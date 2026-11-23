Některé tepelné úpravy znali už naši prapředci. Pravěký člověk používal kromě vaření a dušení například pečení v jámě, do níž byly vkládány rozpálené kameny, pečení v jílu a popelu… Měli bychom se k něčemu z toho vrátit?
Než v pravěku člověk objevil oheň pro tepelný ohřev (před více než 800 tisíci let, pozn. red.), konzumovala se strava jen za syrova. V současnosti se některé propagované typy stravy jako například raw strava snaží zásady z té doby aplikovat do praxe, ale není to vždy ideální cesta…
Proč ne?
Stravu je nezbytné zasadit do kontextu dnešních podmínek. Je dobré jíst potraviny co nejméně upravené, ale jenom tam, kde to jde. A je doporučováno naopak nezařazovat přespříliš těch vysoce průmyslově zpracovaných, nejíst je pravidelně. Neustále přibývá vědeckých důkazů o jejich velmi problematickém vlivu na naše zdraví. Je potřeba mít ve stravě balanc, pestrost a řídit se selským rozumem. Stejně jako tepelně upravená strava má i ta syrová svoje benefity, ale také úskalí. Všichni bychom měli mít v jídelníčku nějaký podíl syrové stravy, mám na mysli hlavně ovoce a zeleninu, ořechy.
Raw strava je převážně rostlinná, bohatá na vitaminy a minerální látky, vlákninu. Aby se nezničily, je zastánci tohoto typu stravování povolen ohřev maximálně do teploty 40 až 42 stupňů, což není ani klasická pasterizace (tepelné ošetření potravin kvůli zničení choroboplodných mikroorganismů, pozn. red.). Nicméně některé potraviny je naopak vhodnější tepelně upravit, jíst je syrové nedává moc smysl. Konzumovat třeba čerstvě nadojené mléko nebo syrové maso či vejce má svoje rizika. Hrozí tam mikrobiální kontaminace, kterou můžeme tepelnou úpravou často ošetřit. V raw stravě těžko nahradíte bílkoviny v množství i kvalitě, jaké potřebujeme, a to zejména ve chvíli, kdy je preferována hlavně rostlinná strava. V jejím rámci získáváme bílkoviny zejména z obilovin a luštěnin. Jenže ty jsou bez tepelné úpravy velmi těžko stravitelné, ba až nestravitelné, a tudíž velmi těžko využitelné.
Necháme-li rýži delší dobu uvařenou stát a chladnout při pokojové teplotě, mohou se v ní pomnožit bakterie, jež produkují toxiny způsobující zažívací obtíže.