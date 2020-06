Houby se díky počasí zbláznily, rostou podzimní druhy. Najít lze i hřiby

Najít čirůvky, hřib hnědý či křemenáč už na přelomu května a června? Případně narazit na hlívu ústřičnou? Vypadá to, že...

Terapii lesem potřebuje občas každý, kdo si chce zachovat zdravé tělo a rozum

Premium Není to nic nového, jasně. Co bude Čechům, národu zamilovanému do houbaření, kdo vykládat o léčivé síle lesa! A přesto...