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Kolega zůstal ležet vedle záchodu. Botanik o účincích exotických drog i lécích z pralesa

Josef Hympl
  19:00
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Ladislav Kokoška | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Etnobotanik a etnofarmakolog Ladislav Kokoška z České zemědělské univerzity v Praze patří ve svém oboru ke světové špičce. Popisuje, že kvůli prostředí, konkurenci a škůdcům si tropické rostliny vyvinuly celou řadu zajímavých látek, z nichž některé slouží v medicíně a dalších oborech už dnes, jiné na své objevení stále čekají.

V roce 2024 vám renomovaná platforma ScholarGPS udělila ocenění za vědecký přínos a publikační výsledky, což vás řadí mezi nejvýznamnější vědce v oboru. Jak je možné, že se účinky látek z exotických tropických rostlin daří zkoumat vědcům ve středu Evropy?
Jsme tak trochu evropským centrem etnobotanického bádání a naše výsledky přitahují. Máme tady velké množství zahraničních studentů, kteří oproti českým na našem oboru převažují. Všechny studijní programy, kromě jednoho bakalářského, jsou u nás přednášeny v angličtině. Komplexní etnobotanický výzkum býval ještě v anglickém Kentu, nyní je však v Evropě hodně ořezaný. Další osamocené vědecké týmy jsou ve Vídni nebo v belgickém Gentu, v podobném rozsahu jako my se ovšem tomuto oboru nikdo v Evropě tolik nevěnuje.

U nás se někteří cizinci dívají dost nevěřícně na obyčejnou dršťkovou polévku. Moje manželka pochází z Jižní Afriky a ta by ji nepozřela.

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