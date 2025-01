Gorilka Mobi, vnučka Moji, slaví 1. narozeniny. Užijete si ji v Zoo Praha

„Mobi je stále sebejistější a je radost ji pozorovat, jak se pohybuje po parkosech či po lanech nebo jak se škádlí s guerézami. Stále častěji si také hraje se svou o čtvrt roku mladší sestrou Gaiou,“ popisuje aktuální situaci v novém pavilonu Rezervace Dja ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

„Snadno ji však poznáte nejen díky tomu, že je větší, ale i podle ‚účesu‘. O ten se jí postarala matka Duni tím, že jí vytrhala chloupky až vysoko nad čelo,“ dodává Miroslav Bobek. Nemusíte se prostě bát, že byste ta dvě gorilí batolata nerozeznali. Matkou Mobi je samice Duni, matkou Gaii je samice Kijivu. Tedy matka již zmíněné Moji, první gorily nížinné – tohoto kriticky ohroženého druhu – narozené nejen v Zoo Praha, ale České republice vůbec.

Oslavě 1. narozenin Mobi každopádně bude patřit sobota 4. ledna, narozeninový dárek jí chovatelé „předají“ v 15 hodin v pavilonu Rezervace Dja. Od 10 do 13 hodin tam budou vždy v celou hodinu probíhat komentovaná setkání s gorilami, připravena jsou informační i herní stanoviště a návštěvníci jsou jako gratulanti samozřejmě zváni. Nejen na oslavu, prostě kdykoliv.

Jméno gorilí samičce před rokem navrhly děti z kamerunského městečka Somalomo, kde Zoo Praha už dvanáct let díky ochranářskému projektu Toulavý autobus vzdělává místní děti o výjimečnosti tamní přírody. Mobi v překladu z tamního dialektu badjoué znamená „dědička“. V anketě toto jméno posléze vybrali čtenáři iDNES.cz, gorilku pokřtil Kovy.

Gorilí mláďata jsou odměnou pro chovatele

„Narození Mobi bylo i vyvrcholením chovatelského úsilí, protože jsme měsíce předtím trénovali s gorilami náročný přesun do nového pavilonu. Z úspěšného seznámení Duni a Kisuma, později skvělé dynamiky celé gorilí rodiny a následně dvou bezproblémových porodů se tak stala zasloužená odměna naší práce, říká hlavní chovatel primátů Martin Vojáček.

Přestože Mobi stále pije mateřské mléko, zvládne si už pochutnat i na měkčí zelenině, okurce, cuketě nebo lilku. S tvrdší kořenovou zeleninou si zatím její zoubky poradit neumějí. Projevuje také velký zájem o dění kolem sebe i o chovatele. „Ráda by už od nás přijímala potravu z ruky. To učíme v zázemí všechny gorily v rámci veterinárního tréninku. Její matka Duni je však velmi ochranitelská, a tak Mobiny pokusy většinou záhy ukončí a přitáhne si mládě zpět do náručí,“ vysvětluje Martin Vojáček.