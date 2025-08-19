Dají se houby vysbírat? Mají v sobě těžké kovy? A proč je jíme? Mykolog odpovídá

Jdeme na houby | foto: Shutterstock

Jiří Kratochvíl
  18:00
Jdeme na houby. Tato slova vyřkl (nebo aspoň slyšel) každý Čech. Láska k houbaření je typická záležitost našeho národa. Co nás tak táhne do lesa? Proč se vyplatí chránit rodinná „místečka“? Proč některé státy sběr hub omezují? Všechny tyto otázky zodpovídá magazín Víkend DNES.

Nedělní brzké ráno. Ideální čas dospat nastřádanou únavu z celého týdne. Do toho se ozve přes celý dům rodinný rozkaz: Jdeme na houby! Vyfasuju košík, nožík a další dvě hodiny mám bloumat po lese. Hledání hub je pro mě zmar a utrpení.

Jako teenager sice ještě nenosím brýle, ale na dálku pořádně nevidím. Jak mám najít nějaké malé kloboučky schované v zelenohnědém podloží? Nenajdu skoro nic. Když se vracíme domů, zeptám se, co bude k obědu. „Smaženice,“ přilítne odpověď, kterou nechci slyšet. Mix hub, vajec a cibule není oblíbená strava puberťáků. Nedělní utrpení pokračuje.

Největší houba – a vlastně vůbec největší známý živý organismus na planetě – se nachází v americkém státě Oregon. Václavka smrková se rozlezla po víc než devíti kilometrech čtverečních.

Krmítko v americkém Ohiu

