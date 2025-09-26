Právě ta byla loni na podzim provozovaná paní Olenou, která z Ukrajiny do Čech přišla před pětadvaceti lety. Starosuchdolskou restauraci – což je taková tradiční hospoda – přebrala do provozu pět měsíců předtím, než na její pozvání dorazil Zdeněk Pohlreich s natáčecím týmem Ano, šéfe!
„Jídlo máme dobré, není ani drahé. Chválí nás. Problém je v tom, že nechodí lidi. Málo. Je to katastrofa,“ popisovala protichůdně, ale sebevědomě jako šéfová hospody umístěné v 1. patře, navíc kterou vůbec není snadné na okraji Prahy najít. Zdeněk Pohlreich vlastně v kuchyni nenašel ani kuchařku, která před ním doslova ujela na Ukrajinu, aby se vyhnula natáčení. V kuchyni tedy byla jen mladá kuchařka Maruška spolu s maminkou, která normálně vaří v jiné pražské hospodě.
Starosuchdolská restaurace může být fajn hospoda
„Tady je klid… Pokud si chcete otevřít hospodu, aby vám tam nikdo nechodil, bude toto ideální místo. Navíc vstup do hospody po schodech do prvního patra? To je ta nejhorší věc,“ komentoval šéf polohu hospody, v níž ještě ani neochutnal. Ovšem jen co se mu to podařilo, už se ničemu nedivil: „To jídlo chutná jak obnošená pošťácká brašna. To nechceš.“
„Pomozte jim a buďte na ně hodnej,“ přimlouval se u Zdeňka Pohlreicha majitel objektu, který šéfovu misi pečlivě sledoval a fandil jí ve vlastním zájmu. Jenže přístup provozovatelky Oleny je trošku zvláštní – na jednu stranu by chtěla mít v hospodě 150 lidí za den – přesvědčená, že by to bez problémů zvládli, ale v den zátěžového testu sama dorazí do podniku až v půl dvanácté. S úšklebkem, že otevírají přece až ve dvanáct.
Kde jsou přípravy na to, aby mohl v poledne v kuchyni začít opravdu šrumec a odbavování objednávek běžet jako na drátku? Není divu, že v tom šéf nechal celý ženský tým – i se servírkou – pěkně vykoupat. Kuchařky dobře pochopily, že za katastrofu, která nastala, si mohou svým přístupem samy, ale Olena si to nemyslí. Nakonec ji šéf rozbrečí, jakkoliv mu to je nepříjemné. „Já vás upozorňuju, že jestli se nebudete ovládat a poslouchat, co vám říkám, zblázníte se z toho. Naučte se víc poslouchat, než mluvit, Oleno,“ vysvětluje, že v hospodě si nelze nic brát osobně.
Rozhovor o nové řadě Ano, šéfe!, natočený ve Starosuchdolské:
15. srpna 2025
Nový začátek s novými jídly?
Maminka s dcerou, které v kuchyni vaří, přistoupily další den ke změnám velmi vstřícně. Uvařily boršč i holoubky, pro Ukrajinu typická jídla, i je pěkně naservírovaly. Pohlreicha celkem nadchly, protože to bylo něco, od čeho by se jejich hospoda opravdu mohla odpíchnout.
„Na začátku všeho dobrýho je zapnutá hlava,“ je přesvědčen šéf a do možných změn opět přidal něco málo i ze své invence a nešetřil radami. Další zátěžový test by tedy již měl proběhnout bez problémů. A vypadá to slibně, lidem chutná, prý by chodili, kdyby tu takhle vařili. I ceny prošly, jakkoliv byla jejich tvorba opravdový freestyle, jak prozrazuje video.
Olenin tým by tedy mohl mít dobře našlápnuto, a tak se o tom Zdeněk přijel po pár týdnech opět přesvědčit – na vlastní oči i chuť. „Zelníky, pirohy, topí se v krbu… Uvidíme,“ říká u cedule venku. Uvnitř zjistí, že do kuchyně se opět vrátila původní kuchařka Oksana a inovace na jídelním lístku se nekonala. Maruška, kterou Zdeněk zaučoval, je nemocná.
A jak dopadla jeho ochutnávka? „Co chybí těstovinám na soli, je ve vepřovém, kuřecí rizoto není vábné na pohled ani na chuť. Steak je neukrojitelnej, neukousnutelnej, je to tvrdý jak broky. Nevím, co by se muselo stát, abych se sem na takové jídlo vrátil,“ říká o jídle šéf a je tedy pochopitelné, že tady to na hvězdičku – bohužel pro místní – fakt není.
„Není možné servírovat nevyladěné, nedochucené jídlo. Nevzdávejte to, je ale potřeba na tom důkladně zamakat,“ vysvětloval nespokojený Pohlreich smutným ženám, kterým bylo do breku. „Všechny jsme zklamaly. Pan Pohlreich si jen tak přijde a všechny zničí,“ okomentovala to Olena.
Olena už Starosuchdolskou neprovozuje
V současné době už tým z 5. premiérového dílu letošního roku v restauraci na Suchdole nepotkáte, paní Olena už ji nemá. „Restauraci Starosuchdolská už ze zdravotních důvodů neprovozuji. Musela jsem gastro upozadit, lékař mi dokonce vysvětlil, že bych mohla skončit na vozíku. Tak to pak byla jasná volba,“ vysvětlila pro televizi Prima.
A dodala, že pokud má majitel stálý tým v restauraci, má podle ní návštěva Zdeňka Pohlreicha smysl. Jinak ne. „Mně odešla kuchařka den před natáčením, což nebyla ideální situace. Přesto mi šéf pomohl s meníčkem, brala jsem to jako školení pro kuchaře a personál. A to svůj účel splnilo,“ ohlíží se zpátky k natáčení. A dodává, že pocitově během natáčení prožila polovinu života, přestože natáčení trvalo jen čtyři dny.
„Z dílu bude jistě vidět, že jsme si se Zdeňkem – i když respektuji jeho profesionální přístup – moc nesedli. Přesto chci znovu zdůraznit, že v gastru jsem neskončila z důvodu Zdeňkovy návštěvy, ale zkrátka proto, že jsem v situaci, kdy to jinak nešlo,“ dodala na závěr.
