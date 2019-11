Zvěřinu nechte dozrát či marinujte. Jen tak si doopravdy pochutnáte

Zvěřina celý život buď běhá, nebo létá, jak říkal Jan Werich. Proto je logicky tužší a méně tučná, pochutnáte si na ní. Na snímku zálesácká srnčí kýta (dále najdete i recept).

Není třeba se bát, správně zpracovat zvěřinu není nijak složité. Je to velice chutné maso, u něhož je jen potřeba dodržovat několik jednoduchých zásad.

Za zvěřinu považujeme maso tvorů žijících u nás v lesích nebo na polích. Nejčastěji vám někdo může přinést srnčí, daňčí, kančí nebo zaječí pochoutku. Hodně se loví i ptáci jako bažanti, divoké kachny a husy či koroptve. S takovým masem se hned nehrňte k troubě nebo sporáku.

„Zvěřina je víc prokrvená. I kdybyste ji vařili hodiny, nezměkne. Proto je potřeba ji nechat uzrát,“ nabádá myslivec Karel Stoklas. Dejte ji na dva až čtyři dny do lednice na to nejstudenější místo (bývá to obvykle dolní polička hned nad přihrádkami pro zeleninu) a zabalte do bavlněné látky.

Tu každý den vyměňte a maso otočte. Látku také můžete namočit do slané vody, tak se maso zbaví bakterií a zabrání se hnilobným procesům. A pokud máte domácí vakuovačku, tím lépe. Bez přístupu vzduchu maso zraje poctivěji.

Abyste měli masíčko opravdu křehoučké, můžete ho i tzv. namořit. Nakrájíte kořenovou zeleninu, tedy mrkev, celer a petržel na kostičky a přidáte pokrájenou cibuli. Vedle svaříte litr vody s cca pěti polévkovými lžícemi octa a kořením, dvěma bobkovými listy, lžičkou tymiánu a s osmi lžičkami nového koření. Nechte vychladnout a pak touto směsí přelijte zeleninu s cibulí.

Maso do tohoto nálevu položte a nechte tak zhruba tři dny. Několikrát za den ho přeložte, aby neleželo pořád na jedné straně. „Variantou je také dát zvěřinu posypanou drceným jalovcem do uzavřené kamenné nádoby,“ přidává další tip myslivec.