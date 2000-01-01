Historie žvýkací gumy je překvapivě fascinující a sahá od starověkých pryskyřic až po ikonické retro značky, které formovaly popkulturu jak v globálním měřítku, tak specificky v našich končinách. Vzpomenete si na chuť jahodového Pedra, kyselého Shocku nebo na sbírání autíček ze žvýkaček Turbo? Připomeňte si 20 nejslavnějších retro žvýkaček.
Autor: Gemini
Naprostá klasika s mátovou příchutí představená už v roce 1893, která definovala moderní žvýkací průmysl.
Legendární ovocná žvýkačka od společnosti Wrigley, která spatřila světlo světa ve stejném roce jako Spearmint a dodnes patří k nejprodávanějším.
Třetí do party historických klasik z roku 1914, známá svou dvojitou porcí máty peprné a ikonickými reklamami s dvojčaty.
Značka, která způsobila revoluci zavedením žvýkaček bez cukru a stala se synonymem pro zubní hygienu po jídle.
Americká ikona z roku 1947, která ke své typické růžové žvýkačce balila také malé komiksy s postavičkou Bazooka Joea.
Hubba Bubba byla představena v roce 1979 jako první žvýkačka, která nelepila na obličeji, když praskla obří bublina.
Geniální formát z počátku devadesátých let, který nabízel necelé dva metry žvýkačky smotané v plastovém „šneku“.
První extrémně měkká žvýkačka na trhu z roku 1975, která okamžitě získala obrovskou popularitu mezi dětmi.
Skořicová bomba s ostrou, pálivou chutí od Wrigley, která se vyráběla v roce 1975 a má v zámoří dodnes věrnou základnu fanoušků.
Slavná barevná žvýkačka s ovocnou příchutí, na jejímž obalu byla zebra Yipes a uvnitř se skrývala smývatelná tetování. Vyráběla se od roku 1960
Mentos Pure Fresh je značka, která úspěšně přenesla žvýkačky z plochých plátků do formy plněných dražé v praktických plastových lahvičkách. Vyráběla se od roku 2005
Chupa Chups Big Babol se začala vyrábět v 70. letech 20. století. Ovocná žvýkačka byla zaměřená na tvorbu těch největších možných bublin, často spojená s lízátky stejné značky.
Extrémně pálivá skořicová žvýkací kulička, která testovala odvahu školáků po celém světě, se začala vyrábět v roce 1954.
Absolutní král československého trhu z náchodské Velimi s nezaměnitelnou jahodovou příchutí a klukem v sombreru na obalu
Ovocná žvýkačka, která v socialismu lákala děti na sběratelské obrázky zvířat ukryté uvnitř obalu. Známá československá žvýkačka se začala vyrábět v polovině 80. let 20. století.
Legendární žvýkačka s komiksy kačera Donalda, která se k nám dovážela z Nizozemska a za socialismu byla symbolem luxusu z Tuzexu. Začala se vyrábět v průběhu 60. let 20. století.
Neodmyslitelný hit devadesátých let s broskvovou příchutí, jehož hlavním lákadlem byly obrázky sportovních aut a motorek. Původně je vyrábětla turecká společnost Kent na konci 80. let 20. století. Sběratelský fenomén zažíval největší boom v průběhu 90. let. Původní výroba skončila v roce 2007, ale značka se později dočkala obnovení.
Specifická československá žvýkačka z lékáren, která obsahovala rakytníkový olej a měla pomáhat imunitě, i když chuťově příliš neoslnila. Vyráběla se už v 60. létech 20. století ve Velimi.
Extrémně kyselá žvýkačka z devadesátých let s tekutou náplní a strašidelnými motivy, která byla tehdy obrovským hitem v trafikách. Začala ji původně v Německu vyrábět společnost Wing-Gum (později součást holdingu Perfetti Van Melle) v roce 1997.
Moderní fenomén s velmi silnou mentolovou a eukalyptovou příchutí, který si lidé oblíbili pro okamžité uvolnění dýchacích cest.
