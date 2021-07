S kokosovým ořechem si gorila hravě poradí, umí ho rozbít i o sklo

Nicméně zhruba před dvěma měsíci chovatelé přece jen vyzkoušeli dát gorilám kokosové ořechy celé. „Poprvé opravdu chvilku koukaly, co s tím. Ovšem nezklamaly, hrubá síla zvítězila,“ říká dnes s úsměvem vrchní chovatel primátů Martin Vojáček.

Stříbrohřbetý samec Richard totiž hned napoprvé neomylně zamířil do rohu expozice ke své oblíbené palandě a docela zlehka si kokos naťuknul o stěnu a už si užíval jeho tekutý a posléze i pevný obsah.

Výběr vhodného místa na takovou operaci nebyl od Richarda náhodný. Dobře ví, že v rohu se na stěnu či sklo nahozený předmět nikdy neodmrští natolik, aby mu ho stihl sebrat někdo jiný. Ovšem v případě, že hází ořechy o sklo návštěvnického prostoru, občas někoho za sklem vyleká.



Podobně úspěšná jako Richard byla napoprvé asi jen samice Kijivu, matka mladých samců Nurua a Kiburiho. Ta zůstává u svého způsobu, jak ořech s tvrdou skořápkou načít. Buď do něj zubem nejprve vyhloubí díru, nebo ho rovnou kus ukousne.

Postupně se do kokosů naučili dostávat skoro všichni. Kiburi a Nuru do nich tak dlouho zkoušejí vyhloubit díry klacíky a zuby, až se jim to podaří. Pak už z něj dokázali kus skořápky zuby vylomit.

Shinda kokosový ořech sama nakřápnout neumí, maximálně ho sebere Ajabuovi. Kamba snahu ostatních o rozbití kokosových ořechů raději jen pozoruje.

Nejmladší Ajabu, syn Richarda a samice Shindy, ten zase zkouší s ořechy házet jako táta. Pokouší se je ovšem rozbít i zasednutím, poplácáním, třesením, nebo bouchnutím pěstí, většinou bez výsledku. Někdy je ovšem čistě jen pohazováním naťukne tak šikovně, že už se do nich s pomocí zubů dostane. Tedy pokud mu je nezabaví Shinda, která má velice dobré uši: jak uslyší křupnutí skořápky, hned Ajabua o načatý kokos obere.

Shinda si totiž zatím s kokosovými ořechy neví moc rady, spíš je jen chvilku nosí a pak odloží, aby měla volné ruce na jiné žrádlo. Třeba čerstvé větve k okusu. „Teď v sezoně se gorily užívají zelené větve šípku, akátu, vrb, lípy, lísky i ovocných stromů,“ vypočítává Martin Vojáček, jaký výběr v létě gorily mají. (S tím, že pokud lidé na zahradách tyto větve v sezoně ořezávají, zoo si je ráda pro své svěřence vezme, ovšem jen bez postřiků.)

A nejstarší členka skupiny, zasloužilá tetička Kamba? Tu nechávají kokosové ořech celkem v klidu. Okusuje si větve, sem tam si užije rozhozené zeleniny, a jen pozoruje snažení ostatních.