ANKETA: Vyberte jméno pro gorilí holčičku ze Zoo Praha, návrhů je deset

Výběr jména může působit jako banalita, nicméně jméno této gorilí samičky se stane součástí osvěty, která je jedním z cílů chovu ohrožených druhů v lidské péči. U kriticky ohrožených goril nížinných to platí dvojnásob. Stejně jako je posláním pro Moju či Duni upozorňovat na problémy, s nimiž se ve své domovině potýká jejich druh, bude svůj příběh vyprávět i další gorilí generace.

A tak jako každý ambasador, i gorily musí být vidět, aby byly slyšet. Proto Zoo Praha oslovila děti z oblasti Biosférické rezervace Dja ve středoafrickém Kamerunu – kde gorily nížinné žijí ve volné přírodě – aby právě ony mláděti jméno navrhly. Návrhů v tamním dialektu badjoué přišlo přes šedesát, zoo z nich vybrala desítku – a z těch vy teď můžete vybrat to jedno jediné.

Bude to Alomo, Boyô, Ekiba, Koh’Eloo’h, Mamene, Mbia, Mbupomo, Mobi, Mosâmom nebo Somalomo? Hlasovat pro vámi preferované jméno lze do čtvrtka 25. ledna do 14:00. Poté oznámíme finálovou trojici jmen, která se utkají ve druhém kole ankety – vítězné jméno se příznivci Zoo Praha dozví během slavnostního křtu 10. února 2024 v pavilonu Rezervace Dja.

Vyberte jméno pro gorilí samičku ze Zoo Praha U každého jména máte v závorce uvedený jeho český význam nebo vysvětlení, co se daným výrazem v kamerunském dialektu badjoué označuje. Doporučujeme přečíst si jména i nahlas, ať slyšíte, jak zní. Alomo (Luna) Boyô (Vycházející slunce) Ekiba (Poděkování) Koh´Eloo´h ("Přechodová liána" symbolizující překročení řeky oddělující nepřátelský svět, před kterým utíkáme, a nový svět, kde se trvale usazujeme. Takový přechod je podle pověry mezi komunitami Badjoué možný skrze tuto mytickou liánu.) Mamene (Rozbřesk) Mbia (Milosrdná) Mbupomo (Lamačka aframonu – tedy rostliny, kterou gorily s chutí konzumují) Mobi (Dědička) Mosâmom (Ta, jejíž narození znamená konec války mezi lidmi a zvířaty) Somalomo (Somalomo – název vesničky u Biosférické rezervace Dja v Kamerunu)

Návrhy jmen pocházejí od autentických účastníků in situ projektu Toulavý autobus, kteří přímo na místě přispívají k ochraně volně žijících goril – tedy vzdálených příbuzných Duni, Kisuma i jejich mláděte.

Africké děti navíc pražské gorily velmi dobře znají díky Gorilím pohádkám z pera Miroslava Bobka a Terezy Šefrnové, které Zoo Praha do Kamerunu distribuovala již před více než deseti lety. Moja tam tehdy jako ambasadorka kriticky ohroženého druhu díky tomu odvedla spoustu smysluplné práce – je to úžasný příklad toho, jak jedinci žijící v zoologických zahradách po celém světě mohou přiblížit laické veřejnosti alarmující situaci goril ve volné přírodě.

Abyste vybrali co nejlépe, můžete si dceru samice Duni a samce Kisuma prohlédnout na videu z kamer pavilonu Rezervace Dja.

Je skvělé, že mládě je samička

„My jsme hrozně rádi, že to mládě je samička, protože přece jenom je ta její perspektiva dobrá v tom, že sice v dospělosti odejde ze Zoo Praha, ale mohla by mít mláďata někde jinde. Takže ten příběh by zase dál pokračoval, byť ne u nás. V případě samečka by nad tím visel velký otazník – samců je přetlak a málokterý dostává šanci se rozmnožovat,“ naznačil pro iDNES.cz Miroslav Bobek, ředitel zoo Praha, že životní perspektivy novorozené gorilky vypadají nadějně. A to hlavně díky skvělé genetické výbavě po otci.

Mezi deseti navrženými jmény si každý samozřejmě najde svého favorita, tak jako chovatelé goril či ředitel Zoo Praha. Ten samozřejmě neprozradil, které jméno by preferoval a bude pro něj hlasovat. „Nechci svým výběrem nikoho ovlivňovat. Nicméně jsem ve shodě s chovateli,“ prozradil, že s chovateli, kteří se o gorilí skupinu s mládětem každý den pečlivě starají, se při výběru sešli.

„Jméno, které já jsem měl v hlavě, dali i za sebe na první místo. A myslím si, že když se vaši čtenáři zamyslí, a přečtou si ta jména v dialektu badjoué, jak zní – a současně se podívají na jejich význam – takže jim vyjde, co je náš favorit,“ naznačil Miroslav Bobek s úsměvem čtenářům iDNES.cz, jak lze k hlasování v anketě přistoupit. Tak šťastnou ruku.