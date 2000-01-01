Na procházce jarní pražskou zoologickou zahradou toho je neuvěřitelně k vidění. Kromě nádherného výhledu na Vltavu a Prahu z horní části zahrady, samozřejmě i stovky nejen exotických zvířat. A jejich mláďat, jak se na jaro sluší. Od matek „samoživitelek“, jako je tomu třeba u takinů, po mláďata, která vychovávají chůvy či dokonce chůváci.
Rodičovská strategie má ve světě zvířat nejrůznější, a leckdy velmi zajímavou podobu, jak může při procházce pražskou zoologickou zahradou vysledovat návštěvník, který zvířata rád nejen pozoruje, ale vyslechne si i komentovaná krmení.
Například matky velbloudů jsou proslulé svou, z lidského hlediska drsnou výchovou. Mládě neváhají ani kousat či strkat. Motivací však je, aby se mládě postavilo, aby pilo mléko, zkrátka aby přežilo v nehostinném prostředí pouští.
U goril v pavilonu Rezervace Dja jsou hned tři mláďata. U gorilí rodiny tak lze zase vypozorovat momenty ne nepodobné dění v rodinách s dětmi.
Gorilí samičky Duni a Gaia, i jejich starší bratr Ajabu (ten na tomto snímku není) se musí přes den hodně unavit, aby měli dospělí chvíli klid. Na konci fotogalerie najdete hned dvě videa.
Koneckonců, další rodinu lidoopů najdete v horní části pražské zoo v pavilonu Indonéská džungle, kde se malý Harapan většinou pohybuje v blízkosti své matky Diri.
Orangutaní sameček Harapan se narodil v roce 2024 a ve venkovní expozici umí za pěkného počasí pěkně řádit.
Také v Darwinově kráteru u vombatů se dá při troše štěstí zastihnout mládě, které z mámina vaku vylézá stále častěji.
I druhorozené mládě u pražských vombatů je samička a má se čile k světu.
Malá vombatí samička dostala jméno Barunga. Vybral jí ho herec a moderátor Ondřej Sokol, dlouholetý podporovatel vombatů v Zoo Praha.
V Darwinově kráteru vykoukl po vombatovi i klokánek krysí, malý potravní specialista. Jídelníček tohoto drobného vačnatce bude v dospělosti sestávat zejména z hub, takže si pochutná třeba na hlívě nebo žampionech.
U Afrického domu zase pečuje o svůj přírůstek smečka surikat.
U surikat se péče kromě dominantního páru účastní i zbytek smečky a plní funkci chův. Konkrétně v Zoo Praha to jsou samci chůváci, ale pokud by byly ve skupině samice, může se jim také spustit laktace.
Mláďata najdete i u takinů indických v horní části zoo. Dvanáct drobných kopýtek tu dovádí od března, kdy se tito tři samečci narodili.
Samice takinů pečují o svá mláďata samy, samec není ve stádu vůbec přítomen.
Pozor, v sobotu 25. dubna se u příležitosti Světového dne tučňáků můžete blíž seznámit s těmito černobílými nelétavými ikonickými krasavci jižní polokoule, kteří v přírodě čelí stále většímu tlaku kvůli činnosti člověka. Od 11 do 16 hodin vám v každou celou hodinu průvodci v Zoo Praha přiblíží život tučňáků Humboldtových v rámci komentovaných setkání.
V neděli 26. dubna se v rámci Mezinárodního dne plameňáků můžete v Zoo Praha seznámit s vlajkovými druhy nové kampaně EAZA Mokřady pro život. Od 10 do 16 hodin bude na Veselovského louce v Dětské zoo připraveno edukační herní stanoviště a těšit se můžete také na oblíbená komentovaná setkání u všech tří druhů plameňáků.
V Rezervaci Dja můžete pozorovat rodinné fungování gorilí tlupy. Her s mláďaty se tu opravdu účastní i samec Kisumu.
Mláďata jsou u goril hned tři, a zastihnout je při pěkném počasí venku je opravdový zážitek.
Vozit se mámě na zádech je u gorilích mláďat oblíbená disciplína.
Vypadají nevinně, ale podívejte se na videa na konci fotogalerie, jak umí gorilátka řádit s guerézami nebo se svým tátou Kisumem.
Pěkní divoši umí být i malí takini indičtí.
Samice takinů ovšem na svá mláďata dávají bedlivý pozor.
Stejně tak je velmi pečlivou matkou i orangutaní samice Diri.
Malému Harapanovi mámina pozornost nijak nebrání v postupném osamostatňování se.
Bezpochyby ve výběhu (venkovním či vnitřním, podle počasí) zastihnete i hlavu rodiny, samce Pagyho.
Diri s Harapanem. Jarní sluníčko milují oba.
Malý Harapan je pěkný artista. Koneckonců, stejně jako jeho rodiče. Vždyť jsou to stromoví primáti.
Pořád se ovšem Harapan umí mámy držet jako klíště.
U koně Převalského je základním typem stáda harém, tvořený několika klisnami s hříbaty a jediným dospělým hřebcem. Své klisny hřebec ostražitě hlídá, stará se o bezpečí celého stáda a udržuje všechny jeho členy pohromadě.
Hříbata koní Převalského jsou opravdu nádherná, zajděte se na ně při návštěvě Zoo Praha určitě podívat. Najdete je u horní stanice lanovky, odkud je i krásný výhled na Prahu.
Klisny o svá hříbata většinou starostlivě pečují a zůstávají jim nablízku.
I velblouďata jsou takovými roztomilými zmenšeninami svých rodičů.
Výběh mají velbloudi dostatečně velký na to, aby se mláďata mohla pořádně rozběhnout.
Vypadají spokojeně, že?
Malý klokánek krysí, teprve druhé mládě v historii Zoo Praha, v Darwinově kráteru také právě podniká své první průzkumy. Na snímku je se svou matkou, která pro něj vybudovala hnízdo vystlané trávou.
Jako správné klokáně i klokánek krysí při svých prvních průzkumech pěkně hopká.
Mládě u surikat se zase musí od malička učit, jak být správně na stráži.
Nejnovější přírůstek u surikat se totiž v těchto dnech učí být platným členem své smečky.
No, kdopak to u surikat stojí na stráži?
