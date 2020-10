Do lesa jedině s košíkem a nožíkem. S houbami jednejte v rukavičkách

Bez košíku ani ránu

Pravidlo číslo jedna, bez jehož znalosti a respektování byste se do lesa vůbec neměli vypravovat, zní: Sbírám jenom známé druhy. Pokud si u něčeho nejste jistí, nechte to být. Neriskujte otravu, vážně to není něco, o co byste stáli.

A následuje pravidlo číslo dvě: Sbírám do košíku. Když totiž nebudete houby sbírat správně, můžete i z jedlých druhů udělat toxickou zbraň. Jestliže nemáte košík, postačí i látková taška, ve které vaše úlovky můžou dýchat. Na igelitku zapomeňte, než byste houby donesli domů, zapařily by se, začaly by se kazit a rozmnožily by se v nich bakterie.