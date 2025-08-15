Zdeněk Pohlreich se po devíti letech znovu chystá řádit v Ano, šéfe!

Marek Burza
Renato Salerno
,
V rozhovoru s oblíbeným šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem se objevují jeho názory na gastronomické trendy, životní styl a podnikání v oboru. Zastihli jsme ho v době, kdy připravoval pořad Ano, šéfe!, který startuje právě teď, na konci srpna.

Nebyl by to on, aby držel jazyk za zuby a neřekl si to své. Zatímco moderátor v rozhovoru (viz video) poukazuje na to, že každé roční období jako by ovládal jeden typ suroviny – v létě cukety, na podzim houby a dýně – Pohlreich to považuje za přirozený jev. Dříve se o tom však podle něj tolik nemluvilo a nepsalo, zatímco dnes je informací plný mediální prostor.

Zdeněk Pohlreich

Účinkoval v řadě televizních pořadů, z nichž nejznámější je gastronomická reality show Ano, šéfe! Tento pořad, inspirovaný britským formátem, se zaměřoval na vylepšení kvality českých restaurací. Kromě tohoto stěžejního pořadu se objevil i v mnoha dalších, které se soustředily na vaření a grilování.

Mezi další pořady Zdeňka Pohlreicha patří:

  • Šéf na grilu
  • Superšéf: 24 hodin do pekla a zpět
  • Teď vaří šéf!
  • Rozpal to, šéfe!
  • Vařte jako šéf!
  • Česko vaří s Pohlreichem ŽIVĚ
  • Zdeňkova akademie
  • Pohlreichův souboj restaurací
  • Jak to bylo, šéfe?

I když v práci neustále ochutnává a jí, naučil se být střídmý. S nadsázkou říká, že v restauracích, které natáčí, to jde snadno, protože tamní realita ho v tom drží při zemi (přeloženo: nechce si zkazit žaludek).

Zpomalující se metabolismus a stravování ve stáří nevnímá jako téma jen pro starší lidi, podle něj dělají prohřešky proti zdravému stravování všichni. Každý by se měl podle něj rozhodnout sám, co je pro něj vhodné, a řídit se zlatou radou, že všeho moc škodí.

Šéfkuchař se vyjadřoval také ke svým pověstným vulgaritám na obrazovce. Jeho manželka ho před natáčením neupozorňuje na vulgární mluvu, spíše mu přeje, aby se vrátil zdravý a „nenatloukli ho tam“.

„Stejně je to pak už jedno a nezmění to,“ říká Pohlreich. Na otázku, co spouští jeho vulgární výrazy, odpovídá, že to často vyplyne ze situace a nebere to jako něco, co by měl měnit.

Děti v restauraci? Vyrazilo mi dech, jakou publicitu to mělo, říká Pohlreich

„Starého psa novým kouskům nenaučíš,“ říká a dodává, že se nepotřebuje někomu zavděčit. Vzpomíná také na dva případy, kdy během natáčení hodil nádobím. Jak sám říká, to už ho přestalo bavit a dnes to dělají „jiní lidé“.

Ano, šéfe! se vrací na obrazovky. Dojde opět na Pohlreichovy vulgarity a házení s talíři?
Hostem pořadu Rozstřel je šéfkuchař Zdeněk Pohlreich.
Televizní hvězda… Zdeněk Pohlreich před 15 lety při natáčení dnes již legendárního pořadu Ano, šéfe! (snímek je z hotelu Krajka ve Vamberku).
Zdeněk Pohlreich v pořadu Ano, šéfe!
10 fotografií

Radikální názory změnil v postoji k mraženým potravinám. Problém podle něj není ani v samotných mražených potravinách, mražení považuje za nejšetrnější způsob jejich uchování. Říká, že prostě „máme, co si zaplatíme“, a kvůli vysokým cenám se lidé musejí rozhodovat, co budou konzumovat.

Místo italského chaosu skvěle promazaný gastrostroj, nadchlo Pohlreicha

Buď mají na čerstvé, anebo vyberou levnější mražené. Jde jen o to, jak s nimi naloží, aby zachovali to nejlepší, co v nich je.

Na závěr Pohlreich prozrazuje, že miluje ryby a zeleninu, ať už ve formě salátu, nebo jako hlavní jídlo, a že se vyhýbá klasickým českým jídlům. Pro podnikatele, kteří se trápí s provozem restaurace, má jedinou radu: zúčastnit se natáčení pořadu Ano, šéfe!.

Pohlreich vzpomínal na bordeláře i naivy, kteří nerozumí hospodským počtům

„S pořadem Ano, šéfe! jsme si na devět let dali oddech, po natočení 95 dílů. Cítili jsme, že příběhy jsou pro danou chvíli vyčerpány. Teď je nová doba. V České republice narostl počet gastronautů, kteří jsou ochotni připlatit si za dobré jídlo, zároveň se restaurace nacházejí v nelehké situaci, mají nedostatek kvalifikovaného personálu a potýkají se také se zdražováním potravin i energií, kvůli čemuž čelí odlivu některých hostů. Mentor Zdeněk Pohlreich tedy může pomoci restauracím, které se ocitly ve svízelné situaci s restartem,“ říká programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.

Nemá cenu podnikat, když vyděláte stejně jako zaměstnanec, tvrdí Pohlreich

„Jsem přesvědčený, že se nám podařil silný pohled na reálný svět gastronomie. A vhled do něj. Což může být přínosné pro ty, kteří mají schopnost se něco naučit, přiučit. Tak se mohou nejen oni, ale také diváci dozvědět i zajímavé věci. Navíc se pobavit, protože neděláme vzdělávací pořad, ale takový, který má za úkol ukázat, že i mezi sporáky se dá zažít legrace, napětí a vypjaté situace. Zkrátka to, že je restaurace živý organismus, ve kterém jde, kromě jiného, také o jídlo,“ je přesvědčený Pohlreich.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pozvala si bagristu a on už zůstal. Zahradní kino sledují z pergoly i sudu

Soutěž

Tolik nadšení a opravdové radosti ze života jako z fotogalerie čtenářky Simony z každé zahrady rozhodně netryská. Musí být neuvěřitelný živel, když se sama pustila do budování vysněného domu se...

Chtěli venkovskou zahradu. Nakonec jim vyšla spíš městská a jsou spokojení

V obci na Pardubicku se o svou plošně pětisetmetrovou zahradu starají paní Zlata, její manžel Miroslav a dva malí rošťáci – devítiletý Matyáš a sedmiletý Dominik. Původně to měla být zahrada...

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

Zahrádka u řadovky v Ostravě, kde mají i květiny v nádobách vlastní terasu

Soutěž

Čtenářka Daniela buduje zahradu u ostravského rodinného domu spolu s manželem. Rádi pak na ní tráví čas i se svým jorkšírem. Zahrádka to není zrovna rozlehlá, má pouhých 270 čtverečních metrů, ale ve...

Po službě v nemocnici boří ruce do hlíny a plní si romantické představy

Soutěž

Zahradu u rodinného domu na Českobudějovicku buduje čtvrtým rokem hlavně srdcem a s láskou ke květinám, která prý přišla až s věkem. Díky tomu se pozemek velký cca 450 čtverečních metrů stává místem,...

Střety mezi námi s Ondrou byly vždy, navzájem jsme se nešetřili, říká Filip Sajler

Premium

Když vaří, pak precizně a bez zbytečných improvizací. Když podniká, pak soustředěně a naplno. Totéž, když se v autě na závodech řítí do vrchu. Filip Sajler je známý hlavně díky kulinářské sérii Kluci...

15. srpna 2025

Zdeněk Pohlreich se po devíti letech znovu chystá řádit v Ano, šéfe!

V rozhovoru s oblíbeným šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem se objevují jeho názory na gastronomické trendy, životní styl a podnikání v oboru. Zastihli jsme ho v době, kdy připravoval pořad Ano, šéfe!,...

15. srpna 2025

Chapadla a rohy jako z hororu. Americké králíky napadl bizarní virus

Divocí králíci v americkém státě Colorado svým vzezřením vyvolali zájem na sociálních sítích. U těchto zvířat se šíří nemoc známá jako Shopeho virus papilomatózy králíků, který způsobuje, že jinak...

14. srpna 2025  16:36

Zahrádka u řadovky v Ostravě, kde mají i květiny v nádobách vlastní terasu

Soutěž

Čtenářka Daniela buduje zahradu u ostravského rodinného domu spolu s manželem. Rádi pak na ní tráví čas i se svým jorkšírem. Zahrádka to není zrovna rozlehlá, má pouhých 270 čtverečních metrů, ale ve...

14. srpna 2025

Chov včel i pěstování se kvůli klimatu posunou do vyšších poloh, očekává včelař

Premium

Na Klínových boudách v srdci Krkonoš probíhá unikátní pokus s celoročním chovem včel, který má prověřit, jak se včelstva adaptují na změnu klimatu ve vysoké nadmořské výšce. Tento experiment...

14. srpna 2025

Živitelka vstupuje do nové éry. Ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

Mezinárodní agrosalon Země živitelka se chystá na svůj 51. ročník, který se uskuteční od 21. do 26. srpna na výstavišti v Českých Budějovicích. Letos nese podtitul Nová éra a zaměří se hlavně na...

13. srpna 2025  14:10

Sklizeň jablek podle odrůd. Přehled ideálních termínů pro trhání

Sklizeň jablek je jedním z nejkrásnějších zážitků podzimu. Pro chuť a dlouhodobé skladování jablek je ale důležité správné určení doby sklizně. Každá odrůda to má jinak.

13. srpna 2025

Po službě v nemocnici boří ruce do hlíny a plní si romantické představy

Soutěž

Zahradu u rodinného domu na Českobudějovicku buduje čtvrtým rokem hlavně srdcem a s láskou ke květinám, která prý přišla až s věkem. Díky tomu se pozemek velký cca 450 čtverečních metrů stává místem,...

13. srpna 2025

Papoušci jsou taneční mistři. Ovládají i 30 jedinečných tanečních pohybů

Pravděpodobně by vás nenapadlo, že papoušci mají více než 30 různých tanečních pohybů ve svém repertoáru. Nový výzkum odhalil složitost a rozmanitost tanečních schopností těchto ptáků, které zahrnují...

13. srpna 2025

Třicetikilový kapr se v Česku dá chytit, někdy je to i nebezpečné, říká rybářka

Premium

Eliška Havelková chodí na ryby už sedmnáct let. Začala totiž velmi brzy – ve čtyřech letech. Kapři jí sice nechutnají, ale jejich chytání se pro ni stalo vášní. „Ve třinácti jsem si vařila i vlastní...

12. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Pražskou zahrádku otevřeli pohledům, opečovávaná je z rybářské stoličky

Soutěž

V těsném sousedství přírodní rezervace Mýto u Říčan – což byl původně chráněný přírodní výtvor V Mejtě – má zahradu paní Alena, která ji především posledních pár let má konečně čas vylepšovat podle...

12. srpna 2025

Hledač městských pokladů nafotil stoleté kino, které jakoby zamrzlo v čase

Stará budova kina Picturedrome ve městě Eastbourne v East Sussexu (Velká Británie) působí, jakoby se tam zastavil čas – sedačky, plátna i promítačky zůstaly na svém místě od chvíle, kdy retro kino v...

12. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.