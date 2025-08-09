Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich lesních úlovků. Tentokrát knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska vyhrává Lenka Macečková za fotografii hvězdovky červenavé.
Autor: Lenka Macečková
Sírovec žlutooranžový
Autor: Martin Valent
Muchomůrka červená
Autor: Lenka Macečková
Hřib smrkový
Autor: Lenka Macečková
Kuřátka, určení do druhu je však pouhým okem téměř nemožné, podotýká mykoložka.
Autor: Lenka Macečková
Ucháč čepcovitý
Autor: Lenka Macečková
Ryzce
Autor: Milana Keaty
Malý lovec s vatovci
Autor: David kořínek
Krasavice muchomůrka červená
Autor: Lenka Macečková
Ucháč čepcovitý
Autor: Lenka Macečková
Kuřátka
Autor: Lenka Macečková
Muchomůrka růžovka
Autor: Lenka Macečková
Hřib smrkový
Autor: Milana Keaty
Křemenáč osikový
Autor: Karel Úlovec
Hřib kovář
Autor: Milana Keaty
Třepenitka svazčitá
Autor: Zdenek Brynych
Hřib smrkový
Autor: Houbytoday
Hřib kovář
Autor: Milana Keaty
Brdy: přelom září–říjen
Autor: Houbytoday
Skoro půl metru – ne nadarmo se jí také říká pýchavka obrovská.
Autor: David kořínek
Hřib smrkový
Autor: Houbytoday
Kováře z dubových lesů bývají většinou dříve neodlišovaný druh, bohužel ho s jistotou potvrdí jen genetika, soudí mykoložka.
Autor: Honza.
Hřib smrkový
Autor: Houbytoday
Hřib smrkový
Autor: Houbytoday
To vše jsme našli v Brdech.
Autor: Houbytoday
Bedla vysoká, ale pejsek je vyšší.
Autor: Houbytoday
Žampiony nebo též pečárky, druh bohužel nelze určit.
Autor: Pavel Frydrych
Pýchavka obrovská neboli vatovec
Autor: Pavel Frydrych
Hřiby hnědé
Autor: Houbytoday
Patrně pečárka honosná nebo také žampion honosný
Autor: Pavel Frydrych
Poklad
Autor: Houbytoday
Hřib smrkový
Autor: Houbytoday
Křemenáč osikový
Autor: Karel Úlovec
Hlíva ústřičná
Autor: Jakub Tomis
Hřib smrkový
Autor: Honza.
Křemenáče osikové
Autor: Honza.
Hřib hnědý
Autor: Petr Konvičný
První pravák v životě
Autor: Rudolf Šrůtek
Křemenáč osikový
Autor: Iva Marosz Michnová
Bedly vysoké
Autor: Iva Marosz Michnová
Kozáky a křemenáče
Autor: Iva Marosz Michnová
Květnatec Archerův bývá považován za invazní druh.
Autor: Iva Marosz Michnová
Radost
Autor: Věra Vetešníková
Ryzec borový
Autor: Jakub Tomis
Malá houbařka
Autor: Věra Vetešníková
Kozák s achátem
Autor: Věra Vetešníková
Hlíva ústřičná
Autor: Jakub Tomis
Hřib hnědý
Autor: Martin Valent
Hřib smrkový
Autor: Martin Valent
Opeňka měnlivá
Autor: Martin Valent
Bedla vysoká
Autor: Martin Valent
Holubinka nazelenalá
Autor: Martin Valent
Jeden z mnoha letošních
Autor: Václav Švejda
Samotář hřib smrkový
Autor: Václav Švejda
Hřib smrkový
Autor: Václav Švejda
Hřib smrkový
Autor: Václav Švejda
Hřib smrkový
Autor: Václav Švejda
A na závěr opět hřib smrkový
Autor: Václav Švejda
Čirůvka dvoubarvá
Autor: Jakub Tomis