nepřihlásila, přitom si to její neskutečné úsilí podle rodiny nepochybně zaslouží. Tak za ni poslala přihlášku právě dcera...

Letní řez švestky: Kdy a jak správně prořezat slivoně bez rizika chorob

ilustrační snímek

Letní řez švestek rozděluje zahrádkáře už roky. Zatímco jedni nedají dopustit na tradiční jarní zásahy, druzí varují před zimním poškozením. Odborníci se ale shodují: peckoviny potřebují úplně jinou...

Zahradu po babi a dědovi přetvořili pro rodinu se 4 dětmi. Vděčnou za ovoce

Soutěž
Zóna pro nejmenší

Zahradu jsme s manželem získali po jeho babičce s dědou. A jak ví každý, komu se poštěstilo něco podobného, na začátku – který se odehrával v roce 2021 – takový pozemek vypadá všelijak. Po pěti...

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom začátek června společně s teplým počasím znamená jediné. Rozjíždí se sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a řada samosběrů hlásí otevřené dveře. Na některých místech...

Z domácího pivovaru je součást zahrady s příjemným posezením i atmosférou

Soutěž
Posezení u domácího pivovaru

Vytvořit harmonický prostor, který bude přirozeně propojen s okolní krajinou, poskytne dostatek místa pro odpočinek, rodinný život i pěstování rostlin, a zároveň bude důstojným zázemím pro domácí...

O Víkendu otevřených zahrad si z 360 míst po celé republice určitě vyberete

Rezidence Malá louka

„Nejzajímavější je, že se stále hlásí další a další zahrady, takže jich máme přes 350 zaevidovaných. Což znamená, že se zase posouváme dál a už si to žije takovým tím svým životem. Tak jak to má...

12. června 2026

Tak co, už u vás rostou? Pochlubte se svými houbařskými úlovky

Vitamin D je v přírodě vzácný, žádné rostliny ho neobsahují. S jedinou...

Jaro bylo ve znamení sucha, to růstu hub vůbec nesvědčí. Ale před pár dny přece jen trochu zapršelo, takže lze očekávat, že v lesích by se mohlo přece jen trochu „zahoubit“.

12. června 2026

Češi vytřídí přes 90 kilo odpadu ročně. Co se s ním děje po vhození do kontejneru?

Ve spolupráci
Češi vytřídí přes 90 kilo ročně. Co se děje s obaly po vhození do kontejneru?

Málokdo přesně ví, co se s obaly děje ve chvíli, kdy projdou otvorem ve sběrné nádobě. Opravdu všechno skončí na jedné hromadě, jak tvrdí skeptici? Podívali jsme se na reálné výsledky třídění,...

11. června 2026

Experiment měl prověřit čmeláky. A ukázal, jak chytře obejdou pravidla

Vědci sledovali čmeláky v testu, kde část z nich našla zkratku k cukrové odměně.

Na první pohled to vypadalo jako nenápadný laboratorní test. Jen pár čmeláků, polystyrenová koule a sladká odměna na konci. Jenže už po chvíli bylo jasné, že se nehraje úplně podle pravidel, jaká...

11. června 2026

Roboti jako z Velkého třesku. Na Pragovce bojovali i v sumu

Sbírání kostiček

Roboti všude a v jakékoli situaci se ukázali v kulturním centru Pragovka Praha. Podívejte se na video, co všechno bylo o víkendu k vidění. Roboti spolu nejen bojovali, ale zároveň museli projevit...

11. června 2026

Ostrov lemurů v pražské Troji můžete sdílet se dvěma druhy tváří v tvář

Místo návštěvníků si v poslední době hoví na lavičkách variové bělopásí....

Dva madagaskarské primáty, kteří se volně pohybují mezi lidmi po ostrově nedaleko hlavního vchodu do Zoo Praha, lze pozorovat z bezprostřední blízkosti. K lemurům kata s pruhovanými ocásky přibyli...

11. června 2026

Po hádce s partnerkou ukázal gorilí samec gesto známé všem frustrovaným

Pohádal se s partnerkou a pak zpytoval svědomí. Gorila Kiyomasa baví internet

Hádka dvou goril z japonské zoo baví internet. Virální video zachycuje vyostřenou rozepři a následný vyhazov z „domova.“ Návštěvníky pobavilo následné neobvyklé přemítání gorilího samce. Použil...

10. června 2026  13:54

Objetí jako trest a vůně jako teror. Běžné věci, kterými doma stresujete své zvíře

Premium
Psi, kočky, ale také třeba hlodavci mají citlivější sluch než lidé, a proto...

Mazlení, úklid, vůně domova nebo péče o srst. Věci, které jsou pro člověka běžnou součástí dne, mohou být pro psa nebo kočku zdrojem stresu.

10. června 2026

Z domácího pivovaru je součást zahrady s příjemným posezením i atmosférou

Soutěž
Posezení u domácího pivovaru

Vytvořit harmonický prostor, který bude přirozeně propojen s okolní krajinou, poskytne dostatek místa pro odpočinek, rodinný život i pěstování rostlin, a zároveň bude důstojným zázemím pro domácí...

10. června 2026

Sociální sítě dojala nevšední adopce. Opuštěná koťata našla domov u holubice

Nevšední adopce: holub v hnízdě zahřívá koťata

Vůči holubům panuje řada předsudků. Jednu věc jim však nikdo nemůže upřít, a sice jejich umění přežít a postarat se o sebe i o jiné. Fanoušky na sociální síti X dojalo video holubice, která obětavě...

9. června 2026  15:59

Zelený koberec v hicu. Změňte strategii a zapomeňte na anglický trávník

Ideální kombinace. Kolem domu je kus trávníku, aby si měly kde hrát děti,...

Mít na vlastní zahradě svěží zelený koberec v době, kdy rtuť teploměru šplhá ke třicítce a prší jen výjimečně, se může zdát jako nesplnitelný sen. Přesto to jde, ačkoliv cesta k odolnému trávníku...

9. června 2026

Ne každá kočka na ulici potřebuje zachránit. Jak to rozlišit, radí odbornice

Premium
Prémium, kotě, doma, zvykání

Zachránit kočku z ulice je šlechetný čin, má ale svá specifika. Zvíře může být traumatizované, nebo dokonce nemocné. V každém případě byste si nový přírůstek měli pořídit pouze tehdy, pokud mu...

9. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.