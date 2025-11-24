Jerky z hlívy ústřičné? Zdravou peckou na večerní křoupání posílíte imunitu

Hlíva ústřičná se řadí mezi nejznámější, nejdostupnější a nejzdravější houby, jež se běžně používají pro přípravu nejrůznějších pokrmů. Jakousi klasiku mnohých restaurací a jídelen představuje dršťková polévky z hlívy ústřičné, vynikající je i guláš z této houby. Což zdaleka není celá paleta možností, jak hlívu připravit.
Jerky z hlívy ústřičné, posypané bílým sezamem. Jedna z možných variant.

Jerky z hlívy ústřičné, posypané bílým sezamem. Jedna z možných variant. | foto: Shutterstock

hlíva ústřičná, jerky, recept
Hlíva ústřičná, kterou také zmátlo počasí, protože obvykle roste v zimních...
A ještě jednou hlíva ústřičná z Podještědí.
hlíva ústřičná, jerky, recept
9 fotografií

Z hlívy si můžete udělat třeba karbanátky podle Zdeňka Pohlreicha, lze ji smažit, péct i zapékat a pořád bude mít léčivé účinky a posilovat imunitu. Pokud si z ní budete chtít připravit něco jednoduššího a láká vás večerní křoupání bez zbytečných výčitek, vsaďte na jerky. Ano, jerky z hlívy ústřičné. My jsme takovouto specialitu připravovali a rozhodně stála za to.

Kde kvalitní hlívu ústřičnou pořídit? Možností je hned několik, záleží na tom, jak rychle chcete tuto skvělou houbu mít a kolik za ni hodláte utratit. A protože je zrovna její sezona, a hlívu lze bez problémů sbírat i v zimě, protože její přemrznutí nevadí, lze zkusit štěstí i v lese.

Dejte si ji klidně jako řízek. Hlíva je dokonalý elixír, nakopne imunitu

První alternativa je pro ty, kteří se chtějí rozhýbat a vsadit na štěstí, že se s hlívou ústřičnou setkají v lese. Aktuálně na mnoha místech roste a bude i přes zimu, často se její plodnice sbírají od konce léta až do jara. Poznáte ji podle typického šedého až šedohnědého klobouku a krátkého postranního třeně. Roste ve velkých trsech na listnatých stromech.

Plodnice hlívy si můžete vypěstovat i sami, ideální je pořízení balíku s naočkovanou sadbou. Bývá uložen v plastovém obalu a má zpravidla čtyři malé otvory, z nichž hlíva vyrůstá. Začít plodit může taková sadba klidně i do dvou týdnů, a to i několik kilogramů houby, pokud pro ni máte vhodné místo. Cena balíku se pohybuje okolo 150 korun. Zcela nejprostší rada pak zní, podívejte se v nejbližším supermarketu. Jen musíte počítat s tím, že hlívu dostanete pouze v menším balení a dražší. Vsadit však můžete i na specializovanou prodejnu s ovocem a zeleninou.

Zázračnou hlívu vypěstujete snadno. Roste sama bez zvláštní péče

Recept na jerky z hlívy krok za krokem

Hlívu zbavte nežádoucích částí, jde především o spodní část velmi tuhého třeně. Následně trs omyjte a podélně nakrájejte na tenčí plátky. Klobouky se vyplatí podélně překrojit i dvakrát. Šířka samotného kousku hlívy pro sušení by se měla pohybovat kolem jednoho centimetru.

Na marinádu si v hrníčku smíchejte: 2 lžíce medu, 2 lžíce sójové omáčky (ideálně bez umělých barviv), 2 lžičky sušeného česneku a necelou lžičku soli. Nebojte se ochutnat, chuť by měla být intenzivní a silná. Nakrájené kousky hlívy pak marinádou pokapejte a vše pečlivě promíchejte.

Jerky z hlívy ústřičné, posypané bílým sezamem. Jedna z možných variant.
hlíva ústřičná, jerky, recept
Hlíva ústřičná, kterou také zmátlo počasí, protože obvykle roste v zimních měsících. Takhle krásně narostla na okraji lesa u Českého Dubu, tedy v Podještědí.
A ještě jednou hlíva ústřičná z Podještědí.
9 fotografií

Takto namarinovanou hlívu pak je nejjednodušší sušit v sušičce, do níž postupně naskládejte všechny kousky hlívy tak, aby se vzájemně nedotýkaly a můžete začít sušit. Nám celý proces trval zhruba 10 hodin, sušili jsme při 70 °C – a hlíva byla křupavá a zcela vysušená. Pokud nějaké větší kousky ještě nebudou zcela vysušené, můžete je samozřejmě nechat sušit delší dobu.

Usušenou hlívu pak ideálně uskladněte do uzavíratelné sklenice, aby se dovnitř nedostala vlhkost. Hlíva by pak byl spíše gumová, nikoli křupavá. Při správném skladování vám však toto domácí mlsání vydrží poměrně dlouho. Tedy pokud se na ni nevrhnete a nesníte ji všechnu najednou, její chuť je totiž návyková.

Houby jsou nejen vítaným zpestřením jídelníčku, ale i léčivými dary lesa
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Snová lesní zahrada, v níž se Tomášovi a Tamaře Klusovým ztrácejí návštěvy

atelier Flera, zahrada, Tomáš Klus, Tamara Klusová

Všechno začalo tím, když se Tamara Klusová zamilovala do starého ovocného sadu v bývalé chatové oblasti za Prahou. S Tomášem tehdy měli prvního caparta, to místo ve svahu a s krásným výhledem je...

I na podzim jste nosili z lesa košíky hub. Podívejte se na nejlepší úlovky

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich...

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich lesních úlovků. Tentokrát knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska vyhrává Lenka Macečková za fotografii hvězdovky...

KVÍZ: Kuskus, durum, kroupy. Jak se vyznáte v obilovinách a moukách?

ilustrační snímek

Bez obilovin se náš jídelníček neobejde. Ať už pečete chleba, vaříte knedlíky, anebo dáte přednost pro nás exotičtějším surovinám, jako je quinoa nebo durum. Každopádně většinou patří do stejné...

Na Kotka dolehl průjem u ovcí, zatopená farma i radost ze základů domu

Prima, Farma Votky Kotka, 5. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce. průjem, vrtání...

Průběžné budování farmy i sítí a základů pro rodinný dům, do toho péče o zvířata a boj s nevyzpytatelným počasím i mokřinami na pozemku. To už vám na rodinu moc času nezbývá, což si Vojta Kotek...

Máte zryto? Pokud jste to ještě nestihli, pro půdu se dá nerytím udělat víc

Rýt, či nerýt?

Rýt, či nerýt? Kdo na podzim pořádně neotočil rýčem vrchní vrstvu půdy na každém záhonu, neměl hotovo. Zarýval se tak i hnůj, podzimní hnojení je důležité. Ale ani to není potřeba. Rýč se prostě v...

Dokonalé bio z Vysočiny: Zjistěte, jak vzniká nejlepší biopotravina roku 2025 – BIO smetana

Ve spolupráci
NAŠE FARMY Pá-pá

Na Vysočině sídlí rodinná farma Naše farmy Pá-Pá, která dokazuje, že i v dnešní době je možné hospodařit s respektem k přírodě a tradici a zároveň produkovat vysoce kvalitní potraviny. V její nabídce...

24. listopadu 2025

Jerky z hlívy ústřičné? Zdravou peckou na večerní křoupání posílíte imunitu

Jerky z hlívy ústřičné, posypané bílým sezamem. Jedna z možných variant.

Hlíva ústřičná se řadí mezi nejznámější, nejdostupnější a nejzdravější houby, jež se běžně používají pro přípravu nejrůznějších pokrmů. Jakousi klasiku mnohých restaurací a jídelen představuje...

24. listopadu 2025

Předvánoční úklid bez stresu. Jak si ho rozložit a zvládnout s přehledem

Laminát či PVC zvládnete umýt s mopem a rozprašovačem v ruce, kolena si šetřete.

Předvánoční úklid patří k tradicím, které se rok co rok opakují. Všichni víme, že se nám o svátcích lépe dýchá v čistém a voňavém domově, ale málokdo si úklid opravdu užívá. Dá se to ale udělat jinak...

24. listopadu 2025

Těžké kovy v houbách už nejsou problém. Až na jedno místo, říká profesor Baldrian

Premium
Petr Baldrian

Lesy je potřeba chránit, to ví každý. Pokrývají až 30 % zemského povrchu, což je 42 milionů kilometrů čtverečních, a zachytí 7,6 gigatuny oxidu uhličitého ročně. „Houby a bakterie žijící v půdě jsou...

23. listopadu 2025

Zázrak pro týrané „čarodějnické“ kočky. Dostaly jména po filmových hvězdách

Boq Woodsman s ošetřovatelkou

Devět koček, které někdo krutě pohodil v jediné síťované přepravce u rušné silnice v Herefordshire, má nyní naději na lepší život. Zasloužil se o to laskavý pár z řad veřejnosti, veterinář a tým...

23. listopadu 2025

Pachatel se nacpal do velmi malé skříňky, nenapadlo nás to, vypráví psovodka

Premium
Tereza Syslová vystudovala Policejní akademii a u pražského útvaru slouží přes...

Víte, co mají společného Cassius Clay a Frisco? Ne, nejde o oblíbený nápoj slavného boxera. Oba jsou policejní psi a na pražském útvaru slouží se svou psovodkou Terezou Syslovou. „Na maďarsko-srbské...

22. listopadu 2025

Na Kotka dolehl průjem u ovcí, zatopená farma i radost ze základů domu

Prima, Farma Votky Kotka, 5. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce. průjem, vrtání...

Průběžné budování farmy i sítí a základů pro rodinný dům, do toho péče o zvířata a boj s nevyzpytatelným počasím i mokřinami na pozemku. To už vám na rodinu moc času nezbývá, což si Vojta Kotek...

22. listopadu 2025

I na podzim jste nosili z lesa košíky hub. Podívejte se na nejlepší úlovky

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich...

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich lesních úlovků. Tentokrát knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska vyhrává Lenka Macečková za fotografii hvězdovky...

21. listopadu 2025

Máte zryto? Pokud jste to ještě nestihli, pro půdu se dá nerytím udělat víc

Rýt, či nerýt?

Rýt, či nerýt? Kdo na podzim pořádně neotočil rýčem vrchní vrstvu půdy na každém záhonu, neměl hotovo. Zarýval se tak i hnůj, podzimní hnojení je důležité. Ale ani to není potřeba. Rýč se prostě v...

21. listopadu 2025

Světový unikát. V Plzni se z jednoho vejce vylíhla dvojčata varanů modrých

Chovatel Filip Hais představuje mláďata vzácného varana modrého, dvě ze tří se...

Plzeňská zoologická zahrada se pyšní novými přírůstky. Těmi jsou tři mláďata vzácných varanů modrých. Zoo si navíc připsala světový unikát. Z jednoho vajíčka se totiž vylíhla dvě jednovaječná...

20. listopadu 2025  14:47

Snová lesní zahrada, v níž se Tomášovi a Tamaře Klusovým ztrácejí návštěvy

atelier Flera, zahrada, Tomáš Klus, Tamara Klusová

Všechno začalo tím, když se Tamara Klusová zamilovala do starého ovocného sadu v bývalé chatové oblasti za Prahou. S Tomášem tehdy měli prvního caparta, to místo ve svahu a s krásným výhledem je...

20. listopadu 2025

NASA, Napoleon a tajná botanická chyba, která změnila svět. Vesmírný květák

Zelenina, květák, rozkrojený, růžičky

Na první pohled se zdá, že NASA a karfiol nemohou mít nic společného. Pokud se ale na tyto dva subjekty podíváte optikou vědy, zjistíte, že tu spojitost je. Jednou z nich je skutečnost, že vesmírná...

20. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.