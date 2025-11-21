I na podzim jste nosili z lesa košíky hub. Podívejte se na nejlepší úlovky

Marek Burza
Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich lesních úlovků. Tentokrát knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska vyhrává Lenka Macečková za fotografii hvězdovky červenavé.
Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich... Sírovec žlutooranžový Muchomůrka červená Hřib smrkový Kuřátka, určení do druhu je však pouhým okem téměř nemožné, podotýká mykoložka. Ucháč čepcovitý Ryzce Malý lovec s vatovci Krasavice muchomůrka červená Ucháč čepcovitý Kuřátka Muchomůrka růžovka

Nejlepší přispěvatelé získali knížku

Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska

Poznejte chuťový místopis Čech, Moravy a Slezska: 13 kapitol podle tuzemských etnografických regionů včetně představení základních surovin, 135 receptů na polévky, hlavní jídla i sladké, pokrmy všední i sváteční, 40 tipů na výlety do přírody i za gastronomickými zážitky včetně map. Třináct stále živých regionálních tradic z Valašska, Slovácka, Brna, Hané, Slezska, Podkrkonoší, Horácka, Polabí, Prahy, jižních Čech, Šumavy, Chodska a Sudet.

Knihu vydal Smart Press.

Krmítko v americkém Ohiu

Snová lesní zahrada, v níž se Tomášovi a Tamaře Klusovým ztrácejí návštěvy

atelier Flera, zahrada, Tomáš Klus, Tamara Klusová

Všechno začalo tím, když se Tamara Klusová zamilovala do starého ovocného sadu v bývalé chatové oblasti za Prahou. S Tomášem tehdy měli prvního caparta, to místo ve svahu a s krásným výhledem je...

Kotek na své farmě honí hodně zajíců najednou. Průšvihy si ho vychutnají

Farma Votky Kotka, 4. díl

Ne, nechcete slyšet, že jste do odvodňovacích kanálů položili trubky bez drenážních otvorů. Ani to, že vám z lomu místo 300 tun písku navezli stejné množství materiálu s ostrými kamínky, do kterého...

KVÍZ: Kuskus, durum, kroupy. Jak se vyznáte v obilovinách a moukách?

ilustrační snímek

Bez obilovin se náš jídelníček neobejde. Ať už pečete chleba, vaříte knedlíky, anebo dáte přednost pro nás exotičtějším surovinám, jako je quinoa nebo durum. Každopádně většinou patří do stejné...

Hlasujte pro roztomilé listopadové mazlíčky, hrají o prémiové české krmivo

A co váš mazlíček? Vyšlete jeho foto do listopadového fotoduelu?

Anketa o nejroztomilejší mazlíky měsíce listopadu odstartovala. Čtenářské hlasy rozhodnou o tom, kdo získá krmivo z nové řady Brit Premium by Nature, a to v kočičí nebo psí variantě. Pokud nechcete...

21. listopadu 2025

Máte zryto? Pokud jste to ještě nestihli, pro půdu se dá nerytím udělat víc

Rýt, či nerýt?

Rýt, či nerýt? Kdo na podzim pořádně neotočil rýčem vrchní vrstvu půdy na každém záhonu, neměl hotovo. Zarýval se tak i hnůj, podzimní hnojení je důležité. Ale ani to není potřeba. Rýč se prostě v...

21. listopadu 2025

Světový unikát. V Plzni se z jednoho vejce vylíhla dvojčata varanů modrých

Chovatel Filip Hais představuje mláďata vzácného varana modrého, dvě ze tří se...

Plzeňská zoologická zahrada se pyšní novými přírůstky. Těmi jsou tři mláďata vzácných varanů modrých. Zoo si navíc připsala světový unikát. Z jednoho vajíčka se totiž vylíhla dvě jednovaječná...

20. listopadu 2025  14:47

Snová lesní zahrada, v níž se Tomášovi a Tamaře Klusovým ztrácejí návštěvy

atelier Flera, zahrada, Tomáš Klus, Tamara Klusová

Všechno začalo tím, když se Tamara Klusová zamilovala do starého ovocného sadu v bývalé chatové oblasti za Prahou. S Tomášem tehdy měli prvního caparta, to místo ve svahu a s krásným výhledem je...

20. listopadu 2025

NASA, Napoleon a tajná botanická chyba, která změnila svět. Vesmírný květák

Zelenina, květák, rozkrojený, růžičky

Na první pohled se zdá, že NASA a karfiol nemohou mít nic společného. Pokud se ale na tyto dva subjekty podíváte optikou vědy, zjistíte, že tu spojitost je. Jednou z nich je skutečnost, že vesmírná...

20. listopadu 2025

Vynálezce propisky inspirovalo cvrnkání kuliček. Úspěch slavil nejdřív u armády

Premium
Maďarské jméno László Bíró nejspíš neznáte, jeho vynález – kuličkové pero –...

Maďarské jméno László Bíró nejspíš neznáte, jeho vynález – kuličkové pero – však byl převratný. Na psaní se používá už téměř století, píše magazín Víkend DNES.

19. listopadu 2025

Co dělat s věcmi po babičce? Můžete je darovat nebo uložit do skladových boxů

Ve spolupráci
Re-use zařízení v Hranicích funguje už téměř tři roky, měsíčně do něj zavítá...

Člověk se nerad vzdává vzpomínek na své blízké, jenže městské byty nejsou nafukovací. Přitom se nabízí spousta možností, jak památky uchovat pro budoucí generace, případně jim vdechnout nový život....

19. listopadu 2025

Houby sytí i léčí, sloužily šamanům. Také otrávily krále či Napoleonův pluk

Ať žijí houby

Lidstvo provázejí po staletí a posedlí jimi jsme i my dnes. Češi jsou zřejmě nejvášnivějšími houbaři na světě, to je všeobecně známo, na houbách si i rádi pochutnáváme. Využívají se také k léčení....

19. listopadu 2025

ANKETA: Vyberte výherce rybářského prutu. Zhodnoťte nejlepší rybářské zážitky

Soutěž
Radek Filip s okounem o délce 46 cm a hmotnosti 1,8 kg

Zhruba od poloviny září mohli rybáři posílat příspěvky do soutěže Můj nejlepší úlovek, v níž se soutěží o tři luxusní pruty. Nyní máte možnost hlasovat, který příběh si výhru zaslouží.

19. listopadu 2025

Čeští musheři vybojovali na MS na dostihovém závodišti 30 medailí, 13 zlatých

MS ICF Pardubice 2025, mushering, letní disciplíny, 13x zlato pro ČR

V místech, kde se nedávno běžela Velká pardubická, se druhý listopadový víkend utkala světová špička rychlých běžců a jezdců s rychlými psy o titul mistra světa v individuálních musherských...

18. listopadu 2025

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

KVÍZ: Kuskus, durum, kroupy. Jak se vyznáte v obilovinách a moukách?

ilustrační snímek

Bez obilovin se náš jídelníček neobejde. Ať už pečete chleba, vaříte knedlíky, anebo dáte přednost pro nás exotičtějším surovinám, jako je quinoa nebo durum. Každopádně většinou patří do stejné...

vydáno 18. listopadu 2025

Příběh biofarmy, kde nic není zbytečné a všechno má svůj důvod

Ve spolupráci
EKOFARMA Jaroslav Netík

Na první pohled možná nenápadná farma. Ale když se zaposloucháte do jejího příběhu, zjistíte, že je to místo, kde má každý krok smysl. Na biofarmě, která dnes obhospodařuje 42 hektarů půdy, se...

17. listopadu 2025

