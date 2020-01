Škodlivé látky v potravinách: v půdě jsou pesticidy, ale i zbytky léků

Slyšel jsem, že kořenová zelenina a brokolice či květák vytahují z půdy nejvíc škodlivých látek, například pesticidy, a že pokud se něco vyplatí kupovat v bio kvalitě, pak právě tyto plodiny. Co myslíte?

S tím souhlasím. I proto, že jsou to plodiny, které se těžko pěstují bez použití pesticidů. Ale chci zdůraznit, že žijeme v místě a době, kdy se potravin nemusíme bát. Jen opravdu ojediněle se stává, že u nás někdo zemře v důsledku požití nějaké jedovaté potraviny. Pokud se to stane, může za to většinou člověk – například metanolová kauza a pančování alkoholu. Podobně v Číně, kde pančovali sušené mléko melaminem. V celé Evropě funguje systém RASFF – včasné varování před škodlivými potravinami. Za minulý rok máme po Číně nejvíc zachycených potravin. Čína měla 27 oznámení, my 21, Polsko 20, Itálie 12, Německo 8.