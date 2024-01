Nádherné vnouče gorily Moji je holka, pohlaví prozradil vzorek pupečníku

Tentokrát pomáhali Zoo Praha se spolehlivým určením pohlaví mláděte kriticky ohrožené gorily nížinné lékaři z Výzkumného ústavu veterinárního. Určili ho na základě speciálního krevního testu ze vzorku pupečníku.

Desetiletá Duni a šestadvacetiletý stříbrohřbetý samec Kisumu se stali rodiči v úterý 2. ledna, osm minut po deváté hodině večerní. Pro oba je to první mládě, stejně jako pro pavilon Rezervace Dja, který byl otevřen v září 2022.

Legendární Moja – která nyní žije ve španělském Cabárcenu, kde se Duni narodila – se tím okamžikem stala babičkou, populární samec Richard pradědečkem a samice Kijivu prababičkou (právě ona je momentálně se samcem Kisumem také březí).

A protože jednou z radostných událostí je u každého mláděte vybírání toho nejhezčího a trefného jména, obrátila se Zoo Praha s prosbou o návrhy na děti v Kamerunu. Na ty samé děti, které se díky projektu Toulavý autobus učí, jak gorily chránit a proč je to důležité. Zoo vybrala deset jmen, z nichž by měli vybrat to jedno jediné čtenáři iDNES.cz formou ankety.

Ani ne před rokem a půl se samice Duni a samec Kisumu teprve začali seznamovat a posléze i sžívat v novém pavilonu nazvaném Rezervace Dja. Tehdy přišel ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek do Rozstřelu popsat, jak jejich seznamování probíhá a co si od jejich spárování chovatelé slibují. Vysvětlil také, proč bylo ve spolupráci s koordinátorem evropského chovu rozhodnuto o rozdělení původní gorilí skupiny a co by to mělo přinést. Pomalu se to plní.