Zoo Praha slaví neděli u goril. Mláďata baví, pečující gorilí tetička dojímá

Kdy jindy se zajít podívat na oba pavilony goril nížinných v pražské zoo než při příležitosti jejich svátku? V jednom najdete gorilí rodinu se třemi mláďaty, několika samicemi a stříbrohřbetým samcem Kisumem – Často to je rezervace Dja u severního vchodu u Sklenářky. V druhém stříbrohřbetého Richarda a dva mladé dospělé samce, Richardovy syny – v centru Méfou ve spodní části areálu. V neděli i s bohatým programem.

V neděli 21. září totiž oslaví Zoo Praha Mezinárodní den míru v duchu odkazu světově uznávané primatoložky a kmotry jednoho z pražských gorilích mláďat Jane Goodallové. Program reflektuje nejen její iniciativu Roots & Shoots, jejíž je Zoo Praha součástí, ale také středeční Světový den goril. Celý ho najdete na stránkách Zoo Praha, včetně Výroční slavnosti k 94. výročí založení Zoo Praha, která proběhne o týden později.

Tuto neděli každopádně gorily nížinné v obou pavilonech dostanou dárky – v 10:30 proběhne předání enrichmentového prvku gorilám v centru Méfou, v 15 hodin pak gorilí rodině v rezervaci Dja. Doprovodný program u obou pavilonů poběží do 10 do 16 hodin.

V Rezervaci Dja je se třemi mláďaty stále živo

Mobi, vnučka legendární Moji narozené v Praze
Duni, dcera legendární Moji, se svou prvorozenou dcerou Mobi.
Mobi chutná.
Gaia se také nenechá ošidit.
17 fotografií

Dětští návštěvníci budou pro gorily vytvářet speciální vzkazy ohledně míru, ochrany zvířat a závazků k ohleduplnějšímu postoji vůči planetě – každý lístek se tak stane součástí společného poselství. Přichystáno je také hned několik komentovaných setkání. V rezervaci Dja bude navíc možné sledovat celou řadu nových aktivit stále ještě maličkých gorilích sester Mobi a Gaiy, často ve spolupráci s pubertálním Ajabuem.

„Mobi a Gaia už prozkoumávají všechna patra pavilonu. Šplhají do výšin, houpají se na provazech a nově k nám chovatelům chodí při krmení samy. Oblíbily si sušenky pro listožravé primáty,“ popisuje vrchní chovatel primátů Martin Vojáček, při jakých aktivitách lze mláďata pozorovat.

Mobi aktuálně váží devět kilogramů, její o čtvrt roku mladší sestra Gaia je o dva kilogramy lehčí. Mobi, která je rozhodnější, energičtější a doslova neposednější, se nově snaží Gaiu vozit na zádech po vzoru své matky. Klidná a rozvážná Gaia to snáší dobře, avšak většinou to končí zaškobrtnutím a pádem. Obě sestry také už mají všech 24 mléčných zubů, dospělý chrup je nahradí za čtyři až pět let.

V Zoo Praha řádí dvě malé gorilí parťačky, Gaia v sobotu slaví 1. narozeniny

Mláďata dělají radost nejen svým rodičům a návštěvníkům. „Je dojemné sledovat, jak se nejstarší členka skupiny Kamba, jejíž rodiče zabili pytláci v 70. letech a která nikdy neměla své vlastní potomky, podílí na výchově obou mláďat. Je v roli zkušené tetičky a je moc ráda, když ji Mobi s Gaiou vyhledají. Opatrně si s nimi hraje a lechtá je na bříšku,“ doplňuje Vojáček.

O zábavu se v rodinné skupině goril stará také devítiletý sameček Ajabu. Ten využívá každé nepozorované chvíle k „uloupení“ jednoho z mláďat. Zájem má především o Gaiu – možná proto, že její matka Kijivu mu jeho někdy poněkud neohrabané pokusy o hru toleruje více než prvorodička Duni. Ta je na svou malou princeznu Mobi totiž mnohem opatrnější.

„Pánský klub“ v centru Méfou je poklidnější

V centru Méfou, které obývá samčí bakalářská skupina složená ze slavného Richarda a jeho dvou synů Kiburiho a Nurua, naopak panuje vcelku poklidná atmosféra. Ačkoli na jaře se dynamika ve skupině měnila vlivem bouřlivějšího dospívání obou synů, zejména Kiburiho, nyní je situace klidná a samci spolu vycházejí.

Podle pozorování chovatelů je ale pravděpodobné, že vedení skupiny do budoucna převezme mladší Nuru, který se chvílemi začíná projevovat sebejistěji než jeho otec i bratr. Čas ukáže, jak si to mezi sebou gorilí pánové porovnají a nastaví.

Neděle jako oslava ohroženého druhu i planety

Iniciativa Roots & Shoots byla založena primatoložkou Jane Goodallovou v roce 1991, aby spojila mládež od předškolního věku až po univerzitní studenty při řešení environmentálních, ochranářských a humanitárních problémů. Organizace má místní pobočky ve více než 140 zemích a přes 8 000 místních skupin po celém světě. Členové jsou vyzýváni, aby ve svém okolí sami identifikovali a navrhovali řešení problémů týkajících se lidí, zvířat a životního prostředí.

Když Jane Goodallová začala přednášet na místních školách v Tanzanii, přišla za ní do jejího domu skupina dvanácti studentů, vybraných jejich spolužáky, aby se s ní setkali a společně prodiskutovali místní environmentální problémy a možnosti, jak mohou pomoci. Tito studenti se stali prvními členy Roots & Shoots a od té doby se organizace rozrostla. Jeden z původních dvanácti studentů se později stal ministrem životního prostředí Tanzanie.

V neděli se mohou k iniciativě Roots & Shoots přidat i návštěvníci Zoo Praha – vytvořit si vlastní holubici míru a napsat na ni svůj vzkaz pro lepší svět. Každá se stane součástí společné instalace v centru Méfou. V rezervaci Dja pro změnu vznikne tzv. Strom míru Roots & Shoots a návštěvníci se budou moci zapojit do tvorby symbolického stromu přání, na který připnou své vzkazy míru, ochrany zvířat a závazky k ohleduplnějšímu postoji vůči planetě a každý lístek se tak opět stane součástí společného poselství.

Péči o dvě gorilí mimina v jedné náruči si zkouší Duni, dcera slavné Moji
