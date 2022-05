Zpěvem ptáci předávají informaci, že je přes noc nic nesežralo, říká zoolog

Popisujete ptáky jako věčnou inspiraci umělců, kromě toho jsou i důležitým článkem ekosystému. Co všechno dělají?

Konzumují hmyz, bez nich by všude byla hejna hmyzu, který by nás obtěžoval. Kromě toho třeba kalous ušatý či čáp bílý ve velkém konzumují hraboše, a tím brání jejich přemnožení. Je pak smutné sledovat nesmyslná rozhodnutí o použití jedů na potlačování škůdců, a tím sekundární zabíjení právě jejich lovců z ptačí říše. V tropických oblastech se ptáci podílejí na opylování květů některých rostlin, to se týká třeba kolibříků, strdimilů či květozobů. Ptáci jsou v rámci potravního řetězce také důležitou potravou pro některé dravce.

Ptačí oko je

v živočišné říši

nejdokonalejší. Jaroslav Haimy Hyjánek Zoologický ředitel Safari Parku Dvůr Králové