V roce 2024 vám renomovaná platforma ScholarGPS udělila ocenění za vědecký přínos a publikační výsledky, což vás řadí mezi nejvýznamnější vědce v oboru. Jak je možné, že se účinky látek z exotických tropických rostlin daří zkoumat vědcům ve středu Evropy?
Jsme tak trochu evropským centrem etnobotanického bádání a naše výsledky přitahují. Máme tady velké množství zahraničních studentů, kteří oproti českým na našem oboru převažují. Všechny studijní programy, kromě jednoho bakalářského, jsou u nás přednášeny v angličtině. Komplexní etnobotanický výzkum býval ještě v anglickém Kentu, nyní je však v Evropě hodně ořezaný. Další osamocené vědecké týmy jsou ve Vídni nebo v belgickém Gentu, v podobném rozsahu jako my se ovšem tomuto oboru nikdo v Evropě tolik nevěnuje.
U nás se někteří cizinci dívají dost nevěřícně na obyčejnou dršťkovou polévku. Moje manželka pochází z Jižní Afriky a ta by ji nepozřela.