Nepochopení a cenotvorný freestyle předvedli v Ano, šéfe! v pražském Suchdole

Martina Čermáková
Mít někde poblíž hospodu, kam si člověk může zajít či zajet na normální oběd za rozumné peníze a dobře se najíst, za to by byl rád každý. I Zdeněk Pohlreich nebo majitel objektu v pražském Suchdole, v němž sídlí Starosuchdolská restaurace.

Právě ta byla loni na podzim provozovaná paní Olenou, která z Ukrajiny do Čech přišla před pětadvaceti lety. Starosuchdolskou restauraci – což je taková tradiční hospoda – přebrala do provozu pět měsíců předtím, než na její pozvání dorazil Zdeněk Pohlreich s natáčecím týmem Ano, šéfe!

„Jídlo máme dobré, není ani drahé. Chválí nás. Problém je v tom, že nechodí lidi. Málo. Je to katastrofa,“ popisovala protichůdně, ale sebevědomě jako šéfová hospody umístěné v 1. patře, navíc kterou vůbec není snadné na okraji Prahy najít. Zdeněk Pohlreich vlastně v kuchyni nenašel ani kuchařku, která před ním doslova ujela na Ukrajinu, aby se vyhnula natáčení. V kuchyni tedy byla jen mladá kuchařka Maruška spolu s maminkou, která normálně vaří v jiné pražské hospodě.

Starosuchdolská restaurace může být fajn hospoda

Šéf sleduje provz ve Starosuchdolské restauraci při natáčení Ano, šéfe!
Zdeněk Pohlreich ve Starosuchdolské restauraci při natáčení Ano, šéfe!
Zdeněk Pohlreich se servírkou (vlevo) a provozovatelkou Starosuchdolské restaurace
Zdeněk Pohlreich s hosty Starosuchdolské restaurace
8 fotografií

„Tady je klid… Pokud si chcete otevřít hospodu, aby vám tam nikdo nechodil, bude toto ideální místo. Navíc vstup do hospody po schodech do prvního patra? To je ta nejhorší věc,“ komentoval šéf polohu hospody, v níž ještě ani neochutnal. Ovšem jen co se mu to podařilo, už se ničemu nedivil: „To jídlo chutná jak obnošená pošťácká brašna. To nechceš.“

„Pomozte jim a buďte na ně hodnej,“ přimlouval se u Zdeňka Pohlreicha majitel objektu, který šéfovu misi pečlivě sledoval a fandil jí ve vlastním zájmu. Jenže přístup provozovatelky Oleny je trošku zvláštní – na jednu stranu by chtěla mít v hospodě 150 lidí za den – přesvědčená, že by to bez problémů zvládli, ale v den zátěžového testu sama dorazí do podniku až v půl dvanácté. S úšklebkem, že otevírají přece až ve dvanáct.

Kde jsou přípravy na to, aby mohl v poledne v kuchyni začít opravdu šrumec a odbavování objednávek běžet jako na drátku? Není divu, že v tom šéf nechal celý ženský tým – i se servírkou – pěkně vykoupat. Kuchařky dobře pochopily, že za katastrofu, která nastala, si mohou svým přístupem samy, ale Olena si to nemyslí. Nakonec ji šéf rozbrečí, jakkoliv mu to je nepříjemné. „Já vás upozorňuju, že jestli se nebudete ovládat a poslouchat, co vám říkám, zblázníte se z toho. Naučte se víc poslouchat, než mluvit, Oleno,“ vysvětluje, že v hospodě si nelze nic brát osobně.

Rozhovor o nové řadě Ano, šéfe!, natočený ve Starosuchdolské:

15. srpna 2025

Nový začátek s novými jídly?

Maminka s dcerou, které v kuchyni vaří, přistoupily další den ke změnám velmi vstřícně. Uvařily boršč i holoubky, pro Ukrajinu typická jídla, i je pěkně naservírovaly. Pohlreicha celkem nadchly, protože to bylo něco, od čeho by se jejich hospoda opravdu mohla odpíchnout.

„Na začátku všeho dobrýho je zapnutá hlava,“ je přesvědčen šéf a do možných změn opět přidal něco málo i ze své invence a nešetřil radami. Další zátěžový test by tedy již měl proběhnout bez problémů. A vypadá to slibně, lidem chutná, prý by chodili, kdyby tu takhle vařili. I ceny prošly, jakkoliv byla jejich tvorba opravdový freestyle, jak prozrazuje video.

Olenin tým by tedy mohl mít dobře našlápnuto, a tak se o tom Zdeněk přijel po pár týdnech opět přesvědčit – na vlastní oči i chuť. „Zelníky, pirohy, topí se v krbu… Uvidíme,“ říká u cedule venku. Uvnitř zjistí, že do kuchyně se opět vrátila původní kuchařka Oksana a inovace na jídelním lístku se nekonala. Maruška, kterou Zdeněk zaučoval, je nemocná.

A jak dopadla jeho ochutnávka? „Co chybí těstovinám na soli, je ve vepřovém, kuřecí rizoto není vábné na pohled ani na chuť. Steak je neukrojitelnej, neukousnutelnej, je to tvrdý jak broky. Nevím, co by se muselo stát, abych se sem na takové jídlo vrátil,“ říká o jídle šéf a je tedy pochopitelné, že tady to na hvězdičku – bohužel pro místní – fakt není.

„Není možné servírovat nevyladěné, nedochucené jídlo. Nevzdávejte to, je ale potřeba na tom důkladně zamakat,“ vysvětloval nespokojený Pohlreich smutným ženám, kterým bylo do breku. „Všechny jsme zklamaly. Pan Pohlreich si jen tak přijde a všechny zničí,“ okomentovala to Olena.

Zašli byste se po zhlédnutí Ano, šéfe! do Starosuchdolské restaurace najíst?

celkem hlasů: 52

Olena už Starosuchdolskou neprovozuje

V současné době už tým z 5. premiérového dílu letošního roku v restauraci na Suchdole nepotkáte, paní Olena už ji nemá. „Restauraci Starosuchdolská už ze zdravotních důvodů neprovozuji. Musela jsem gastro upozadit, lékař mi dokonce vysvětlil, že bych mohla skončit na vozíku. Tak to pak byla jasná volba,“ vysvětlila pro televizi Prima.

A dodala, že pokud má majitel stálý tým v restauraci, má podle ní návštěva Zdeňka Pohlreicha smysl. Jinak ne. „Mně odešla kuchařka den před natáčením, což nebyla ideální situace. Přesto mi šéf pomohl s meníčkem, brala jsem to jako školení pro kuchaře a personál. A to svůj účel splnilo,“ ohlíží se zpátky k natáčení. A dodává, že pocitově během natáčení prožila polovinu života, přestože natáčení trvalo jen čtyři dny.

„Z dílu bude jistě vidět, že jsme si se Zdeňkem – i když respektuji jeho profesionální přístup – moc nesedli. Přesto chci znovu zdůraznit, že v gastru jsem neskončila z důvodu Zdeňkovy návštěvy, ale zkrátka proto, že jsem v situaci, kdy to jinak nešlo,“ dodala na závěr.

Jsem ojetější, hodný ale nebudu, láká Pohlreich k Ano, šéfe! Řekl, na co je alergický
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Ty bys mohl dělat svačináře v hladomorně! Jak dobře znáte pořad Ano, šéfe!?

Zdeněk Pohlreich je postrachem českých restaurací už řadu let. Hlášky z pořadu Ano, šéfe! za tu dobu zlidověly. Otestujte si v kvízu, jak dobře tuto kuchařskou legendu znáte. Soutěžit o voucher na...

Na Čertovce už vaří čerstvé jídlo, při natáčení Ano, šéfe! vyklidili mrazáky

„Tohle je interiér, o kterým se rozhodně nedá říct, že by byl zastaralej. Ten je prostě starej,“ konstatuje šéf při vstupu do restaurace, kde na zdi mimo jiné visí i kůže z divočáka a minulé století...

Houbařská sezona se rozjíždí. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

Nesnášíte dlouhé karamelizování cibule? Stačí jedna přísada a je to hned

Karamelizování cibule je zdlouhavý proces. Když zakládáte na hovězí guláš, půl hodiny strávíte jen restováním cibule do hněda. S trochou vědeckého poznání a jednou neobvyklou přísadou můžete čas...

Když bylo třeba sklidit chmel, naše zlato, se studenty se nediskutovalo

Bývaly doby, kdy vstupenkou ke studiu na vysoké škole nebyly jen zdárně složené přijímací zkoušky, ale rovněž výpomoc při sklizni chmelové úrody. Studenti to dost dobře nemohli odmítnout, omlouvaly...

Nepochopení a cenotvorný freestyle předvedli v Ano, šéfe! v pražském Suchdole

Mít někde poblíž hospodu, kam si člověk může zajít či zajet na normální oběd za rozumné peníze a dobře se najíst, za to by byl rád každý. I Zdeněk Pohlreich nebo majitel objektu v pražském Suchdole,...

26. září 2025

Radek Filip začal rybařit jako kluk, teď se stal Králem jezera

Soutěž

Kdo je Radek Filip, patron rybářské výzvy Můj nejlepší rybářský úlovek, který běží na iDNES.cz? Jaká byla jeho cesta k rybaření a získání velkých úspěchů v mezinárodních rybářských závodech a jaké má...

26. září 2025

Houbařská sezona se rozjíždí. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

25. září 2025  9:25

Udělejte si ze zahradních prací terapii, podzim na zahradě pohladí duši

Na podzim jsou dny kratší a světla ubývá. Snadno se dostaví únava nebo smutek. Zahrada ovšem dokáže nabídnout klid i radost a práce, kterou do ní vložíme, přinese výsledky už příští rok. Podzim na...

25. září 2025

KVÍZ: Ty bys mohl dělat svačináře v hladomorně! Jak dobře znáte pořad Ano, šéfe!?

Zdeněk Pohlreich je postrachem českých restaurací už řadu let. Hlášky z pořadu Ano, šéfe! za tu dobu zlidověly. Otestujte si v kvízu, jak dobře tuto kuchařskou legendu znáte. Soutěžit o voucher na...

vydáno 25. září 2025

Vysazujte sněženky, na jaře probudí zahradu svým něžným bělostným půvabem

Jejich drobné bílé kvítky jsou jednou z prvních a neoddiskutovatelných předzvěstí jara, pěstování není nijak složité a každoročně se jejich cibulky namnoží. Sněženky, jedny z nejněžněji působících...

24. září 2025

Rybaří už malé děti. I ony se mohou pochlubit krásnými úlovky

Soutěž

Do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek přišel kolektivní příspěvek z dětského rybářského tábora. Podívejte se, jaké kapitální kousky děti byly schopné ulovit tak, jak ho popsal vedoucí kroužku Petr...

24. září 2025

Po zadržení mnoha pachatelů odešel Fantom do důchodu. Stráví jej na gauči

Policejní pes Fantom, známý jako Fanouš, který oslavil 30. srpna letošního roku desáté narozeniny, odešel do psího důchodu. Celou svou služební kariéru strávil u psovodů na Územním odboru Policie ČR...

23. září 2025  18:41

Tučňáci poprvé v ostravské zoo. Ohrožený druh dostane skály, pláže i bazén

Ostravská zoologická zahrada zahájila výstavbu zázemí pro tučňáky. Oblíbené nelétavé ptáky bude chovat poprvé ve své historii. Vedení zahrady vybralo kriticky ohrožený druh tučňáka brýlového, který v...

23. září 2025  10:33

Samce až příliš utlumila antikoncepce, mládě rysa mají v Děčíně po pěti letech

Děčínská zoo po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida. Důvodem pauzy od posledního mláděte bylo rozhodnutí koordinátora Evropského záchovného programu, který v roce 2020 nedoporučil množení...

23. září 2025  9:45

Nesnášíte dlouhé karamelizování cibule? Stačí jedna přísada a je to hned

Karamelizování cibule je zdlouhavý proces. Když zakládáte na hovězí guláš, půl hodiny strávíte jen restováním cibule do hněda. S trochou vědeckého poznání a jednou neobvyklou přísadou můžete čas...

23. září 2025

Beranovi nezávidím, dvacet ženských musí být hrozná dřina, směje se farmář

Ovce na mě zírá a přežvykuje trávu. Já zírám na ni a přežvykuju slaninu. Tohle napojení na přírodu mě baví. A může si ho vyzkoušet kdokoliv.

23. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.