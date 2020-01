Zmijovka patří k českému řezníkovi. Dnes se polovina vyváží do Afriky

Vlněná čapka s klikatým vzorem k řezníkům neodmyslitelně patří už odpradávna. Nosí ji hlavně na zabijačkách a v bourárnách, aby je chránila před mrazem.

V poslední době ji můžete vídat i jako originální módní doplněk ve městech. V Česku ji vyrábí kloboučnická firma Tonak už od padesátých let. Jak se k nám tahle ikonická pokrývka hlavy dostala a odkud pochází její vzor?



Rakousko-Uhersko, nebo Řecko?

Existuje hned několik teorií, odkud se zmijovky vzaly. Jedna z nich tvrdí, že se nosily už za Rakouska-Uherska.

Druhá nejde tak hluboko do historie a říká, že zmijovku do Česka „zavlekli“ Řekové, kteří sem přišli po druhé světové válce.

Byla jim tady zima, a tak si pořídili čepice. Aby si aspoň trochu připomněli rodný kraj, jako vzor zvolili klikatou čáru, která odkazuje k antickým ornamentům.

Podle další teorie vyráběli první zmijovky pasáčci ovcí na Vsetínsku. Báli se dravých ptáků a tak si do čepice vetkli vzor zmije, kterých se ptáci bojí. To mělo ochránit nejen je, ale i stádo.

Více než polovina zmijovek míří do Afriky

Čepice je vyrobena z hřejivé vlny a vyrábí se ve třech vzorech – Triton, Talia a Tina. V osmdesátých letech vznikaly i jiné varianty, vždy však byla zachována klikatá linka.

U nás je k dostání jen vzor Triton. Další dva se vyrábějí výhradně na vývoz do Nigérie a Senegalu. Do těchto končin totiž putuje více než polovina čepic, které Tonak ročně vyrobí.

„Zmijovky jsou v těchto afrických zemích hodně oblíbené, protože tam mají velké teplotní výkyvy a v noci může i mrznout. Když Tonak nabízel partnerským prodejcům různé vzory, u Afričanů měly největší ohlas Talia a Tina, a tak je vyrábíme speciálně pro ně,“ vysvětluje Klára Šugárková z Tonaku.

Takhle to funguje už od padesátých let. Už se neví, jak to celé začalo, nabízí se však vysvětlení, že zalíbení Afričanů v českých zmijovkách mohlo vzniknout během socialistické spolupráce jednotlivých zemí. Zmijovky se ostatně nosily i v bývalém Sovětském svazu.



Až 93 procent vlny

Proč jsou tak oblíbené u řezníků, dodnes nikdo pořádně neví. Možná si řezníci zkrátka vybrali to nejteplejší, co se tehdy dalo sehnat. Materiál totiž tvoří hlavně vlna, její podíl je až 93 procent.

Záhadou zůstává i to, proč u řezníků vede zrovna modrá barva. Dnes tyto čepice v Tonaku vyrábějí ve dvanácti barevných provedeních (ostatně v galerii se můžete přesvědčit, že každý řezník má jiný vkus). Jejich odběrateli jsou nejen pamětníci a lidé z profesí, pro které je zmijovka typická, ale čím dál častěji taky mladí z měst.