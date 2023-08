Je to tady, houby začaly růst. Podívejte se na úlovky našich čtenářů

Je to jen několik dní, kdy jsme vyzvali naše čtenáře, aby otestovali, zda po vydatných deštích a následném oteplení už začaly z podhoubí vykukovat houby. Přestože by podle mykologů teoreticky měly mít ještě pár dní čas, podle příspěvků našich čtenářů už je evidentně nasnadě vyrazit do lesa.