Gorilí samec Richard, nejslavnější zvíře Zoo Praha, žije v Troji už 20 let

Stříbrohřbetý Richard je zakladatelem chovu goril nížinných v Česku a otcem všech dosavadních gorilích mláďat, která se v Praze narodila. V sobotu 4. listopadu to je přesně dvacet let, co do metropole přicestoval, příští týden pak oslaví 32. narozeniny. A na přelomu letošního roku by se mu mělo narodit pravnouče.