Správný postup při konzumaci totiž dokáže zabránit tomu, aby zbylá zmrzlina po návratu do mrazáku ztratila svou krémovou texturu a nepříjemně ztvrdla.
Zatímco mnoho lidí instinktivně zaboří lžičku přímo do středu a propracovává se dolů, ukazuje se, že existuje lepší přístup. Roz Kaldor-Aroni, zakladatelka australské zmrzlinové značky Elato, tvrdí, že byste měli vždy začínat od okrajů a postupovat směrem dovnitř.
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Ve svém videu vysvětlila: „Tady je tip pro situace, kdy jíte zmrzlinu přímo z kelímku. Jezte ji od vnějšího okraje směrem dovnitř. Tímto způsobem veškerá rozpuštěná zmrzlina později znovu nezmrzne a neztvrdne.“
Pro milovníky zmrzliny jde o známé zklamání, protože jakmile rozpuštěná zmrzlina znovu zmrzne, často získá hrubou a zrnitou texturu. Děje se tak proto, že tání umožňuje únik vzduchu, zatímco voda uvnitř tvoří při opětovném zmrazování větší ledové krystaly.
Tento tip se znovu objevil na sociálních sítích v době, kdy Británie prožívala týdny neobvykle horkého počasí – i když ne každý je přesvědčen, že stojí za to měnit své zmrzlinové návyky.
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Kelley Priest z Oxfordu sdílela na Facebooku fotku svého kelímku se zmrzlinou. Obrázek ukazoval kopeček zmrzliny, který zůstal uprostřed kelímku poté, co ho nejprve „objedla“ kolem okrajů. Napsala, že se dívala na televizi a vychutnávala si zmrzlinu, když si její syn najednou všiml způsobu, jakým ji jí, a označil ji za „psychopata“.
„Teď mě zajímá, kolik dalších lidí rádo seškrabává zmrzlinu ze stran, jakmile začne měknout, a jí ji celou tímto způsobem,“ napsala a dodala: „Nemůžu být jediný zmrzlinový psychopat.“
Jeden z komentujících poznamenal, že jde o „správný způsob“, zatímco další poukázal na to, že je to „cesta nejmenšího odporu“. Jiný uživatel však nesouhlasil: „Já ji jím po vrstvách – musí být úplně rovná, než se zabořím hlouběji.“ A jeden znechucený komentátor dodal: „Každý, kdo ji jí přímo z kelímku – pokud to není poslední porce – je monstrum.“
Když se zmrzlina vyrábí poprvé, stroje vhánějí do tekutého základu vzduch, čímž vznikají drobné ledové krystalky zajišťující hladkou texturu. Když však roztaje, vzduch unikne a voda znovu zmrzne do velkých, křupavých krystalů.
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Proto je důležité dát zmrzlinu do mrazáku co nejdříve po zakoupení. Vzhledem k tomu, že vnější okraje zmrzliny jsou v kontaktu s kelímkem, je nejpravděpodobnější, že roztají jako první.
Podle společnosti Ben & Jerry’s sice neexistuje žádný „špatný“ způsob konzumace zmrzliny, značka však přesto doporučuje nechat ji po vytažení z mrazáku 10 minut změknout a před nabíráním opláchnout lžičku teplou vodou.