Nic jinýho neumím, tak dělám Ano, šéfe! Říká k dalšímu natáčení Pohlreich

Martina Čermáková
Pokračující řada oblíbeného a legendárního projektu Ano, šéfe! a je zatím zahalena tajemstvím, nicméně jedno jisté je. Natáčí se, a obávaným i vyzdvihovaným „šéfem“ je opět Zdeněk Pohlreich. Co ho přesvědčilo, aby do další řady natáčení šel?

Na to má Zdeněk Pohlreich velmi prostou odpověď. „Co? Nic jinýho udělat neumím, tak dělám Ano, šéfe!“, ctí svůj drsný styl a ani s odpovědí na otázku kolegy Renata Salerna, kterou mu položil na natáčení nedaleko Plzně, se nemaže.

Své fanoušky Pohlreich potěšil, když se po devítileté přestávce na podzim 2025 dočkali další série. Které natáčení z těchto zatím posledních odvysílaných dílů ho bavilo asi nejvíc? Tak tam bylo několik významnejch epizod. Já teda nemám ve zvyku něco zas tak moc hodnotit, ale pár highlightů si myslím, že jsme tam měli. Jako mně se líbilo na Šumavě a samozřejmě zácuc – to si pamatujou všichni asi. Takže máme novej výraz, kterej bude svítit v český gastronomii navždy.

V Mladé Boleslavi představili legendární zácuc, včetně složení:

Virální videa nesleduje, ani paní Eviťu. „Já jsem sociálně síťovej barbar, takže já tak jako matně vím, co to znamená, ale jako že bych to vůbec registroval?“ dává najevo, že u všeho být rozhodně nemusí.

Nicméně v oboru se v obraze udržuje, a ví, že dnešní restauratéři, hospodští či kuchaři to rozhodně nemají jednoduché. „Myslím si, že to mají zásadně horší než než kdykoliv předtím,“ říká dokonce. A navíc naznačuje, že je pravděpodobně znovu čekají nějaké daňové změny.

Bavit se o nedostatku personálu je pak podle něj nošení dříví do lesa. Masivní rozmach rozvozových služeb prý restauracím také určitě neprospívá. Kromě toho je vše daleko dražší než kdykoliv dříve, a už se to projevuje – restaurace nebo hospody na venkově nejsou schopné udržet tempo růstu cen.

„Jsem rád, že nemusím začínat znova...“

A kdyby byl on sám dnes na startovní pozici dnes a měl rozjíždět kuchyni jako kuchař nebo zakládat gastropodnik? „To je zajímavá otázka. Já jsem si kolikrát během natáčení Ano, šéfe! říkal, že jsem hrozně rád, že už v tom nějakej pátek jedu. Začínat teďka znova z nuly si myslím, že je fakt tvrdý, a nikomu to teda rozhodně nezávidím,“ má v tomto směru jasno.

„Nicméně zdá se, že je pořád dost životních optimistů, který se do toho mají chuť pustit a je to asi jenom dobře. Ale já upřímně řečeno jsem rád, že nemusím začínat znova,“ dodává.

Casting stále běží...

Máte ve svém okolí hospodu či restauraci, jimž by Pohlreichova mise prospěla a mohli byste se tam pak chodit najíst? Nebo vám patří prodělávající restaurace, a rádi byste prosperovali? Do nové řady Ano, šéfe! lze další podniky stále přihlásit na stránkách skupiny Prima.

„Přemýšlíte někdy nad těmi lidmi, že jsou taková novodobá Matka Tereza? Protože kolikrát se vám stane, že přijedete do restaurace a dozvíte se, že nula od nuly pojde?“ zněl protentokrát poslední dotaz od kolegy Renata, protože další informace zatím Prima drží pod pokličkou.

„Jako Matka Tereza? Kdyby bylo nula od nuly, tak je to ještě dobrý. Já si myslím, že spousta těch restaurací se prostě pere na hranici přežití. A rozhodně si nemyslím, že gastronomickej svět to bude mít v příštích letech jako nějak zásadně jednoduchý,“ uzavírá povídání na place šéf.

