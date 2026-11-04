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Umí pohlídat váhu, potěší i střevní mikrobiom. Síla zelí přijde na pár korun

Syrové, vařené, dušené nebo kysané patří k potravinám, které si zaslouží místo na našem talíři. Zelí nám poskytne vitaminy C a K, vlákninu, kyselinu listovou i další prospěšné rostlinné látky. Patří také do jídelníčku, když si hlídáme váhu. Listy jsou skvělé na obklady. A kysané zelí, na něž přinášíme domácí recept, vám nahradí nejen vitaminové doplňky z lékárny.
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Zelí je u nás běžně dostupné, v sezoně ho navíc leckde koupíte v akci....

Zelí není žádná novodobá výživová senzace a dobře známe i jeho příbuzné z čeledi brukvovitých, kam patří brokolice, květák, růžičková kapusta i kedluben.

Obsažený vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému a pomáhá chránit buňky při oxidačním stresu. Vláknina prospívá správné činnosti trávicího traktu a pomáhá zasytit. A právě proto si zelí, bohaté na minerální látky a bioaktivní rostlinné sloučeniny, zaslouží pevné místo v pestrém jídelníčku.

Nezapomínáte na zelí? Už od pravěku umí levně nakopnout naši imunitu


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