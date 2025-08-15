Nebyl by to on, aby držel jazyk za zuby a neřekl si to své. Zatímco moderátor v rozhovoru (viz video) poukazuje na to, že každé roční období jako by ovládal jeden typ suroviny – v létě cukety, na podzim houby a dýně – Pohlreich to považuje za přirozený jev. Dříve se o tom však podle něj tolik nemluvilo a nepsalo, zatímco dnes je informací plný mediální prostor.
Zdeněk Pohlreich
Účinkoval v řadě televizních pořadů, z nichž nejznámější je gastronomická reality show Ano, šéfe! Tento pořad, inspirovaný britským formátem, se zaměřoval na vylepšení kvality českých restaurací. Kromě tohoto stěžejního pořadu se objevil i v mnoha dalších, které se soustředily na vaření a grilování.
Mezi další pořady Zdeňka Pohlreicha patří:
I když v práci neustále ochutnává a jí, naučil se být střídmý. S nadsázkou říká, že v restauracích, které natáčí, to jde snadno, protože tamní realita ho v tom drží při zemi (přeloženo: nechce si zkazit žaludek).
Zpomalující se metabolismus a stravování ve stáří nevnímá jako téma jen pro starší lidi, podle něj dělají prohřešky proti zdravému stravování všichni. Každý by se měl podle něj rozhodnout sám, co je pro něj vhodné, a řídit se zlatou radou, že všeho moc škodí.
Šéfkuchař se vyjadřoval také ke svým pověstným vulgaritám na obrazovce. Jeho manželka ho před natáčením neupozorňuje na vulgární mluvu, spíše mu přeje, aby se vrátil zdravý a „nenatloukli ho tam“.
„Stejně je to pak už jedno a nezmění to,“ říká Pohlreich. Na otázku, co spouští jeho vulgární výrazy, odpovídá, že to často vyplyne ze situace a nebere to jako něco, co by měl měnit.
„Starého psa novým kouskům nenaučíš,“ říká a dodává, že se nepotřebuje někomu zavděčit. Vzpomíná také na dva případy, kdy během natáčení hodil nádobím. Jak sám říká, to už ho přestalo bavit a dnes to dělají „jiní lidé“.
Radikální názory změnil v postoji k mraženým potravinám. Problém podle něj není ani v samotných mražených potravinách, mražení považuje za nejšetrnější způsob jejich uchování. Říká, že prostě „máme, co si zaplatíme“, a kvůli vysokým cenám se lidé musejí rozhodovat, co budou konzumovat.
Buď mají na čerstvé, anebo vyberou levnější mražené. Jde jen o to, jak s nimi naloží, aby zachovali to nejlepší, co v nich je.
Na závěr Pohlreich prozrazuje, že miluje ryby a zeleninu, ať už ve formě salátu, nebo jako hlavní jídlo, a že se vyhýbá klasickým českým jídlům. Pro podnikatele, kteří se trápí s provozem restaurace, má jedinou radu: zúčastnit se natáčení pořadu Ano, šéfe!.
„S pořadem Ano, šéfe! jsme si na devět let dali oddech, po natočení 95 dílů. Cítili jsme, že příběhy jsou pro danou chvíli vyčerpány. Teď je nová doba. V České republice narostl počet gastronautů, kteří jsou ochotni připlatit si za dobré jídlo, zároveň se restaurace nacházejí v nelehké situaci, mají nedostatek kvalifikovaného personálu a potýkají se také se zdražováním potravin i energií, kvůli čemuž čelí odlivu některých hostů. Mentor Zdeněk Pohlreich tedy může pomoci restauracím, které se ocitly ve svízelné situaci s restartem,“ říká programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.
„Jsem přesvědčený, že se nám podařil silný pohled na reálný svět gastronomie. A vhled do něj. Což může být přínosné pro ty, kteří mají schopnost se něco naučit, přiučit. Tak se mohou nejen oni, ale také diváci dozvědět i zajímavé věci. Navíc se pobavit, protože neděláme vzdělávací pořad, ale takový, který má za úkol ukázat, že i mezi sporáky se dá zažít legrace, napětí a vypjaté situace. Zkrátka to, že je restaurace živý organismus, ve kterém jde, kromě jiného, také o jídlo,“ je přesvědčený Pohlreich.