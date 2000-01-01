náhledy
Idylické víkendové stavení s úžasnými výhledy do volné krajiny si majitelé nejprve museli jen představovat. „Když jsme tam přijeli poprvé, jednalo se o zanedbané vesnické stavení na nádherném místě s výhledem do krajiny,“ vzpomíná Markéta Čermáková z atelieru Flera, která na projektu současné podoby přilehlé zahrady spolupracovala s Kateřinou Kubinovou a Ferdinandem Lefflerem.
Už tehdy podle ní mělo to místo své nezpochybnitelné kouzlo, jednoznačným bonusem byly vzrostlé stromy a výhledy do volné krajiny. Velkým přáním majitelů tehdy bylo koupací jezero, podtržení genia loci místa a výhledů.
Potřebovali také vyřešit terasy kolem domu a parkování. To vše s ohledem na to, že místo má sloužit jako víkendová chalupa. „Některé navržené výsadby byly kvůli tomu nakonec nahrazeny výsevy,“ vysvětluje projektantka Markéta Čermáková, že se majitelům snažili maximálně ulehčit budoucí péči o zahradu.
Račte vstoupit.
Branka v holubí šedi, dokonale ladící s novou fasádou domu, vás přivede rovnou na kamenem vydlážděné zápraží.
Při navrhování nové podoby zahrady museli v atelieru Flera brát velký zřetel na výhledy. A to nejen na výhledy na zahradě, ale i přímo z domu. Proto je jen kolem hlavního dvora plný dřevěný plot kvůli soukromí, a dál jsou jen akátové kůly a lesnická oplocenka.
„Výhledy bylo potřeba zachovat i z interiéru. Klienti neplánovali pořízení televize a hlavní sezení v obývací části je umístěno v návaznosti na výhledy do krajiny,“ vysvětluje projektantka.
Současně s tím právě v atelieru Flera řešili i způsob oplocení pozemku, aby se na pozemek nedostaly ovce ze sousední pastvy a srnky. A zároveň, aby bylo co nejvíce neviditelné a nerušilo. Kde jsou tedy žádoucí výhledy, jsou jen akátové kůly a lesnická oplocenka, kterou vlastně ani nevnímáte...
Detail zadní branky, na níž navazuje plot z akátových kůlů a lesnické oplocenky, která neruší propojení s krajinou ani výhledy.
Na víkendové zahradě nechybí ani vyvýšené záhony, které teď odpočívají.
Na dům navazují dvě terasy - velká dřevěná na obývací část s výhledem pod velkou borovicí a menší kamenná u kuchyně směrem k jezeru (od domu nalevo).
Splněné přání majitelů – biotopické koupací jezero – je v zimě pod ledem a sněhem. „Vzhledem k velikosti muselo projít povolovacím řízením a zároveň se řešilo s architektkou domu, aby se neohrozily jeho základy. Je totiž poměrně blízko domu,“ upřesňuje projektantka.
U samotného jezera jsou ještě další dvě dřevěné terasy, pod jednou z teras u jezera je technologická šachta.
Současně se na terasách hodně žije, a v sezoně tu nechybí doplňkové prvky a výsadby v nádobách.
„Při navrhování této víkendové venkovské zahrady bylo nejzajímavější napojení na krajinu v kombinaci s citlivou rekonstrukcí. Na to se navazovalo jedna radost,“ vzpomíná na tento projekt Markéta Čermáková.
A dodává, že klienti opravili celé stavení velmi citlivě a elegantně, a na celkovém výsledku je to hodně znát.
Byla prý opravdu radost na takto citlivou rekonstrukci domu navazovat. Už proto, že se projekt domu a zahrady řešily souběžně tak, aby byla budoucí vzájemná symbióza oboustranně prospěšná.
Zimní krajina pod sněhem je tichá, a přesto umí vyprávět příběhy. Promítají se samozřejmě i do zahrady, která na volnou krajinu citlivě navazuje.
Ticho a klid, a výhledy do krajiny, a za zády mít zázemi zrekonstruovaného stavení. To je pohádka.
A když se vezme hrablo na sníh do ruky, na jezeře se dá i bruslit.
