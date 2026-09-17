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Česko limit na houby nezná. Za hranicí se košík počítá na kilogramy

Ivana Vaňkátová
  4:00
Chcete v cizině na houby? Zaplatíte 10 eur za vstup a ani majitel lesa nesmí brát, co chce

Chcete v cizině na houby? Zaplatíte 10 eur za vstup a ani majitel lesa nesmí brát, co chce | foto: Profimedia.cz

Chcete v cizině na houby? Zaplatíte 10 eur za vstup a ani majitel lesa nesmí brát, co chce
Chcete v cizině na houby? Zaplatíte 10 eur za vstup a ani majitel lesa nesmí brát, co chce
Chcete v cizině na houby? Zaplatíte 10 eur za vstup a ani majitel lesa nesmí brát, co chce
Chcete v cizině na houby? Zaplatíte 10 eur za vstup a ani majitel lesa nesmí brát, co chce
6 fotografií
Zatímco český houbař bere víkendový výlet do lesa s košíkem jako svaté národní právo, za hranicemi se z nevinného koníčku stává kafkovská noční můra plná absurdních nařízení. Představte si, že musíte zaplatit vstupné do lesa, aniž byste věděli, zda vůbec něco najdete. Nebo že jako majitel lesa dostanete pokutu, když si ze svého vlastního pozemku odnesete více než tři kila hřibů. Přinášíme přehled bizarních houbařských pravidel z okolních zemí, nad kterými zůstává český rozum stát.

Česko: Bez limitu a bez povolenky, zákazy jen podle lesního zákona

Česká republika je pro houbaře absolutním zaslíbeným rájem. Český lesní zákon (§ 19) nám dává svobodné a bezplatné právo vstoupit do jakéhokoli lesa – státního i soukromého – a odnést si pro vlastní potřebu, co hrdlo ráčí. Žádná kuchyňská váha s sebou, žádný úředník za stromem. Pokud houby neprodáváte na trhu bez potřebných zkoušek, můžete domů odnést klidně tři plné nůše.

Tak co, už u vás rostou? Pochlubte se svými houbařskými úlovky

Jedinou stopku vám vystaví ochrana přírody, a to nikoli kvůli houbám samotným, ale kvůli pohybu. V klidových územích národních parků a v národních přírodních rezervacích se musíte držet vyznačených cest. Mimo ně pak narazíte už jen ve vojenských újezdech, kde bez zvláštního povolení nemáte co pohledávat. Oproti našim sousedům je to ale naprostá oáza svobody.

Smaženicí možnosti zdaleka nekončí. Z čerstvých hub připravíte rychlý oběd,...

Rakousko: Dvě kila na osobu a den a vyhlášky jednotlivých spolkových zemí

Myslíte si, že popojedete kousek za hranice a prostě si v Rakousku vyrazíte na houby jako u nás? Omyl. Spolkový lesní zákon drží laťku na 2 kilogramech na osobu a den. Cokoli nad to je neoprávněné přisvojení s pokutou do 150 eur. Tím ale byrokratické eldorádo pouze začíná – jednotlivé spolkové země si totiž přidávají vlastní bizarní pravidla:

  • Tyrolsko: Na jakékoli pohnutky vzít si na pomoc hrábě nebo kovový háček k odhrnování hrabanky zapomeňte. Pokud povolené limity nebo způsoby sběru překročíte, zákonný strop pokuty se v tyrolském zákoně o ochraně přírody šplhá až k šíleným 15 000 eur!
  • Salcbursko: V říjnu se lesy oficiálně zavírají už v 17:00. Pokud vyrazíte na houby s partou přátel, společný limit pro jakkoli velkou skupinu je nekompromisních 8 kil.
  • Korutany: Mají detailní rozpis i pro druhy. Legendární hřib smrkový nebo lišku obecnou smíte sbírat výhradně od 15. června do 30. září. Vyrazit 14. června znamená automatickou blokovou pokutu 50 eur na místě.
Houbu nejprve jemně vykruťte z půdy, pak ji terve očistěte nožem. Podhoubí opět...

Německo: Hřib smrkový a liška jsou chráněné, povoleno je jen malé množství

Němci dotáhli legislativu do dokonalé pasti. Zákon výslovně neříká, kolik je příliš mnoho, operuje pouze s mlhavým pojmem geringe menge (malé množství). Současně ale tamní vyhláška o ochraně druhů zařadila hřib smrkový i všechny druhy lišek mezi zvláště chráněné organismy.

V praxi to znamená, že sběr těchto nejoblíbenějších hub je ze zákona v principu zakázán, ale stát milostivě toleruje pár kousků k večeři. Pokud to však neodhadnete, celníci z vás udělají odstrašující případ. Když v říjnu 2024 zastavili u hranic auto se čtyřmi houbaři a 71 kilogramy úlovku, vykoledovala si posádka pokutu 7 200 eur (přes 180 tisíc korun), úlovek jim byl zabaven a skončil v kuchyních charitativních organizací.

Houbu nejprve jemně vykruťte z půdy, pak ji terve očistěte nožem. Podhoubí opět...

Švýcarsko: Kanton od kantonu, v Curychu a Graubündenu se od prvního do desátého nesbírá

Ve Švýcarsku houbařská pravidla připomínají spíše šifrovací hru pro pokročilé. Každý kanton si diktuje vlastní podmínky:

  • Curych: Můžete si odnést pouhé jedno kilo. Navíc platí absolutní zákaz sběru (Pilzschontage) v prvních 10 dnech každého měsíce. Vyrazit do lesa 5. září s košíkem je kriminální čin s pokutou až 1 000 CHF (zhruba 25 600 korun).
  • Graubünden: Zákaz sběru od 1. do 10. dne platí i zde. Sběr ve skupině více než tří lidí je protizákonný (výjimku mají rodiny). A sazebník pokut? Matematická lahůdka: 200 CHF za sběr v chráněný den, 100 CHF za kilo navíc, 100 CHF za každou „nadbytečnou“ osobu ve skupině. Pokuty se navíc kumulují!
  • Thurgau: Drží přísný limit jedno kilo na den, dny klidu nepraktikuje, ale přísně zakazuje noční sběr mezi 20:00 a 6:00.
  • Ticino: Zdejší úřady jsou nejvelkorysejší – povolují až tři kila. Sběr je ale striktně zakázán po osmé hodině večerní.
Houbaři hledají houby během lesní vycházky pořádané v Národním lese Belleme...

Itálie – Jižní Tyrolsko: Sudé dny, poplatek na obecním úřadě a koš místo igelitové tašky

Vrcholem absurdity je italské Jižní Tyrolsko (Bolzano). Zdejší úřední mašinérie připravila pro houbaře dokonalý byrokratický labyrint:

  1. Loterie za 10 eur: Než jako turista vůbec překročíte hranici lesa, musíte příslušné obci zaplatit denní poplatek 10 eur (přes online systém PagoPA). Platíte doslova za šanci – zda v lese něco roste, nebo domů odejdete s prázdnou a lehčí peněženkou, stát nezajímá.
  2. Houbařský kalendář: Mimo obec svého bydliště smíte do lesa vyrazit výhradně v sudé kalendářní dny (2., 4., 6. atd.) a to jen od 7:00 do 19:00.
  3. Přídělový systém: Turista má nárok na ubohý jeden kilogram hub na den. Místní rezident v domácí obci smí sebrat kila dvě.
  4. Omezení pro vlastníka lesa: Absurdita dosahuje vrcholu u majitelů pozemků. Ani vlastník lesa si totiž na svém soukromém pozemku nesmí nasbírat, kolik chce – stát mu nařizuje strop maximálně tři kila hub na den.
  5. Povinná výbava: Žádná igelitka. Houby musíte nosit v pevné, větrané nádobě. Takže žádné takové, že je to váš problém, když budete mít houby zapařené. A za tašku přes rameno hrozí pokuta až 126 eur.

Sankce jsou nemilosrdné: turista bez zaplacené povolenky dostane základní pokutu 57 eur, k tomu 34 eur za každý kilogram (v chráněné krajině 51 eur/kg) a úřady mu úlovek bez debaty zabaví.

Houbaření, koníček fotbalisty Dominika Maška.

Co se stane s košíkem na hranici, když vás zastaví celník?

Spoléhat na to, že po přejezdu hranic zpět do Česka jste v bezpečí, je naivní. Žádný speciální český dovozní limit na houby sice neexistuje, ale celníky a policii zajímá původ. Pokud nedokážete prokázat, že jste houby v Rakousku či Německu získali legálně a v souladu s tamními limity, berou se jako nelegální zboží.

A jak s kontrabandem naloží? V Německu i ve švýcarském kantonu Ticino funguje podobný přístup – zabavené hřiby zkontroluje mykolog a pošlou se do kuchyní charit, dětských domovů nebo domovů pro seniory. Takže se projdete na čerstvém lesním vzduchu, zaplatíte pokutu a uděláte dobrý skutek.

Tři věci, které si ověřit před cestou, ať jedete kamkoli

  • Ignorujte celostátní pravidla, hledejte region: Zapomeňte na fráze typu „v Rakousku se smí dvě kila“. Vždy si vyhledejte konkrétní zemskou nebo kantonální vyhlášku místa, kam míříte.
  • Kupte si lístek do lesa: Prověřte, zda daná oblast nevyžaduje povolenku. V Jižním Tyrolsku vás neznalost desetieurového poplatku vyjde na stovky eur.
  • Zkontrolujte hodinky a kalendář: Než šlápnete do mechu, zjistěte si aktuální datum (zda není den klidu či lichý den), přesnou hodinu a hlavně si přibalte spolehlivou váhu a proutěný koš.
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