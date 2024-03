Nebojte se zimní zeleniny. Chutně připravená pohladí žaludek, nahradí maso

Pomalu pečený celer s bylinkami

Bulvový celer je tak trochu opomíjená zelenina. K využití zasyrova, například do remulády, je nejlepší čerstvě sklizený. Skladovaný pak využijte do polévek, na pyré podobné bramborovému či k zapékání se smetanou a sýrem. Vzhledem ke struktuře povrchu a spleti kořínků je vždy nutné bulvy důkladně okrajovat (viz video s profíkem níže).

Recept na pomalu pečený celer s bylinkami

Rozpis na 4 porce: 2 bulvy celeru, 8 snítek tymiánu + na ozdobení, 8 stroužků česneku, sůl, čerstvě mletý pepř, 2 lžíce olivového oleje + k podávání, uzená vločková mořská sůl

Celery důkladně omyjeme, vydrhneme kartáčkem a celé bulvy okrájíme. Zespodu od kořínků je seřízneme tak, aby se bulvy daly postavit. Každou zvlášť položíme na kus alobalu, přidáme snítky tymiánu, oloupaný česnek, osolíme, opepříme, zakapeme olivovým olejem a zabalíme.

Takto připravený celer pečeme na plechu vyloženém pečicím papírem ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 4 hodiny. Upečený celer nakrájíme na klínky a podáváme s česnekem posypaný uzenou solí, zakapaný olivovým olejem a ozdobený čerstvým tymiánem.