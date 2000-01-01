„Nesdílím nic šokujícího ani agresivního,“ říká Liliana Plačkovová, jedna ze zajímavých osobností z Instagramu, jejichž práce byvám podle magazínu Žena a život neměla uniknout. Možná právě pro klidný a pohodový obsah má Lilina na svém profilu samé milé sledující, mezi nimiž se cítí jako doma. Ve společnosti pejska Benjiho na snímku tráví doslova čtyřiadvacet hodin denně.
Jestli mezi vaše vášně patří zahradničení, vaření, pečení nebo historický porcelán, vydejte se na obhlídku instagramového profilu třiačtyřicetileté Liliany Plačkovové, která se všem těmto – a mnoha dalším – koníčkům věnuje. Ve džbánech na snímku jsou jiřiny, které si vlastnoručně vypěstovala. Staly se její velkou vášní a do budoucna bych se jim chtěla věnovat i profesně.
„Nikdy jsem se nezabývala obsahem, který by usiloval o vysoká čísla. Sdílím jen to, co je kolem nás a co mnohdy ve svých hektických životech už ani nevidíme,“ říká o svém účtu Liliana, která na stole ráda kombinuju různé styly, vzory i materiály.
Lliany Plačkovové se lidé vzhledem k jejímu netypickému jménu často ptají na rodinné kořeny. „Narodila jsem se v Liberci, maminka je Češka, tatínek zčásti Makedonec a z druhého kolena Řek. Do školky jsem chodila ve Skopje, Makedonii mám moc ráda. Mládí jsem strávila v Praze a zakotvila jsem na chladném severu, na úpatí Jizerských hor, v Jablonci nad Nisou,“ uvádí Liliana, která vystudovala právní akademii, pokračovala na anglické Open University se zaměřením na management a marketing a už přes dvacet let se téhle profesi věnuje.
Poslední dobou se ovšem Liliana čím dál víc soustředí i na vlastní tvorbu. „Celý život mě to táhne ke kreativním činnostem a k přírodě. Vždycky jsem milovala bylinky, zahradu, les a venkovský styl. Dříve jsem se zaměřovala téměř výhradně na oblast jídla, loni jsem ale dala opravdu velký prostor zahradničení, pěstování zeleniny, bylinek a jiřin. A začala jsem i s větším sdílením obsahu z oblasti bydlení a dekoru,“ popisuje postupnou proměnu svého profilu @jmenuji.se.liliana, ze něhož redakce časopisu Žena a život vybrala dalších pár fotografií. Třeba snímek kousku Lilianiny sbírky starého porcelánu a keramiky.
„Les je moje oblíbené místo, kam chodím čerpat energii,“ přiznává Liliana.
Takto nafotila podzimní atmosféru schovanou v hřejivé krémové polévce z dýně a batátů.
Loni vypěstovala opravdu hodně slunečnic – jak na zahrádce, tak na terase.
Jiřiny si Liliana neužívá jen v jejich sezoně. Neodolá, aby si půvabné květy i nenasušila.
Starožitné předměty ji nepřestávají okouzlovat svými příběhy.
Liliana sdílí půvab a radost obyčejných věcí, jako je třeba letní salát.
Zeleninu a ovoce, které si Liliina nevypěstuje sama, nakupuje na trhu.
Neodolatelně obyčejné zátiší s jablky
Lilianina nejoblíbenější jídla vycházejí z lehké středomořské kuchyně.
Bábovka s malinovou polevou potěší oko i chuťové pohárky.
Když zrovna nemáte svůj den, udělejte si třeba ty nejjednodušší špagety na světě, radí Liliana.
Pejsek Benjamin, milovaný člen Lilianiny rodiny, se samozřejmě proplétá i jejím instagramovým účtem.
Vzpomínka na Vánoce a živé květiny s nimi spojené. Na Lilianině profilu jsou zapsané a ožívají i v půvabném videopříběhu, jako spousta dalších příspěvků.
Drobnosti, které umí dělat radost.
A bylinky pod sněhem...
Zimní detaily...
Život i zmar na zimní zahradě.
Zimní nostalgická...
Další kousky ze sbírky starého porcelánu
I porcelán vám může připomenout vůni léta a rozkvetlou mateřídoušku. Kdykoliv.
Ještě jednou jiřinky. Sušené. Ve skle.
