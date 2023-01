Nepřehlížejte zázvor, parťáka do nepohody. Zahřeje i uleví od bolesti

Zázvor obsahuje stovky zdraví prospěšných látek. Třeba esenciální oleje, které mu dodávají intenzivní vůni po citrusech, řadu vitaminů (A, B1, B2, C a E) i minerálů (sodík, draslík, hořčík, vápník, fosfor, železo).

Má v sobě také látku zvanou gingerol, díky které má tak štiplavou chuť – složení gingerolu je totiž podobné kapsaicinu obsaženému v chilli papričkách.

Zahání nevolnost, brzdí nádory, tlumí bolest

Trpíte na pálení žáhy a nadýmání nebo vás občas přepadá nechutenství? Zázvor umí pomoct i v těchto případech, jen není vhodný pro lidi se žaludečními vředy.

Zmírňuje rovněž příznaky spojené s kinetózou, tedy cestovní nevolností – pro zklidnění žaludku pomáhá žvýkat plátek čerstvého kořene. Dále tlumí bolesti při migrénách, preventivně působí proti ateroskleróze a srdečním potížím, snižuje hladinu cholesterolu v krvi a platí i za účinné přírodní afrodiziakum.

Hodně zajímavé a nadějné jsou příznivé účinky zázvoru při léčbě rakoviny prsu, proto se na ně zaměřil medicínský výzkum. Surový extrakt totiž brzdí množení nádorových buněk, aniž zároveň ovlivňuje funkci těch zdravých, což je jeho obrovské plus.

Gingerol navíc zabraňuje tomu, aby nádor tvořil v těle další ložiska. Vědci proto uvažují, že by se účinné látky obsažené v zázvorovém kořeni mohly využít i v případě rakoviny konečníku a tlustého střeva, jater, plic, slinivky, prostaty či kůže.

Praktické využití zázvorového kořene

Zázvorový kořen se hodí i k zevnímu použití. Můžete ho přidat jako prohřívací přísadu do koupele, v podobě obkladu zase zmírňuje bolesti kloubů. Obklad vyrobíte snadno: oloupaný kořen nastrouhejte najemno, rozmíchejte v troše horké vody a vzniklou kašičku naneste na bolestivé místo.

Při svalových bolestech se doporučuje vmasírovat do postižených míst pár kapek zázvorového oleje smíchaného se lžičkou masážního oleje.

V kuchyni zase zázvor umí dolaďovat chutě. Využijte toho, protože nejjednodušší způsob, jak užívat zázvor, je přidat ho do jídla. Hodí se do omáček, polévek, k vepřovému nebo hovězímu masu, k mořským plodům, do zeleninových směsí a pokrmů čínské, indické či japonské kuchyně.

Velmi dobrý je i kandovaný zázvor, který se dá běžně koupit v obchodech s biopotravinami – jeho cumlání se doporučuje při bolestech v krku. Výborná je i zázvorová šťáva, kterou pro změnu můžete přidávat do čaje.

Recept na zázvorovou limonádu

Asi 120 gramů čerstvého zázvoru nastrouhejte nahrubo, dejte do mísy a zasypejte 4 lžícemi cukru (ten lze nahradit zdravějším medem). Potom přidejte šťávu ze dvou limetek, přelijte 1,5 l sodovky a nechte asi 15 minut odstát. Přeceďte do džbánku a přidejte snítku čerstvé máty.