Vaše restaurace Café Imperial i sousední bistro Next Door jsou poránu doslova plné k prasknutí. Co vy osobně nejradši snídáte?

Obvykle jogurt z kozího mléka nebo něco z vajec – máme totiž vlastní slepice. Sem tam si dáme omeletku, vejce na různé způsoby… Prostě podle nálady.

Ráno si chodíte pro vajíčka do kurníku?

To ne, kurník nemáme přímo u baráku. To má žena Zdenička u koní v sousední vesnici. Vajíčka většinou donese ona a já z nich pak něco vymyslím v kuchyni.