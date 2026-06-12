Nasvědčují tomu trochu i první vlaštovky na sociálních sítích, kde se lidé chlubí svými prvními úlovky. Přece jen pro ty, kdo jsou zvyklí od jara trávit volný čas procházkami v lese, je to mana pro jejich duši a snaha doufat, že vše se opět vrátí do normálních kolejí.
Jedním ze způsobů, jak sledovat vývoj, je sledovat třeba web Na houby, kde je velká komunita uživatelů, kteří se svěřují, kde už něco našli. Podobným zdrojem informací může být třeba i Naturatlas. A samozřejmě třeba i Facebook, například kanál Houby a houbaření.
Když se podáváte na oficiální web Českého hydrometeorologického ústavu, mnoho optimismu nenasbíráte. Jejich mapa je převážně stále oranžová, jen v horách při hranici najdete pár oblastí se zvýšenou šancí výskytu hub.
Mapa ze čtvrtka 11. 6. 2026
Pojďte se podělit s ostatními čtenáři a prozraďte, zda se u vás už konečně houby probudily k životu. Společně překonejme toto nejisté období, kdy nikdy nevíme, zda bude pršet, bude slunečno, přijdou ranní mrazíky... Dnes už musíme počítat se vším.
Pošlete své houbařské úlovky
Pošlete fotografie ze svých výletů za houbami, nejlépe v šířkovém formátu, a připište lokalitu, odkud jste přinesli své úlovky. Nechceme po vás, abyste prozradili dopodrobna „své místečko“, ale napište alespoň oblast. A nezapomeňte napsat, jaké houby se vám podařilo najít, a pár slov o tom, jak a za jakých okolností se to povedlo. Děkujeme.
Tipy pro houbaře, jak hledat houby
Hlavním pravidlem je vyhledávat hluboká a stinná údolí, ideálně v blízkosti lesních potoků, tůní nebo v podmáčených oblastech, kde se voda drží přirozeně. Velmi úspěšné bývají severní a severovýchodní svahy, kam dopadá minimum přímého slunečního svitu, takže se z nich vlhkost odpařuje výrazně pomaleji než z vyprahlých jižních strání.
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Houbařská sezona 2026 začíná: Kam vyrazit, co právě roste a jak najít plný košík?
V lese se zaměřte na husté porosty mladých smrků, takzvané mlází, které fungují jako přirozený deštník bránící vysušování půdy větrem a sluncem. Výhodou jsou také husté koberce mechů a hluboké vrstvy spadaného listí či jehličí, jež zadržují ranní rosu a chrání podhoubí před horkem.
Sázkou na jistotu bývají okraje lesních cest, kde stéká srážková voda, nebo okolí padlých kmenů a velkých balvanů, pod nimiž se vlhkost koncentruje nejvíce. V neposlední řadě pomáhá vyrazit do vyšších nadmořských výšek, kde bývají teploty obecně nižší a ranní rosy či mlhy vydatnější než v nížinách.