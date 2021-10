Navěky v zajetí. Goril je v zoo moc, do přírody se nevrátí, říká chovatel

Jak je to dlouho, co jste se naposled viděl s Mojou?

Už to budou dva roky. Zhruba půl roku před covidem. Jezdili jsme za ní v podstatě každý rok. Vždycky když jsme měli kolem cestu. Do Španělska jezdíme i s dětmi a Cabárceno se snažíme nikdy nevynechat. Teď jsme se snažili navázat, i když – řeknu vám – nic příjemného to není, protože při cestování pořád narážíte na různé peripetie s testy a osvědčeními.

Jak proběhlo setkání po delší přestávce?

Moja přišla, ale zdálo se mi, že byla napřed trochu uražená, že mě tak dlouho neviděla. Je třeba to posuzovat i v kontextu toho, že je tam ve skupině osmi goril a má už osmiletou dceru Duni. Je to už velká samice. Skoro by ji člověk ani nepoznal.