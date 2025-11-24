Jerky z hlívy ústřičné? Zdravou peckou na večerní křoupání posílíte imunitu

Z hlívy si můžete udělat třeba karbanátky podle Zdeňka Pohlreicha, lze ji smažit, péct i zapékat a pořád bude mít léčivé účinky a posilovat imunitu. Pokud si z ní budete chtít připravit něco jednoduššího a láká vás večerní křoupání bez zbytečných výčitek, vsaďte na jerky. Ano, jerky z hlívy ústřičné. My jsme takovouto specialitu připravovali a rozhodně stála za to.
Kde kvalitní hlívu ústřičnou pořídit? Možností je hned několik, záleží na tom, jak rychle chcete tuto skvělou houbu mít a kolik za ni hodláte utratit. A protože je zrovna její sezona, a hlívu lze bez problémů sbírat i v zimě, protože její přemrznutí nevadí, lze zkusit štěstí i v lese.
|
Dejte si ji klidně jako řízek. Hlíva je dokonalý elixír, nakopne imunitu
První alternativa je pro ty, kteří se chtějí rozhýbat a vsadit na štěstí, že se s hlívou ústřičnou setkají v lese. Aktuálně na mnoha místech roste a bude i přes zimu, často se její plodnice sbírají od konce léta až do jara. Poznáte ji podle typického šedého až šedohnědého klobouku a krátkého postranního třeně. Roste ve velkých trsech na listnatých stromech.
Plodnice hlívy si můžete vypěstovat i sami, ideální je pořízení balíku s naočkovanou sadbou. Bývá uložen v plastovém obalu a má zpravidla čtyři malé otvory, z nichž hlíva vyrůstá. Začít plodit může taková sadba klidně i do dvou týdnů, a to i několik kilogramů houby, pokud pro ni máte vhodné místo. Cena balíku se pohybuje okolo 150 korun. Zcela nejprostší rada pak zní, podívejte se v nejbližším supermarketu. Jen musíte počítat s tím, že hlívu dostanete pouze v menším balení a dražší. Vsadit však můžete i na specializovanou prodejnu s ovocem a zeleninou.
|
Zázračnou hlívu vypěstujete snadno. Roste sama bez zvláštní péče
Recept na jerky z hlívy krok za krokem
Hlívu zbavte nežádoucích částí, jde především o spodní část velmi tuhého třeně. Následně trs omyjte a podélně nakrájejte na tenčí plátky. Klobouky se vyplatí podélně překrojit i dvakrát. Šířka samotného kousku hlívy pro sušení by se měla pohybovat kolem jednoho centimetru.
Na marinádu si v hrníčku smíchejte: 2 lžíce medu, 2 lžíce sójové omáčky (ideálně bez umělých barviv), 2 lžičky sušeného česneku a necelou lžičku soli. Nebojte se ochutnat, chuť by měla být intenzivní a silná. Nakrájené kousky hlívy pak marinádou pokapejte a vše pečlivě promíchejte.
Takto namarinovanou hlívu pak je nejjednodušší sušit v sušičce, do níž postupně naskládejte všechny kousky hlívy tak, aby se vzájemně nedotýkaly a můžete začít sušit. Nám celý proces trval zhruba 10 hodin, sušili jsme při 70 °C – a hlíva byla křupavá a zcela vysušená. Pokud nějaké větší kousky ještě nebudou zcela vysušené, můžete je samozřejmě nechat sušit delší dobu.
Usušenou hlívu pak ideálně uskladněte do uzavíratelné sklenice, aby se dovnitř nedostala vlhkost. Hlíva by pak byl spíše gumová, nikoli křupavá. Při správném skladování vám však toto domácí mlsání vydrží poměrně dlouho. Tedy pokud se na ni nevrhnete a nesníte ji všechnu najednou, její chuť je totiž návyková.
|
Houby jsou nejen vítaným zpestřením jídelníčku, ale i léčivými dary lesa