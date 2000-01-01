Co v domácnosti používáte jen občas, nemělo by zbytečně zabírat místo v zásuvkách. Většinou najdete alternativu v základní výbavě. Podívejte se na letmý výběr, zda vám něco podobného nezabírá místo v šupleti.
Elektrický kráječ chleba a uzenin: Zabírá obrovské místo na lince a vyžaduje složité čištění. Plnohodnotně ho nahradí kvalitní nůž s vlnitým ostřím na pečivo a ostrý kuchařský nůž na šunku či sýr.
Domácí pekárna: Často skončí v komoře poté, co opadne prvotní nadšení z vůně chleba. Stejně dobrý, ne-li lepší výsledek zajistí obyčejná trouba a litinový hrnec s poklicí, který skvěle drží vlhkost.
Rýžovar: Pokud rýži nejíte denně, je to jen další hrnec s kabelem. Perfektní rýži připravíte v běžném kastrolu s těžkou poklicí při dodržení poměru vody 1:1,5 a přesného času.
Vaflovač a sendvičovač: Jsou to jednoúčelové stroje, které se špatně myjí. Křupavý toust nebo vafli (při použití hustšího těsta) zvládnete připravit na pánvi nebo v troubě pod grilem.
Popcornovač: Horkovzdušné verze dělají suchý popcorn bez chuti. Větší hrnec s pokličkou a trocha oleje udělají mnohem lepší službu a hrnec pak prostě umyjete s ostatním nádobím.
Elektrický sekáček na cibuli: Sestavit ho, použít a pak mýt několik dílů trvá déle než rychlá práce s ostrým nožem a prkýnkem.
Lis na česnek: Česnek v lisu oxiduje a část ho v něm vždy zůstane. Mnohem více chuti získáte, když ho utřete plochou stranou nože se špetkou soli.
Kráječ na banány a jablka: Plastové mřížky, které pasují jen na určitou velikost ovoce. Nůž je univerzální, rychlejší a nezabírá místo v šuplíku.
Nůžky na bylinky: Mají pět čepelí, mezi kterými bylinky často jen uvíznou a zhmoždí se. Klasické nůžky nebo nůž odvedou čistší práci.
Oddělovač žloutků: Další plastový kousek, který jen překáží. Žloutek spolehlivě oddělíte pomocí vlastních dlaní nebo přeléváním mezi skořápkami.
Zmrzlinovač: Vyžaduje namrazení nádoby 24 hodin předem a zabírá místo v mrazáku. Smetanu s ovocem stačí vyšlehat a dát v misce zamrazit, nebo použít výkonný mixér na mražené ovoce.
Elektrický otvírák na konzervy: Mechanismus se často zanáší a je náchylný k poruchám. Kvalitní ruční otvírák je skladný a nezávislý na elektřině nebo bateriích.
Spiralizér na zeleninu: Pokud nedržíte speciální dietu, použijete ho asi tak dvakrát. Stejné „špagety“ z cukety vytvoříte běžnou škrabkou na brambory.
Stroj na těstoviny: Domácí těstoviny jsou skvělé, ale válet je lze i válečkem a krájet nožem. Stroj je náročný na údržbu a prostor.
Vařič vajec: Další spotřebič na lince, který jen měří čas. Malý kastrůlek s vodou a stopky na telefonu udělají úplně stejnou službu.
Fondue sada: Většinou se vytáhne jednou za rok na silvestra. Čokoládu nebo sýr lze rozpustit v misce nad vodní lázní a namáčet pomocí běžných vidliček.
Elektrický nůž: Používal se dříve na pečeně, ale dnes ho plně nahradí dobře nabroušený nůž, který neřeže maso trhavým pohybem.
Parní hrnec: Objemné věže z plastu, které se špatně skladují. Stačí napařovací vějíř (pařáček) do běžného hrnce za pár korun.
Jogurtovač: Udržuje jen stálou teplotu. Jogurt přitom dozraje i v troubě vyhřáté na 40 stupňů nebo v peřinách, kam se hrnec s teplým mlékem a kulturou zabalí.
Odstraňovač žmolků: Malý strojek na baterky, který má často slabý výkon. Mnohem efektivněji žmolky odstraní jednorázové holítko nebo speciální hřeben na svetry.
Elektrický kartáček na čištění spár: Reklamy ho milují, ale v reálu má často malý krouticí moment. Starý zubní kartáček a trocha jedlé sody vyčistí spáry stejně dobře.
Digitální váha na zavazadla: Použijete ji jednou za rok před dovolenou. Stačí se zvážit na klasické osobní váze s kufrem v ruce a pak bez něj – rozdíl je váha kufru.
Čistič mikrovlnky (plastová figurka): Stačí dát do mikrovlnky misku s vodou a citronem, zapnout na pár minut a pak ji jen otřít hadříkem.
Speciální nádoba na avokádo: Má udržet avokádo čerstvé, ale stejnou službu udělá potravinářská fólie nebo zakápnutí citronem a vložení do uzavíratelné krabičky.
Mlýnek na bylinky: Často se v něm bylinky spíše nasekají na kaši. Hmoždíř je mnohem univerzálnější – využijete ho na koření, bylinky i výrobu pesta.
