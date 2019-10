Houby pod zákonem, jejichž neznalost neomlouvá a pokuta přijde draho

Hřib královský (Butyriboletus regius)

Rostou! Než ale vyrazíte do lesa, pečlivě si prohlédněte naše fotky. Za ilegální sběr těchto – a řady dalších – druhů hub můžete zaplatit vysokou pokutu. A pořádně draho vás může přijít i kopnutí do zdánlivé prašivky.

Že zákon chrání ohrožené druhy zvířat a rostlin, to ví jistě každý. Ale houby? Ano, i tato ozdoba lesa je součástí přírody.

V roce 1992 odborníci vybrali 42 druhů hub, které se od té doby nesmějí jakkoli poškozovat. Tedy sbírat, trhat, vykopávat, ničit ani jiným způsobem rušit v přirozeném vývoji. Tím méně pak dusit na cibulce, sušit nebo nakládat do octa.

Co je vzácné, to je cenné. Proto vás možná napadlo, že by se dalo zbohatnout sběrem lanýžů. Rostou sice pod zemí, ale speciálně cvičený pes je prý najde čichem. Kilogram nejdražších bílých druhů lanýžů se v Česku prodává až za 80 tisíc korun.

Na lukrativní vycházku do lesa však rovnou zapomeňte. Naším jediným druhem lanýžů je lanýž letní, nevzhledná houba připomínající strupatou bramboru. Zákon řadí lanýž letní do kategorie kriticky ohrožených hub. I kdybyste ho tedy našli a zkusili prodat, ochranáři po vás půjdou jako komisař Rex.