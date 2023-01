Táhne vám od domovních dveří? Promažte je a seřiďte, ušetříte

Stejně jako Pepa Libický poradil ruku v ruce s moderátorkou Evou Borskou v Receptáři prima nápadů, jak seřídit plastová okna, tak se vrhli na domovní dveře – i ty potřebují jednou dvakrát do roka tu správnou péči. Pokud jste to neudělali před zimou, nikdy není pozdě.

Potřebujete jen imbusový klíč, vodu se saponátem a silikonový olej. Ideální je začít důkladným umytím celého obvodu u kování dveří teplou vodou se saponátem, poté nechte povrch uschnout nebo utřete papírovými utěrkami.

K promazání „střev“ vchodových dveří pak použijte silikonový olej – nastříkejte ho v rozumné míře po celém obvodu dveří – nejde jen o kování, ale i o samotné těsnění. Aby vám dveře vydržely co nejdéle funkční, měli byste takové ošetření dveří opravdu provádět jednou až dvakrát za rok.

A protože změny teplot v průběhu roku mohou zavinit nepříjemné nedoléhání dveří, je důležité se pustit do jejich seřízení. Není to složité, dveře jsou přece jen takové větší okno, říká Eva Borská. Nejdřív vyndáte vertikální krytku u pantu na rámu dveří a točením imbusového klíče směrem k podlaze postupně přitahujete dveře směrem k ostění. Samozřejmě podle potřeby.

V horní části pantu je otvor pro horizontální seřízení dveří. Pomocí imbusu tak dveře můžete přitáhnout dolů či nahoru, podle potřeby.

Poté se můžete pustit i do horizontálního seřízení dveří – pokud cítíte, že pod nimi nebo nad nimi táhne – to se provádí přímo na horní části dveřního pantu. Nejprve tedy z horní plošky pantu vyjmete krytku, pak použijete stejný imbusový klíč a dveře podle potřeby poštelujete směrem nahoru nebo dolů.

A do třetice lze na dveřních pantech seřídit přítlak dveří k dveřnímu rámu. Ovšem pozor – dostatečné přitlačení dveří k dveřními rámu by mělo být správně nastaveno už z výroby dveří, proto se do něj pouštějte jen v případě opravdové nutnosti. Slouží k tomu otvor na spodní části pantu – po sejmutí krytky lze přítlak vyladit opět pomocí imbusového klíče.