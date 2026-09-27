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Houbařský ráj v Česku. Nádherné úlovky čtenářů, ze kterých přechází zrak

Marek Burza
aktualizováno  1:27
Hřib hnědý čekal delší dobu, ale chutnal. Lázně Jeseník, nalezeno v jehličnatém...

Hřib hnědý čekal delší dobu, ale chutnal. Lázně Jeseník, nalezeno v jehličnatém lese, ve smíšeném nic nebylo. Necelý kilometr od Priessnitzova arealu vedle cesty. | foto: Archiv čtenáře

Hřib štíhlotřenný, tento byl nalezen v Německu.
Ryzce smrkové
Malý hřib smrkový
Sporťák na lovu má v ruce hřib smrkový a křemenáče osikové z Českého...
19 fotografií
Houbařská podzimní sezona se už konečně rozjela. Máme tu další várku čtenářských úlovků, kterými můžete potěšit své oči a zároveň doufat, že i vám se povedou v lesích podobné úlovky?

Pošlete své houbařské úlovky

Pošlete fotografie ze svých výletů za houbami, nejlépe v šířkovém formátu, a připište lokalitu, odkud jste přinesli své úlovky. Nechceme po vás, abyste prozradili dopodrobna „své místečko“, ale napište alespoň oblast. A nezapomeňte napsat, jaké houby se vám podařilo najít, a pár slov o tom, jak a za jakých okolností se to povedlo. Děkujeme.

Nový hřib už je asi v Česku. Houbař ho našel a snědl, odborníkům chybí důkaz

Hřib štíhlotřenný (Aureoboletus projectellus) představuje v evropské přírodě fascinující, ale zároveň kontroverzní fenomén. Tato atraktivní a jedlá houba pochází ze Severní Ameriky, odkud se na evropský kontinent dostala pravděpodobně s dovozem sazenic borovic.

Podívejte se na aktuální mapu pravděpodobnosti výskytu hub v ČR.

Pravděpodobnost výskytu hub k 26. 9. 2026

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