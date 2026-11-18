Sama nejlíp ví, že její vědomosti o houbách a zkušenosti z lesa nejsou žádná ořezávátka. Vždyť je v lese v podstatě každý den, bez ohledu na počasí či roční období. Od roku 2023 vydala tři knížky – od průvodce celoročním houbařením přes recepty po pěstitelskou příručku. Letos doplnila také oblast medicinálních hub a vytvořila stolní hru, která naučí děti i dospělé rozpoznat 80 druhů našich hub.
Kde se v křehké ženě vezme tak silná vášeň pro houby?
K houbaření mě už od dětství vedli rodiče i prarodiče, do lesa jsme chodili moc rádi. Byla to ale taková ta klasická česká rodinná tradice, kdy jsme sbírali jen pár základních a dobře známých druhů, dohromady maximálně tak sedm. Ta pravá vášeň a touha poznat houbový svět do hloubky přišla až v dospělosti. Postupně jsem se začala o mykologii intenzivně zajímat, vzdělávat se a objevovat neuvěřitelnou rozmanitost našich lesů. Naplno se tedy cesta rozvinula až s mým projektem Šumavská houbička.
Každé období si žádá své – v létě si užíváme masité textury a rychlé úpravy, v zimě zase houby, které pokrmům dodají hloubku, zahřejí a podpoří organismus.