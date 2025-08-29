Pohlreich v rámci Ano, šéfe! učil dříče z Liberce skvěle vařit a neprodělat

Martina Čermáková
Ne, že by se Michal Josefovský v kuchyni restaurace, kterou před třemi lety převzal po své mamince, nesnažil vařit podle svého nejlepšího vědomí. Dokonce neměl v podstatě žádné volno a přitom si ani nemohl dovolit, aby si jako liberecký hokejový fanoušek mohl koupit permanentku na své oblíbené Bílé tygry. Hned první díl nové řady Ano, šéfe! přinesl silný příběh s nečekaně otevřeným koncem.

Není divu, že Michalova sestra Martina (dvojče) pozvala šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha, jestli by jim rodinnou restauraci pomohl pořádně rozchodit. Když ten v rámci natáčení 1. dílu Ano, šéfe! – po několikaleté pauze – loni v květnu dorazil do Liberce, nestačil se divit, že něco takového, jako byla tehdejší Ořechovka, ještě existuje.

Cedule nalepené na plotě kolem hospody a slibující domácí kuchyni se nesly v duchu hesla „Slibem nezarmoutíš“, mladý kuchař totiž bez okolků přiznal, že halušky dělá svoje vlastní jen někdy. Častěji je koupí, protože je na kuchyni sám a všechno prostě nestíhá. Přitom výplatu si z výdělku hospody nemůže dovolit, a kdyby nebydlel u mámy, neutáhl by to vůbec.

Liberecká Ořechovka si nakonec vysloužila hvězdu

Liberecká Ořechovka měla řadu nedostatků, sám vařit i šéfovat mladý kuchař nezvládal.
Sympatická servírka Martina, kuchařovo dvojče, obsluhuje šéfa.
Kuchař Michl Veselovský se v kuchyni liberecké Ořechovky snažil seč mohlo. Nestačilo to.
Šéf brzy zjistil, že kuchař Michal není žádný lempl.
19 fotografií

Během zátěžového testu si šéf omrkl, jak liberecká Ořechovka funguje a nevyšla z toho nejhůř – aby svým dětem pomohla, dorazila i maminka Michala a Martiny (která stejnou hospodu vedla předchozích 12 let), o vehementně podporující babičce ani nemluvě. A jakkoliv nebylo vše dokonalé, Pohlreich se těžko bránil tomu, aby mu rodina – v níž spolu pevně táhnou za jeden provaz tři generace – nebyla sympatická.

A tak se spolu s Michalem vrhli do vaření a probrali i hospodaření – základ toho, aby fungování hospody vůbec dávalo smysl. Nakonec šéf Michalovi věnoval i den praxe po boku zkušených profíků ve své pražské restauraci Next Door, což byla pro Michala úžasná škola. Dříč z Liberce se totiž ukázal jako učenlivý žák, který opravdu chce vařit dobře a vědět jak.

Zašli byste po shlédnutí Ano, šéfe! do liberecké Ořechovky na jídlo?

celkem hlasů: 8

Na Bílých tygrech, tedy hokejistech, kteří poctivou kuchyni umí ocenit, si nakonec ověřil, že menu sestavené ruku v ruce s obávaným šéfem funguje. A tak první novodobý díl Ano, šéfe! skončil v podstatě happyendem – když si po pár týdnech zajel Zdeněk Pohlreich libereckou Ořechovku naostro prověřit, byl spokojen. A Michal a jeho rodina byli za samolepku na dveřích – s šéfovým obličejem a jednou hvězdou – šťastní.

Ořechovku zavřeli, budoucnost mají otevřenou

Také vás napadlo, že byste po shlédnutí tohoto dílu Ano, šéfe! do Ořechovky zašli na jídlo? Nejste jediní, na sociálních sítích se v tomto smyslu vyjadřuje spousta lidí. Dvojčata Michal s Martinou, kuchař dříč a usměvavá servírka, jsou totiž opravdu sympatičtí, a kdo by jim nepřál. Aktuálně je ovšem Ořechovka zavřená, Michal pracuje na stavbě a Martina na benzínce. A neskutečně si užívají volné víkendy.

Šéf s kuchařem Michalem a jeho rodinou. Sestrou Martinou, maminkou a babičkou.
Ořechovka je sice obyčejná hospoda, ale šéf se přesvědčil, že dobře vařit tu...

V liberecké Ořechovce blesky moc nelítaly. Tady se opravdu poctivě snažili vše vylepšit.

Na sklonku roku totiž na třicetiletého Michala dolehla únava z 15 let práce v jedné hospodě – 12 let po boku maminky, poslední tři roky na to byl sám. Jenže vařit a současně hospodě šéfovat – zvlášť když vám chybí zkušenosti, i proto že nikde jinde jste nepracovali – není úplná legrace.

„Už když jsem se učil, chodil jsem k mámě do hospody na brigádu. Poprvé jsem byl hozený do vody už v šestnácti, když najednou musela na těžkou operaci a dva měsíce jsem byl v kuchyni sám – tehdy mě dokonce sousedi vozili po nákupech, protože jsem ještě ani neměl řidičák,“ vzpomíná dnes už s úsměvem, co všechno už v kuchyni Ořechovky zažil.

Za zkušenosti, které nabral při natáčení Ano, šéfe!, je nesmírně rád, to s pokorou zdůrazňuje. A když v lednu zavolal Zdeňkovi Pohlreichovi, že se se sestrou rozhodli Ořechovku zavřít, okamžitě dostal z kuchyně Next Dooru nabídku, aby přijel dělat do Prahy. A on ji vzal.

„Šlapalo to měsíc, pak jsem se zdravotně sesypal. Když jsem se dal dohromady, rozhodl jsem se dát si od gastra na chvíli pauzu, koneckonců stejně jako Martina. Neříkám, že se k oboru nevrátím, jsem vyučený a mám ho rád. Jen si teď od toho chci odpočinout, rozmyslet, co dál. Pořád se mám co učit a v Praze mám dveře Next Dooru otevřené,“ nezříká se Michal Josefovský toho, že se k vaření zase vrátí. Nechme se překvapit.

