Levná a nic moc meníčka, na dvoře kozenky (rozuměj miniaturní kozy), sál na hostiny i diskotéka. K tomu nerentabilní rozvoz jídel – samotným kuchařem, kterému mezitím stojí práce v kuchyni. „Koukám, že v servisu máme ještě co dohánět,“ narážel Pohlreich na své vlastní zaběhnuté podniky. Prostě se nestačil divit, jak se tady v Olomouckém kraji žije.
„Pěkný design tady mají. Když se podíváš kolem sebe, tak vidíš, že ta restaurace je v prdeli. Jediné, co tu je důkladné, je prezentace jelena,“ shledá, když restauraci obhlédne. Kuchař David je z něj nervózní, i když vařit v podstatě umí – třeba sekanou podle šéfa dělá excelentní. Ale moc si nevěří a jídlo nevypadá vábně, ale naštěstí chutná lépe než vypadá. „Přitom stačí trochu pozornosti,“ komentuje Zdeněk naštvaně talíře.
U Jelena bylo všechno, od diska po kozy
Co dál? V téhle hospodě to chce všechno vzít zgruntu, jinak nemají šanci tu zatuchlost rozchodit, má jasno šéf. V první řadě to chtělo absolutní restart a změnu myšlení, což Pohlreich nastartoval přistavením kontejneru a už to lítalo. Vše staré, zaprášené, špinavé, nesmyslné a nefunkční letělo pryč – i proto, aby majitelé byli schopni se pomyslně odstřihnout od minulosti a začít znovu a jinak. A vidět svůj podnik úplně jinou optikou.
|
Jsem ojetější, hodný ale nebudu, láká Pohlreich k Ano, šéfe! Řekl, na co je alergický
Zátěžovým testem David s manželkou i jejich personál jakž takž prošli, tak jim šéf za odměnu ukázal, jak to lze dělat i jinak. Dal jim ochutnat jednoduchá a chuťově skvělá jídla z kvalitních surovin a naučil je mj. steaky, aby se nebáli ani dražších položek. Po druhém zátěžovém testu se pak ukázalo, že zákazníci za dobrým, i dražším jídlem a pořádnou porcí rádi přijdou. A pochválí ho, což Davidovi i jeho ženě umí dělat radost.
Změna prostě hospodě prospěla, jakkoliv to muselo být pro celé osazenstvo bolestné a náročné, určitě si sáhli na dno. Ale jsou to dříči, tlak od šéfa je nepoložil a přesvědčili ho tom i ve chvíli, kdy se po pár týdne do Drahotuše vrátil, aby si otestoval, jak restart zvládli.
A byl relativně spokojen, vizuální proměna hospody byla od jeho první návštěvy propastná, i jídlo bylo o dost lepší. Pochutnal si, nicméně naznačil, že prostor pro zlepšení tu pořád je – zřejmě aby David neusnul na vavřínech. A aby měl motivaci, přistála na dveřích samolepka s jednou hvězdou. Jako další nakopnutí to snad podle ohlasu na sítích zafungovalo.
|
Pohlreich v rámci Ano, šéfe! učil dříče z Liberce skvěle vařit a neprodělat