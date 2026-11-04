Zelí není žádná novodobá výživová senzace a dobře známe i jeho příbuzné z čeledi brukvovitých, kam patří brokolice, květák, růžičková kapusta i kedluben.
Obsažený vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému a pomáhá chránit buňky při oxidačním stresu. Vláknina prospívá správné činnosti trávicího traktu a pomáhá zasytit. A právě proto si zelí, bohaté na minerální látky a bioaktivní rostlinné sloučeniny, zaslouží pevné místo v pestrém jídelníčku.
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Nezapomínáte na zelí? Už od pravěku umí levně nakopnout naši imunitu