U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Martina Čermáková
Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní a skomírající podnik, který teď šlape i s lidovými cenami. Nakopnutí od šéfa, zdá se, pomohlo, jak nastínil 2. premiérový díl Ano, šéfe! na Primě.
Pomocná kuchařka Eviťa při výměně názorů se Zdeňkem Pohlreichem při natáčení...

Pomocná kuchařka Eviťa při výměně názorů se Zdeňkem Pohlreichem při natáčení Ano, šéfe! 2025 v hostinci U Jelena v Drahotuších. | foto: Prima TV, Ano, šéfe!

Levná a nic moc meníčka, na dvoře kozenky (rozuměj miniaturní kozy), sál na hostiny i diskotéka. K tomu nerentabilní rozvoz jídel – samotným kuchařem, kterému mezitím stojí práce v kuchyni. „Koukám, že v servisu máme ještě co dohánět,“ narážel Pohlreich na své vlastní zaběhnuté podniky. Prostě se nestačil divit, jak se tady v Olomouckém kraji žije.

„Pěkný design tady mají. Když se podíváš kolem sebe, tak vidíš, že ta restaurace je v prdeli. Jediné, co tu je důkladné, je prezentace jelena,“ shledá, když restauraci obhlédne. Kuchař David je z něj nervózní, i když vařit v podstatě umí – třeba sekanou podle šéfa dělá excelentní. Ale moc si nevěří a jídlo nevypadá vábně, ale naštěstí chutná lépe než vypadá. „Přitom stačí trochu pozornosti,“ komentuje Zdeněk naštvaně talíře.

U Jelena bylo všechno, od diska po kozy

Co dál? V téhle hospodě to chce všechno vzít zgruntu, jinak nemají šanci tu zatuchlost rozchodit, má jasno šéf. V první řadě to chtělo absolutní restart a změnu myšlení, což Pohlreich nastartoval přistavením kontejneru a už to lítalo. Vše staré, zaprášené, špinavé, nesmyslné a nefunkční letělo pryč – i proto, aby majitelé byli schopni se pomyslně odstřihnout od minulosti a začít znovu a jinak. A vidět svůj podnik úplně jinou optikou.

Jsem ojetější, hodný ale nebudu, láká Pohlreich k Ano, šéfe! Řekl, na co je alergický

Zátěžovým testem David s manželkou i jejich personál jakž takž prošli, tak jim šéf za odměnu ukázal, jak to lze dělat i jinak. Dal jim ochutnat jednoduchá a chuťově skvělá jídla z kvalitních surovin a naučil je mj. steaky, aby se nebáli ani dražších položek. Po druhém zátěžovém testu se pak ukázalo, že zákazníci za dobrým, i dražším jídlem a pořádnou porcí rádi přijdou. A pochválí ho, což Davidovi i jeho ženě umí dělat radost.

Změna prostě hospodě prospěla, jakkoliv to muselo být pro celé osazenstvo bolestné a náročné, určitě si sáhli na dno. Ale jsou to dříči, tlak od šéfa je nepoložil a přesvědčili ho tom i ve chvíli, kdy se po pár týdne do Drahotuše vrátil, aby si otestoval, jak restart zvládli.

Zašli byste po shlédnutí Ano, šéfe! do hospody U Jelena na jídlo?

celkem hlasů: 12

A byl relativně spokojen, vizuální proměna hospody byla od jeho první návštěvy propastná, i jídlo bylo o dost lepší. Pochutnal si, nicméně naznačil, že prostor pro zlepšení tu pořád je – zřejmě aby David neusnul na vavřínech. A aby měl motivaci, přistála na dveřích samolepka s jednou hvězdou. Jako další nakopnutí to snad podle ohlasu na sítích zafungovalo.

Pohlreich v rámci Ano, šéfe! učil dříče z Liberce skvěle vařit a neprodělat
