Houby umějí vylepšit imunitu. Spousta z nich roste i v Česku, říká mykolog

Je pravda, že nejstaršími mykology byli mravenci?

Mravenci z rodu Atta, kteří se vyskytují na americkém kontinentu, se houbami živí kolem 50 milionů let. Jde o geniální pěstitele hub. Vytvářejí si speciální termitiště a pěstují houby ze skupiny Termitomyces. Tihle mravenci jsou velmi dobře organizovaní – mají jedince, co řežou listy, pak nosiče do mraveniště, žvýkače listů a pěstitele, kteří ukládají rozžvýkané listy na záhony. Uvnitř termitiště je zvýšená teplota i relativní vlhkost, takže se tam daří myceliu (podhoubí, pozn.). To slouží ke krmení larev. A pak tam fungují ještě ochranáři, ti mají na prsou štítek s antibiotikem a léčí místa, kde se vyskytují plevelné plísně.

Po výbuších atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki se hledal lék na nemoc z ozáření. A přišlo se na to, že výborně působí houba šiitake.