Bramborové chipsy jsou jednoduše mor. Vezmete si jeden a pak další, další, až schroupáte celou hrst. Podle odborníků to není nic zvláštního, protože slaná chuť vzbuzuje stejnou závislost jako ta sladká. Navíc brambory při smažení ztratí veškerý původní výživový potenciál a zbude z nich jenom to nejhorší: škrob, tuk a sůl. Pokud do sebe nechcete ládovat zbytečné kalorie, použijte na chipsy jiné druhy zeleniny, které vám kromě potěšení dodají i prospěšné vitaminy a minerály.