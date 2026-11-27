Vědecké experimenty ukazují, že teplota nápoje, účinky koření a působení alkoholu ovlivňují naše tělo různými způsoby. A některé výsledky jsou překvapivé.
Pocit tepla a skutečné zahřátí: jak tělo reaguje na chlad
To, jestli je nám teplo nebo zima, neurčuje jen teploměr. Hlavní slovo v tomto pocitu má náš mozek. Neustále vyhodnocuje signály z těla i okolí. Sleduje především teplotu kůže a vnitřní tělesnou teplotu.
Podle potřeby spouští reakce, které nás mají zahřát nebo naopak ochladit. Zároveň ovlivňuje, jak teplo či chlad vnímáme. Proto se někdy můžeme třást zimou, přestože venku ani nemrzne.
|
Zázvor je parťák do nepohody. Zahřeje, uleví od bolesti, brzdí nádory
Když nám zima zalézá za nehty, přijde nám vhod šálek horkého čaje. Jenže úlevný pocit příjemného zahřátí může být podle vědců poněkud klamavý.
Ve studii publikované před devíti lety v odborném časopise The Journal of Physiology zkoumali, jak teplota nápojů ovlivňuje přirozenou obranu těla proti chladu. Deset dobrovolníků si obléklo speciální obleky, kterými proudila velmi studená voda.
Účastníci zároveň pili vodu o teplotě od 7 do 52 °C. Ukázalo se, že horká voda tlumí svalový třes, kterým si tělo přirozeně vyrábí teplo. Studená naopak třes zesiluje, a zvyšuje tak i energetický výdej. Překvapivé přitom je, že teplota těla se nijak výrazně nelišila.