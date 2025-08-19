Nedělní brzké ráno. Ideální čas dospat nastřádanou únavu z celého týdne. Do toho se ozve přes celý dům rodinný rozkaz: Jdeme na houby! Vyfasuju košík, nožík a další dvě hodiny mám bloumat po lese. Hledání hub je pro mě zmar a utrpení.
Jako teenager sice ještě nenosím brýle, ale na dálku pořádně nevidím. Jak mám najít nějaké malé kloboučky schované v zelenohnědém podloží? Nenajdu skoro nic. Když se vracíme domů, zeptám se, co bude k obědu. „Smaženice,“ přilítne odpověď, kterou nechci slyšet. Mix hub, vajec a cibule není oblíbená strava puberťáků. Nedělní utrpení pokračuje.
Největší houba – a vlastně vůbec největší známý živý organismus na planetě – se nachází v americkém státě Oregon. Václavka smrková se rozlezla po víc než devíti kilometrech čtverečních.