Prošedivělá gorilí babka Kamba už je téměř padesátiletá srdcerváčka

O víkendu se zajděte na gorily podívat v 11:30 Pokud se chystáte do Zoo Praha o víkendu, nenechte si ujít komentovaná setkání a krmení (jejich kompletní přehled zde), u goril je to v sobotu i v neděli v 11:30. Na pátek 31. ledna, tedy na pololetní prázdniny, připravila Zoo Praha slevu pro děti do 15 let v doprovodu dospělého, které ukážou na pokladně své vysvědčení (případně jeho kopii či fotografii, i v mobilu) s jedničkou z přírodovědných předmětů. Ty mají vstup do Zoo Praha za 50 Kč. Speciální program je připraven pro všechny.