Velbloudice svá mláďata koušou, gorily si s nimi hrají, surikaťata mají chůváky

Martina Čermáková
Na procházce jarní pražskou zoologickou zahradou toho je neuvěřitelně k vidění. Kromě nádherného výhledu na Vltavu a Prahu z horní části zahrady, samozřejmě i stovky nejen exotických zvířat. A jejich mláďat, jak se na jaro sluší. Od matek „samoživitelek“, jako je tomu třeba u takinů, po mláďata, která vychovávají chůvy či dokonce chůváci.
Rodičovská strategie má ve světě zvířat nejrůznější, a leckdy velmi zajímavou podobu, jak může při procházce pražskou zoologickou zahradou vysledovat návštěvník, který zvířata rád nejen pozoruje, ale vyslechne si i komentovaná krmení.

Málokdo si nechá při návštěvě Zoo Praha ujít návštěvu Rezervace Dja, kde spolu jednu velkou expozici i prostorný venkovní výběh sdílejí gorily nížinné a černobílé guerézy pláštíkové. Obě tyto skupiny mají i mláďata, a jejich vzájemná interakce s sebou přináší spoustu půvabných momentů.

Lachtan se necvičí, aby mával na diváky. Má to jiný důvod, líčí ředitelka pražské zoo

Když máte štěstí, můžete zastihnout i gorilího samce Kisuma, jak se trpělivě a s láskou věnuje svým potomkům – samičkám Gaie a Duni – a koneckonců i „vyženěnému“ rošťákovi Ajabuovi. Jak zachytilo další video, ke hře se ráda přidá i samice Kijivu.

Navštivte zvířecí ikony Zoo Praha. 28 zastávek, které nesmíte minout

Mládě, co trousí kostičky, už z vaku mámy vombatice vylézá na procházky

Modelářská euforie. Výstava předvedla vojenskou techniku, auta i drama na moři

Panthers Cup 2026

Soutěžní výstava Panthers Cup je potěšila tisíce návštěvníků. Mohli vidět modely všech možných kategorií, od diorámat přes figurky až po bojovou techniku.

KVÍZ: Je to vlašský, anebo pařížský? Jak se vyznáte v salátech a pomazánkách

Základem dobrého vlašského salátu jsou kvalitní suroviny - uzeniny, brambory,...

Lahůdkové pulty v dobách Československa ovládala přísná pravidla, která zajišťovala, že vlašský salát nebo budapešťská pomazánka chutnaly v každém koutě republiky identicky. Tyto receptury byly...

Třicet drobností pro velký úklid. Usnadní ho, a změníte byt k nepoznání

Jarní generální úklid vyžaduje specifickou výbavu, která přesahuje rámec běžné...

Jarní generální úklid vyžaduje specifickou výbavu, která přesahuje rámec běžné údržby a zaměřuje se na odstranění hloubkových nečistot i systematickou organizaci domácnosti. Tento seznam obsahuje...

Ranní mrazy opět udeří a poškodí kvetoucí stromy. Mapa ukazuje, kde hrozí nejvíc

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ve středu a ve čtvrtek čekají Česko mrazivá rána. Teploty klesnou pod bod mrazu hlavně v Čechách, varují meteorologové. Výkyvy počasí a ranní mrazíky ohrožují kvetoucí stromy, což jsou v tuto chvíli...

Kdo prožil dětství bez wi-fi, určitě měl některou z těchto ikonických hraček

Výběr ikonických hraček 20. století nabízí fascinující pohled na dětství v éře...

Výběr ikonických hraček 20. století nabízí fascinující pohled na dětství v éře bez displejů, kdy fantazii poháněl plech, plast a mechanické strojky. Tato kolekce připomíná éru československého...

Šittův řez meruněk: kdy a jak stříhat. Posune kvetení a zvýší úrodu

Extrémně teplé únorové počasí, které pokračuje i v březnu, už v minulých...

Meruňky patří k nejcitlivějším obyvatelům našich zahrad. Jejich největším nepřítelem nejsou ani tak škůdci, jako spíše nevyzpytatelné jarní mrazíky. Existuje však jedna nenápadná technika, na kterou...

Dorty na zakázku nepeču. Sebralo by mi to radost, říká vítězka Peče celá země

Premium
Eliška Hlaváčová na fotce drží dámskou lodičku v dokonalé podobě flakonu...

Eliška Hlaváčová na fotce drží dámskou lodičku v dokonalé podobě flakonu slavného parfému. Ve skutečnosti je to čokoládový skvost, který vytvořila. Díky takovým úžasným cukrářským výrobkům vyhrála...

24. dubna 2026

Jarní střih motýlího keře je zásadní. Bez něj letní šeřík pořádně nepokvete

Komule Davidova láká motýly takovým způsobem, že vám je do zahrady zaručeně...

Komule Davidova nebo tzv. motýlovník je v zahradách i parcích velmi oblíbený díky velkým barevným květům, syté vůni a nenáročné péči. Aby byl ještě krásnější, potřebuje na začátku jara hluboký řez....

24. dubna 2026  14:37

Z Pražáků farmáři s prasetem v posteli. Ale alfa samec může být jen jeden

Bivoj se rozhodl, že ovládne domácnost. Ve třech letech měl 80 kilo a situace...

„Naše romantické představy o životě na vsi brzy padly, ale dneska bychom už neměnili,“ vypráví Jitka ze středních Čech, která příběh své rodiny, cestu k bydlení na venkově v podhůří Krkonoš a chybu s...

24. dubna 2026

Třicet drobností pro velký úklid. Usnadní ho, a změníte byt k nepoznání

Jarní generální úklid vyžaduje specifickou výbavu, která přesahuje rámec běžné...

Jarní generální úklid vyžaduje specifickou výbavu, která přesahuje rámec běžné údržby a zaměřuje se na odstranění hloubkových nečistot i systematickou organizaci domácnosti. Tento seznam obsahuje...

24. dubna 2026

Otíkovu lávku na Jižním Městě oživil návrat Jánose Bána

János Bán na pohřbu Mariána Labudy (Bratislava, 12. ledna 2018)

O křest vlastně nešlo, předpisy nedovolují křtít objekty podle fiktivních postav, ale vzhledem k tomu, že pro tuto pražskou čtvrť je to ikonické místo, slavnostně odhalili alespoň plaketu, který by...

23. dubna 2026  17:16

Jarní řez růží krok za krokem. Radikální střih zachrání i zanedbaný keř

Popínavá růže nese jméno skladatele Mozarta, říká se jí Amadeus.

Kdy a jak začít s jarním řezem růží, aby krásně kvetly? Nejde jen o to, začít ve správný čas, ale vést řez správně. Tyto královny zahrady sice potřebují trochu péče, ale o to bohatší podívanou pak...

23. dubna 2026  11:30

Zakládání zahrady po stavbě domu. „Mrtvou“ zemi proměňte v kvetoucí oázu

Velká terasa přirozeně propojuje hlavní obytný prostor domu s prostorem...

Zakládání zahrady patří k nejhezčím momentům po dokončení domu. Často se ale hned na začátku objeví první problém. Zasadíte nové rostliny, zalijete – a čekáte. Místo růstu ale přichází zklamání. Na...

23. dubna 2026

Náklonnost kočky je dar. Expertka radí, na co pozor, abyste její důvěru neztratili

Premium
Abyste získali její důvěru, musí být vaše chování vůči kočce respektující a...

Co myslíte, miluje vás vaše kočka? To se asi nikdy nedozvíte, pouze o tom můžete emotivně spekulovat na základě jejího chování. Nicméně už náklonnost kočky je naprosto skvělá věc a o jejích...

23. dubna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Den Země slaví svět už od roku 1970. Připomíná hodnotu naší planety

Na oslavách Dne Země v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově si návštěvníci mj....

Den Země dnes, 22. dubna 2026, slaví více než miliarda lidí ve 175 zemích světa. Svátek vzniklý v roce 1970 má jediný cíl – připomenout, že o planetu, která nás živí, bychom se měli starat. Letošní...

22. dubna 2026  10:45

Zahrada pro každé počasí: Jak ji vybavit proti dešti i větru?

Ve spolupráci
Bioklimatická pergola bude vaší nejoblíbenější částí domu

České léto umí být nevyzpytatelné. Jeden okamžik pálí slunce, aby ho vzápětí vystřídal prudký májový deštík nebo větrný poryv. Pro majitele zahrad a teras to často znamená rychlou akci: sbalit...

22. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

