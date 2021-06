Velké divadlo na malém grilu. Toto je tortilla podle Zdeňka Pohlreicha

Grilování vždy probíhá v porovnání s kuchyní v trochu spartánštějších podmínkách. „Určitě se vyplatí volit trochu jednodušší postupy, ne že by to mělo být odfláknuté, ale přece jenom jsou možnosti trochu omezené,“ doporučuje Zdeněk Pohlreich.

I když to právě teď neříká, podle jeho celoživotních postojů je jasné, že tím mimo jiné myslí zvláště výběr surovin a jejich kvalitu.

A tak si k přípravě tortilly vybral to nejlepší, s čím lze v polních podmínkách snadno a rychle pracovat bez nebezpečí, že by to nemuselo dobře dopadnout. Tedy vepřovou panenku.

Nemusíte mít ani grilovací Rolls-Royce, stačí když tam bude dost místa pro ugrilování masa i zeleniny, obojí najednou. Pohlreich na opékání zeleniny s oblibou používá speciální pánev na gril, ale stejně vám může posloužit i obyčejná kovová pánev. Ideální je, když má odnímatelnou rukojeť, aby bylo možné obojí – maso i zeleninu – přiklopit víkem.

A když se podíváte na video, uvidíte, že se s grilováním ani tak moc nemusíte mazat.

Okořeníte maso, dáte na gril a pak na pánev přidáváte postupně zeleninu tak, jak ji stačíte krájet: cibuli, klidně bílou i červenou, pak papriky, chilli papričku, koření, bylinky.

A aby se člověk nespletl s určováním stupně propečení panenky, klidně ji uprostřed grilování prokrojí napůl a rozevře na plocho. Tady to vůbec nevadí, stejně ji nakonec nakrájíte na kousky a smícháte se zeleninou a troškou zakysané smetany. A pak už stačí jenom plnit do tortillové placky.

Suroviny:

vepřová panenka

sůl

pepř

olej

žlutá paprika

červená paprika

červená cibule

bílá cibule

jarní cibulka

sušený medvědí česnek

chilli paprička

čerstvý koriandr

zakysaná smetana

sýr čedar

Postup:

Maso řádně osolte a opepřete. Dejte ho na rozpálený gril, a než se ze všech stran opeče, připravte si teplou zeleninu. Na oleji začněte restovat obě cibule nakrájené na proužky.

Rozpal to, šéfe! Premiéry kuchařské grilovací show můžete sledovat v televizi Prima vždy v úterý v před 23. hodinou, reprízu v neděli před desátou.

Přidejte větší kousky paprik a jarní cibulku. Ochuťte solí, pepřem a sušeným medvědím česnekem. Nasekejte k zelenině jednu chilli papričku a pak do ní vmíchejte zakysanou smetanu a čerstvý koriandr.

Panenku můžete v průběhu opékání ještě rozříznout, otevřít a dát znovu na gril, aby byla rychleji hotová. Před dopečením ji pokapejte olivovým olejem. Pak nakrájejte maso na kousky a přidejte ho k zelenině.

Tortillu dejte změknout na gril, naplňte ji připravenou teplou směsí a pečlivě zabalte. Navrch položte plátky čedaru a dejte tortillu ještě na chvíli na gril. Jakmile sýr povolí, můžete podávat.