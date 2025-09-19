Na Čertovce už vaří čerstvé jídlo, při natáčení Ano, šéfe! vyklidili mrazáky

Martina Čermáková
„Tohle je interiér, o kterým se rozhodně nedá říct, že by byl zastaralej. Ten je prostě starej,“ konstatuje šéf při vstupu do restaurace, kde na zdi mimo jiné visí i kůže z divočáka a minulé století tu čiší ze všech koutů. I z jídelního lístku. Při jeho pročítání při natáčení Ano, šéfe! loni v létě měl Zdeněk Pohlreich jasno – v této hospodě nedaleko Králického Sněžníku se ztratil letopočet.

Penzion s restaurací v oblasti Dolní Moravy si pořídil čtyřiadvacetiletý David na hypotéku a provozuje ho současně s jedním dalším podnikem, kde sám vaří. A šéfovi je záhadou, jak si tak mladý člověk s partnerkou po boku může na sebe uvázat takový bič. Zvlášť pokud úplně nemá tah na branku a na lidi je to taková měkkota, že mu říkají šéfíček.

Když šéf ochutnal, spokojený rozhodně nebyl. Z jídelního lístku z roku, kdy byl současný majitel sedmiletým klučinou, dostal rybu, která na něj evidentně čekala v mrazáku, přitom cestou se na něj u silnice nedaleko smála tabule s nabídkou prodeje čerstvých ryb. Tak proč jíst mražené, které nikdy tak dobré jako čerstvé nebudou? Ani Maggi v polévce, žmolky jíšky, tvrdé maso či salát se sladkým dresinkem nepřesvědčily.

Na Čertovce si prošli peklem, ale už tu vaří dobře

Zátěžový test je šéfova oblíbená disciplína.
Penzin a restaurace Na Čertovce na Dolní Moravě
Šéf nalévá osazenstvu Čertovky čistého vína.
Z kuchyně i majitele restaurace Na Čertovce byl Zdeněk Pohlreich zpočátku dost rozpačitý.
Taková škoda, protože uprostřed malebné krajiny plné turistů, cyklistů i rodin s dětmi tato restaurace potenciál rozhodně má – kde jsou lidé, tam se gastronomii daří. Akorát dnes už host neslyší na to, že když si chce dát čerstvý tatarák, měl si ho objednat den předem. A už vůbec se nebude žinýrovat, když se mu bude zvedat žaludek ze zvířecích kůží na stěně. Nají se prostě jinde. Proto první změna odlehčila interiéru.

Hlavně však majitel David v šéfovi nevzbuzuje zrovna přesvědčení, že by to měl na Čertovce pevně v rukou – přestože si je vědom toho, že kuchyně negeneruje zisky a bez nich jeho podnikání nemůže dopadnout dobře. A tak mu sice drsně, ale názorně předvede, co všechno je špatně.

Vaří Na Čertovce dál?

„S odstupem jednoho roku od natáčení mám pocity jako na houpačce. Čím déle je to od natáčení, tím víc přemýšlím, jestli to celé bylo dobře, nebo špatně. Na začátku natáčení pracovaly emoce, teď vyprchává nadšení a jen přemýšlím, jak budou náš díl vnímat diváci,“ svěřil se Primě David Škárka, majitel penzionu a restaurace, kde už se prý prostě dobře vaří.

Spolupráci se Zdeňkem Pohlreichem si chválí. „Musím říct, že Zdeněk je skvělý chlap. Na kameru i mimo ni. Dalo se s ním mluvit, je velmi lidský a myslím si, že se fakt snaží restauracím pomoct. Že mu o gastro obor opravdu jde. A jsem rád, že jsem se s ním mohl potkat,“ přiznává David.

Podívejte se na video, jak nechá vyskládat v kuchyni kompletní obsah mrazáků na stoly jako betlém. Ani kuchař netušil, co v nich všechno je – což vzhledem k tomu, že Na Čertovku nastoupil dva týdny před příjezdem šéfa, není nic překvapivého. Majitel David jen s hrůzou odhadoval, kolik v tom je peněz, a rychle přemýšlel, co s tím. Nicméně co bylo prošlé, letělo do popelnice. A podobný očistný proces absolvoval i jídelní lístek.

Jediné, co si Na Čertovce nechali jako svůj „signature dish“, je plněný bramborák. K tomu si kuchař Michal prošel spolu s majitelem a kuchařem Davidem Pohlreichovou rychlou školou vaření, kdy je kromě přípravy ryb učil i triky, které si sám pamatuje z prvního roku učení. Nevadí, hlavně když to k něčemu bude, což se pozná při zátěžovém testu. A tím parta v kuchyni i na place prostě prošla. Dají to ale do budoucna sami?

Když se šéf za pár týdnů Na Čertovku vrátí, jako by se vracel domů. Číšník Petr ho rád vidí, protože nový jídelák prý hosté rozhodně chválí. A šéf nejenže sám ochutná a je spokojen s polévkou i ostatními talíři, i hosté od vedlejších stolů mu potvrzují, že si pochutnali. „Hlas lidu je hlas boží,“ nezklame šéf. S tím, že kolem takové hospody by chtěl mívat cestu.

„Chtěl bych o těch jídlech říct něco blbýho, ale není co,“ vyslechne si od něj majitel David a dá mu velkou práci, aby pochopil, že je to pochvala. Navíc se mu prý snad podařilo na základě Pohlreichových rad vybalancovat svůj profesní i soukromý život. A pro šéfa je vývoj v této restauraci rozhodně překvapením. „Je tu místo na zlepšení, ale vytrvejte, jdete dobrou cestou,“ loučil se. Nakonec i vtiskl samolepku s jednou hvězdou kuchaři Michalovi do ruky, protože si ji rozhodně zasloužil.

Pohlreich v rámci Ano, šéfe! učil dříče z Liberce skvěle vařit a neprodělat
19. září 2025

