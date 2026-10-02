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Telefon vidí houbu trochu jinak než zkušený houbař
Když zkušený houbař vezme houbu do ruky, nehodnotí jen její barvu a tvar. Sleduje například spodní stranu klobouku, třeň, prsten či pochvu, místo, kde houba roste, a u některých druhů také vůni nebo změnu barvy po poranění.
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Právě soubor znaků je při určování zásadní. Jak pro Novinky.cz uvedl mykolog Zdeněk Hájek, při určování je potřeba sledovat celý komplex znaků. Fotografie může zkreslovat a důležité jsou nejen klobouk, lupeny a třeň, ale také například vůně nebo změna barvy po rozříznutí. Podobně mykolog Jan Borovička zdůrazňuje, že houbař by měl vědět, co sbírá, a umět říct, proč konkrétní houbu považuje za jedlou.
A právě tady má fotografie svůj limit. Telefon neucítí vůni houby, nepozná spolehlivě její skutečnou konzistenci a z jediné fotografie nevidí všechny znaky, které může zkušený člověk zkontrolovat přímo na místě.
Česká mykologická společnost proto upozorňuje, že ani určování podle fotografií v její online poradně nenahrazuje osobní předložení houby.
Aplikace přesto nemusí být úplně na houby
Pro člověka, který houbám příliš nerozumí, může být aplikace užitečným začátkem.
Když začátečník vůbec netuší, na jaký druh se dívá, telefon mu může nabídnout několik možných názvů. Díky nim může otevřít atlas, porovnat fotografie, podívat se na podobné druhy a zjistit, jaké znaky má dál sledovat.
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To je ostatně rozdíl mezi dvěma způsoby používání aplikace. Jedno je zeptat se „Co by to mohlo být?“ a druhé „Můžu to sníst?“ Na první otázku může být aplikace docela užitečným pomocníkem. Na druhou už samotná fotografie nestačí.
I odborná studie z roku 2023 připouští, že aplikace mohou být užitečnými pomocnými nástroji pro veřejnost. Zároveň ale dospěla k závěru, že při samostatném použití nejsou dostatečně spolehlivé k tomu, aby vyloučily riziko otravy.
Jaké aplikace na houby dnes můžete použít?
Aplikace na houby
Rostou!
Picture Mushroom
Shroomify
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Nejde přitom jen o teoretické varování. Výzkumníci už několikrát zkoušeli, jak si aplikace s určováním hub skutečně poradí.
Studie publikovaná v časopise Clinical Toxicology v roce 2023 porovnala tři aplikace na fotografiích 78 vzorků hub, které předtím odborně určil mykolog. Nejlepší z testovaných aplikací správně identifikovala 49 procent vzorků. U jedovatých hub to bylo 44 procent. Muchomůrka zelená byla chybně určena třikrát, dvakrát aplikací Picture Mushroom a jednou iNaturalistem.
Je ale fér dodat, že šlo o test v Austrálii a o konkrétní aplikace a vzorky z let 2020 až 2021. Výsledky proto nelze jednoduše převést na každou dnešní aplikaci nebo všechny české druhy.
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Ještě novější práce z roku 2026 testovala 12 nástrojů na více než stovce fotografií téměř 60 druhů hub. Ani nejúspěšnější nástroj nedal správnou identifikaci v téměř 15 procentech případů. Výzkumníci zároveň upozornili, že aplikace měly větší potíže, když houba nebyla na fotografii celá vidět, případně šlo o atypickou nebo mladou plodnici.
A to je v lese poměrně běžná situace. Houba nemusí růst před čistým bílým pozadím jako v atlasu. Může být schovaná v trávě, překrytá listím, poškozená nebo příliš mladá.
Liška obecná má žlutou až oranžovou barvu a místo pravých lupenů na spodní straně klobouku typické lišty, které sbíhají na třeň. Je jedlá a v lese ji často prozradí právě její výrazná barva.
Největší problém? Podobné houby
Začátečník může mít pocit, že když aplikace nabídne konkrétní jméno, problém je vyřešený. Jenže právě podobné druhy jsou jedním z důvodů, proč je určování hub tak náročné.
Liška obecná může být například zaměněna za lištičku pomerančovou nebo některé strmělky. Rozdíly přitom nejsou jen v barvě klobouku, ale také ve vzhledu spodní strany plodnice.
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U bedel je situace ještě názornější. Bedla vysoká má několik podobných příbuzných druhů a některé se od ní rozlišují podle detailů třeně, změny barvy dužniny nebo prostředí, ve kterém rostou. Česká mykologická společnost navíc upozorňuje na možnost záměny bedel s muchomůrkou zelenou.
A u ryzců zase nemusí stačit barva klobouku. Při určování může být důležité například zbarvení mléka a strom, pod kterým houba roste. U jednotlivých druhů mohou být rozdíly velmi nenápadné.
Právě v takových případech může být aplikace dobrá k tomu, aby člověka přiměla hledat dál, nikoli aby mu dala definitivní odpověď.
Kdy může aplikace začátečníkovi opravdu pomoct?
Právě tady bychom mohli obrátit běžné varování trochu naruby. Aplikace nemusí být problém, pokud člověk správně chápe její roli.
Může například:
- napovědět název houby, kterou člověk vůbec nezná
- ukázat podobné druhy, které by si měl porovnat
- přimět začátečníka hledat další určovací znaky
- posloužit jako digitální atlas přímo v lese
- a pokud výsledek není jednoznačný nebo aplikace nabídne několik možností, může to být naopak důvod houbu nechat v lese
Ani zkušený houbař není neomylný
To ale neznamená, že člověk automaticky vyhrává.
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I zkušený houbař může udělat chybu. Novinky.cz v červnu 2024 popsaly případ staršího manželského páru, který vyrazil na houby na Písecku. Mezi nasbíranými růžovkami měli i muchomůrku tygrovanou, čehož si nevšimli. Žena se otrávila a musela do nemocnice. Oba přitom byli zkušení houbaři. V tomto případě žádná aplikace použita nebyla.
Nejde tedy o to, že člověk se nikdy nesplete, zatímco telefon ano. Rozdíl je v tom, že zkušený houbař se při určování opírá o širší soubor znaků a dokáže zohlednit i okolnosti, které fotografie neobsahuje.
Jak uvedl mykolog Jan Borovička v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál, houbař by měl vědět, jakou houbu do košíku dává a proč ji považuje za jedlou.
Co dělat, když si nejste jistí?
1. Houbu nejdřív vyfoťte.
Vyfoťte celý klobouk, spodní stranu, třeň i jeho bázi. Přidejte také fotografii místa, kde houba roste.
2. Aplikaci použijte jako nápovědu.
Podívejte se, jaké druhy nabízí, a zkontrolujte jejich popisy a fotografie.
3. Hledejte rozdíly, ne potvrzení.
Nesnažte se najít obrázek, který vaši první domněnku potvrdí. Zkontrolujte hlavně podobné druhy.
4. Když si nejste jistí, nejezte ji.
To je nejdůležitější pravidlo. Česká mykologická společnost doporučuje sbírat k jídlu pouze druhy, které bezpečně známe a které mají dostatek znaků pro spolehlivé určení.
5. Při pochybnostech se obraťte na odborníka.
Česká mykologická společnost provozuje Ústřední houbařskou poradnu a poskytuje určování hub i poradenství veřejnosti.
Telefon si při cestě do lesa klidně vezměte s sebou. Aplikace může začátečníkovi napovědět, co našel, ukázat podobné druhy a nasměrovat ho k dalšímu ověřování. Neměla by ale být posledním slovem. U hub je totiž rozdíl mezi tím, že něco jako určitý druh vypadá, a tím, že ho skutečně poznáte. Do košíku proto patří jen houby, u kterých máte o jejich určení jistotu.
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