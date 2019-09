Pochlubte se svými houbařskými úlovky. Nejlepší fotografie ukážeme

Po suchém létu jsme se dočkali vydatných srážek, přitom stále trvají poměrně vysoké teploty. To jsou pro růst hub ideální podmínky, podzimní houbařská sezona by mohla být úspěšná. Pochlubte se svými houbařskými úlovky a udejte alespoň přibližnou polohu nálezu. Vaše nálezy zveřejníme a možná tím pomůžeme zmapovat, kde rostou.

Zde vkládejte vaše fotografie Ukažte, jaké jste měli štěstí při houbaření. Nejlepší fotografie zveřejníme. Nechceme po vás, abyste ukazovali vaše „tajná místečka“, ale budeme rádi, pokud do formuláře přidáte alespoň přibližnou lokalitu a popis druhů hub, které jste našli. A pokud uvedete i popis toho, jak s nimi naložíte, bude to úplně nejlepší. Klidně přidejte i oblíbený recept na pokrm s houbami. Pro přidání fotky a popisu klikněte zde.

Češi jsou známí tím, že neopovrhnou žádným lesním plodem. Ať jsou to maliny, jahody nebo borůvky. A na sběr hub jsou v evropském kontextu dokonce přeborníky.

Sbírání hub nemá takřka žádná omezení. Můžete vstupovat do státního i soukromého lesa a tam houby sbírat. Jen je zakázáno sbírat houby způsobem, který poškozuje les, vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu. Nesmíte ani do porostů, kde se provádí těžba.

Podle údajů ministerstva zemědělství tak může na základě lesního zákona každý vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí a sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody včetně hub.

Přitom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka lesa, případně jeho zaměstnanců. Není přesně dáno množství plodů, které je možné přinést domů.



Sběr hub má i svá vlastní pravidla, která se respektují mezi samotnými houbaři, kteří se chtějí v přírodě chovat rozumně a neničit ji. Přečtěte si kompletní manuál pro sběr hub.